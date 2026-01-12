Newcastle vs Manchester City Pronóstico y Apuestas EFL Cup | 13/01/26

+

Mejores apuestas Newcastle vs Manchester City

Victoria del Man City ⭐ @ 2.10 en bet365

El Man City marca el 1er gol ⭐ @ 1.72 en bet365

Antoine Semenyo marca en cualquier momento ⭐ @ 3.60 en bet365

Predicción de marcador: Newcastle 1-2 Manchester City

Predicción de goleadores: Newcastle: Wissa - Man City: Semenyo, Haaland

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Newcastle vs Manchester Cityson cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Las Urracas llegan a este encuentro tras un exigente partido de tercera ronda de la FA Cup contra el Bournemouth, que requirió tiempo extra y una tanda de penales para resolverse.

Los hombres de Eddie Howe podrían sufrir los efectos de esa lucha de 120 minutos, ya que jugadores clave como Nick Woltemade, Harvey Barnes y Sandro Tonali jugaron todo el encuentro.

El Newcastle ha mejorado últimamente, ya que han ganado sus últimos tres partidos de la Premier League. No han sido derrotados en St James’ Park desde septiembre, con sus aficionados siendo la base de su éxito. Howe enfrenta una nueva preocupación por la condición física de Tino Livramento, quien fue obligado a salir con un golpe.

En contraste, el City disfrutó de un fin de semana mucho más sencillo. Pep Guardiola alineó un equipo inicial muy fuerte para enfrentar a los luchadores de la League One, Exeter City. Vencieron fácilmente a los Grecians 10-1 en el Etihad Stadium, concediendo un gol de consolación tardío en el tiempo de descuento.

El City empató sus últimos tres partidos de Premier League, una racha que ha frustrado a Guardiola. Su elección de un equipo de máxima fuerza este fin de semana destacó su deseo de verlos recuperar algo de forma y el impulso ganador.

Alineaciones Probables Newcastle vs Manchester City

Posible alineación del Newcastle:

Ramsdale, Hall, Thiaw, Botman, Miley; Tonali, Guimaraes; Gordon, Barnes, Woltemade, Wissa

Posible alineación del Manchester City:

Trafford, O’Reilly, Khusanov, Alleyne, Nunes, Gonzalez, Cherki, Foden, Reijnders, Semenyo, Haaland

Las mejores apuestas Newcastle vs Manchester City

1er Pronóstico Newcastle vs Manchester City: Victoria del Man City @ 2.10 en bet365

Aunque las Urracas han ganado 11 de sus últimos 13 partidos en casa en todas las competiciones, es probable que los hombres de Pep logren el objetivo. La combinación del agotamiento del Newcastle y su creciente lista de lesiones presenta un desafío significativo.

Por el contrario, Guardiola pudo hacer tres cambios en el descanso contra el Exeter. Erling Haaland solo jugó la primera mitad antes de ser reemplazado por Mukasa. Mientras tanto, Antoine Semenyo jugó poco más de una hora y debería estar en forma para jugar el martes.

Además, las Urracas no han mantenido su portería a cero en sus últimos 5 encuentros contra el City. También han concedido seis goles en sus últimos dos partidos en casa, lo cual preocupa a Eddie Howe. Por eso, respaldar al City para ganar con una probabilidad del 46.51% es buena opción para las apuestas Newcastle vs Manchester City.

2ºPronóstico Newcastle vs Manchester City: El Man City marca el 1er gol @ 1.72 en bet365

El reciente récord del Manchester City contra las Urracas y su reciente desempeño ante otros equipos de la EPL sugieren que anotarán primero. Lo han hecho en ocho de sus últimos diez encuentros contra el Newcastle y en siete de sus últimos ocho partidos en todas las competiciones.

Aunque el Newcastle tendrá la ventaja de jugar en casa, sus esfuerzos en la FA Cup el fin de semana probablemente les pase factura. El City superó fácilmente a su rival de la League One, por lo que estarán más frescos y tendrán el lujo de rotar jugadores.

El City anotó primero en el 80% de sus últimos 10 partidos ante el Newcastle y pueden repetirlo este martes. En cambio, los mercados de apuestas sugieren que los visitantes solo tienen un 56.50% de probabilidad de abrir el marcador. Es un porcentaje muy bajo basándose en la última goleada del City y la condición física actual del Newcastle.

3er Pronóstico Newcastle vs Manchester City: Antoine Semenyo marca en cualquier momento @ 3.60 en bet365

Con 13 contribuciones de gol en 20 partidos para el AFC Bournemouth esta temporada, Antoine Semenyo está en excelente forma. No es sorprendente que sus cifras llamaran la atención del Manchester City, que logró su firma al activar su cláusula de rescisión con los Cherries.

Semenyo tuvo un impacto inmediato en su debut con el City. Jugó los primeros 64 minutos en la victoria 10-1 del City sobre el Exeter, registrando un gol y una asistencia. Sin embargo, los mercados de apuestas solo le otorgan un 37.04% de probabilidad de encontrar la red en St James’ Park el martes.

La actuación de Semenyo contra el Exeter significa que Guardiola tiene una tarea difícil al decidir si comenzar con Semenyo o Jeremy Doku. Semenyo registra una tasa de éxito del 71.43% en contribuciones de gol en 2025/26. Respaldarlo para anotar a casi la mitad de ese porcentaje es nuestra elección para las apuestas Newcastle vs Manchester City.