Oferta Suplente+ bet365: Guía completa para Argentina

¿Qué es "Suplente+"?
'Suplente+' es una función innovadora de bet365 que protege tu apuesta cuando el jugador que seleccionaste es sustituido durante el partido. Si esto ocurre, tu apuesta se traslada automáticamente al jugador suplente que ingresa al campo, manteniendo las mismas cuotas originales.
¿Cómo funciona Suplente+?
El mecanismo es simple y automático:
Paso 1: Identificá los mercados con Suplente+
Buscá el ícono 'Suplente+' en los mercados de jugador disponibles. Este ícono indica que tu apuesta está protegida contra sustituciones.
Paso 2: Realizá tu apuesta normalmente
Apostá en cualquier mercado de jugador que muestre el ícono Suplente+. Tu selección queda registrada con las cuotas actuales.
Paso 3: Protección automática
Si tu jugador es sustituido durante el partido, tu apuesta se traslada automáticamente al suplente que ingresa en su lugar, manteniendo exactamente las mismas cuotas.
Paso 4: Liquidación de la apuesta
Si el jugador suplente cumple con los requisitos de tu apuesta (por ejemplo, anota un gol), tu selección será determinada como ganadora. Los fondos se acreditan aproximadamente 15 minutos después del evento.
Ejemplo práctico de Suplente+:
Apostás a que Mohamed Salah anotará 2 o más goles en un partido. Durante el juego:
- Mo Salah anota 1 gol
- Luego es sustituido por Hugo Ekitike
- Hugo Ekitike entra al campo y anota 1 gol más
- Resultado: Se suman los 2 goles (1 de Salah + 1 de Ekitike) = ¡Tu apuesta gana!
Mercados disponibles con Suplente+
'Suplente+' está disponible en los siguientes mercados cuando muestren el ícono correspondiente:
- Primer goleador
- Último goleador
- Anotará en cualquier momento
- Próximo goleador
- Anotará 2 o más goles / Anotará dos o más goles
- Anotará 3 o más goles / Anotará un hat-trick
- Anotará un gol de cabeza
- Anotará un gol desde fuera del área
- Primer jugador amonestado
- Jugador - Será amonestado
- Jugador - Será expulsado
- Jugador - Asistencias
- Anotará o conseguirá una asistencia
- Jugador - Remates al arco
- Jugador - Remates
- Jugador - Barridas
- Jugador - Faltas cometidas
Condiciones importantes de Suplente+
Antes de utilizar esta función, tené en cuenta los siguientes puntos:
Elegibilidad y disponibilidad:
- Clientes elegibles: Disponible solo para clientes nuevos y elegibles de bet365
- Tipos de apuesta: Aplica tanto a apuestas simples como múltiples
- Requisito visual: El mercado debe mostrar el ícono Suplente+ para que la función esté activa
Tiempo de juego válido:
- ✅ Aplica durante los 90 minutos reglamentarios de juego
- ✅ Incluye tiempo de lesión o descuento
- ❌ NO aplica en tiempo extra (salvo que tu selección esté en un mercado específico de tiempo extra)
- ❌ NO aplica en tandas de penales
- ❌ NO aplica en partidos amistosos o de exhibición
Restricciones específicas:
- Resultado ya determinado: Si el resultado de tu apuesta ya se decidió antes de la sustitución, Suplente+ no se aplicará y tu apuesta se liquidará según las Reglas de fútbol estándar de bet365.
- Apuestas cerradas: Esta función no aplica cuando se haya cerrado una apuesta.
- Determinación del suplente: El jugador suplente que reemplaza a tu selección es determinado por la Asociación de Prensa y se mostrará en tu boleto de apuestas.
- Aumento de parlay: Si una apuesta que hubiera perdido resulta ganadora gracias a Suplente+, no se aplicará ningún 'Aumento de parlay'.
Ventajas clave de usar Suplente+
Esta función revolucionaria ofrece múltiples beneficios para los apostadores:
- Protección contra sustituciones: Tus apuestas no se pierden por cambios tácticos del entrenador
- Mismas cuotas garantizadas: Mantenés las cuotas originales incluso con el cambio de jugador
- Mayor flexibilidad: Podés apostar con más confianza sabiendo que hay un respaldo
- Acreditación rápida: Los fondos se abonan aproximadamente 15 minutos después de ganar
- Amplia cobertura: Disponible en más de 15 mercados diferentes de jugador
Preguntas frecuentes sobre Suplente+
¿Qué pasa si mi jugador no juega desde el inicio?
Suplente+ solo aplica cuando tu jugador seleccionado está en el campo y luego es sustituido. Si el jugador no ingresa al partido, se aplicarán las reglas estándar de bet365.
¿Puedo usar Suplente+ en apuestas múltiples?
Sí, Suplente+ funciona tanto en apuestas simples como múltiples, siempre que el mercado muestre el ícono correspondiente.
¿Cómo sé si Suplente+ está activo en mi apuesta?
El ícono Suplente+ aparecerá claramente en el mercado antes de realizar tu apuesta y también se mostrará en tu boleto de apuestas.
Conclusión: ¿Vale la pena usar Suplente+?
Suplente+ representa una herramienta innovadora que minimiza significativamente el riesgo en tus apuestas de jugador. En el fútbol moderno, donde las rotaciones y sustituciones son cada vez más frecuentes, esta función te brinda tranquilidad y protección adicional. Con condiciones claras, proceso automático y amplia disponibilidad de mercados, Suplente+ es una ventaja competitiva para cualquier apostador que busque mayor seguridad en sus pronósticos.