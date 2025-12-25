Nottingham Forest vs Manchester City Pronóstico y Apuestas Premier League | 27/12/25

+

Mejores apuestas Nottingham Forest vs Manchester City

Victoria del Manchester City ⭐ @ 1.62 en Betano

Ambos equipos marcan - No ⭐ @ 2.12 en Betano

Phil Foden marca o asiste ⭐ @ 1.90 en Betano

Predicción de resultado: Nottingham Forest 0-2 Manchester City.

Predicción de goleadores: Manchester City: Erling Haaland, Phil Foden.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Nottingham Forest perdió 1-0 contra el Fulham el lunes por la noche, poniendo fin a su reciente racha de victorias. Antes de eso, el 3-0 sobre el Tottenham Hotspur fue su sexta victoria en ocho partidos en todas las competiciones. Sean Dyche ha mejorado significativamente el rendimiento del equipo. Sin embargo, ahora enfrentan su tarea más difícil en meses.

El Manchester City está en excelente forma. Han ganado siete partidos consecutivos, incluidos cinco en la Premier League, y están anotando mucho. Aseguraron su tercera portería a cero consecutiva al derrotar al West Ham United 3-0. Así que el Arsenal estará mirando de reojo.

Alineaciones Probables Nottingham Forest vs Manchester City

Posible alineación del Nottingham Forest:

John Victor, Savona, Milenkovic, Murillo, Williams, Douglas Luiz, Anderson, Hutchinson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Igor Jesus.

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Reijnders, González; Cherki, Bernardo Silva, Foden; Haaland.

Las mejores apuestas Nottingham Forest vs Manchester City

1er Pronóstico Nottingham Forest vs Manchester City: Victoria del Manchester City @ 1.62 en Betano

Dada su forma actual, es difícil ver algo diferente a una victoria del Manchester City en el City Ground. Sin embargo, los Cityzens no contarán con Omar Marmoush y Rayan Ait-Nouri, ya que están jugando en la Copa Africana de Naciones. Además, jugadores como John Stones, Jeremy Doku, Oscar Bobb y Rodri se están recuperando de lesiones.

A pesar de estas ausencias, el equipo de Pep Guardiola ha rendido bien recientemente y confía en obtener la victoria. En cuanto al Forest, han perdido a Ibrahim Sangaré y Willy Boly por la AFCON, mientras que jugadores como Ola Aina y Chris Wood son duda por lesión.

Ciertamente, los locales no tienen el mismo nivel de profundidad de plantilla que sus contrincantes de Lancashire. Por lo tanto, es probable una victoria a domicilio del City, claros favoritos en las apuestas Nottingham Forest vs Manchester City. Tienen la forma de su lado y su nivel de confianza es muy alto.

2ºPronóstico Nottingham Forest vs Manchester City: Ambos equipos marcan - No @ 2.12 en Betano

Los Cityzens están defendiendo bien además de marcar goles, lo cual es otro factor clave. De hecho, cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones han resultado en portería a cero. Solo dos equipos, uno de ellos el Real Madrid, han anotado contra ellos en diciembre.

Mientras tanto, el Forest no ha logrado marcar en tres de sus últimos cinco partidos de la Premier League y ha sucedido en cuatro partidos en casa en la temporada 2025/26. Los visitantes están demostrando ser difíciles de marcar y también de defender, por lo que podría ser una tarde larga para los locales.

Por lo tanto, se espera otra portería a cero para Gianluigi Donnarumma en las apuestas Nottingham Forest vs Manchester City.

3er Pronóstico Nottingham Forest vs Manchester City: Phil Foden marca o asiste @ 1.90 en Betano

Erling Haaland es. evidentemente, el goleador más probable del City y el más destacado en el mercado de goles/asistencias. Sin embargo, no hay mucho valor en apostar por él dada su impresionante racha de 19 goles en 17 partidos de liga, por lo que vale la pena considerar a otros jugadores.

Las opciones naturales son Phil Foden y Rayan Cherki, ya que ambos han brillado para los Cityzens últimamente. Sin embargo, la mejor elección sería Foden. Incluyendo sus esfuerzos en el Mundial de Clubes, el inglés ha registrado 18 goles/asistencias en 27 partidos para su club. Siete de ellos llegaron en sus últimos cinco partidos de liga.

Guardiola probablemente no hará muchos cambios, si es que hace alguno, en el equipo que venció al West Ham, por lo que seguramente Foden jugará de nuevo. Con el talento ofensivo disponible para el equipo visitante, el Forest tendrá un partido difícil y Foden estará ansioso por rendir.