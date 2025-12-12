Metz vs PSG Pronóstico y Apuestas Ligue 1 | 13/12/25

+

Mejores apuestas Metz vs PSG

Ambos equipos anotan - No ⭐ @ 2.00 en bet365

Más de 3.5 goles ⭐ @ 1.90 en bet365

Khvicha Kvaratskhelia anota o asiste ⭐ @ 1.44 en bet365

Predicción de marcador: Metz 0-4 PSG.

Predicción de goleadores: PSG: Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos x2, Joao Neves.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Metz vs PSG son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Metz está atravesando un momento difícil en la Ligue 1. Un breve periodo de éxito a finales de octubre y noviembre les dio esperanza. Sin embargo, la normalidad ha regresado, ya que han perdido sus últimos tres partidos. Con 34 goles encajados hasta ahora, tienen el peor récord defensivo de la división.

El Paris Saint-Germain no ha sido tan dominante como de costumbre esta temporada. Un empate contra el Athletic Club a mitad de semana fue su último desliz. Han perdido puntos seis veces desde el inicio de octubre. Las lesiones han sido un problema, pero como mostró la goleada de 5-0 al Rennes, todavía pueden ser un verdadero desafío.

Alineaciones Probables Metz vs PSG

Posible alineación del Metz:

Fischer, Colin, Gbamin, Sane, F. Toure, Traore, Deminguet, Sabaly, Hein, Tsitaishvili, Diallo.

Posible alineación del PSG:

Safonov, Zaire-Emery, Zabarnyi, Pacho, Lucas Hernández, Mayulu, Vitinha, Neves, Barcola, Gonçalo Ramos, Kvaratskhelia.

Las mejores apuestas Metz vs PSG

1er Pronóstico Metz vs PSG: Ambos equipos anotan - No @ 2.00 en bet365

La campaña 2025/26 no está yendo según lo planeado para el PSG. Los actuales campeones de la Champions League se encuentran segundos en la Ligue 1. Han perdido muchos más puntos de lo esperado. Defensivamente, no han sido tan sólidos como la temporada pasada.

Las lesiones han contribuido, dejando fuera a jugadores importantes en diferentes momentos. Viajan a Metz con Lucas Chevalier, Lucas Beraldo y posiblemente Marquinhos en la lista de ausentes. Otros como Hakimi, Dembélé y Désiré Doué también han estado ausentes, aunque Doué regresó al banquillo a mitad de semana.

Los anfitriones estarán sin Pape Sy. Hay dudas sobre Urie-Michel Mboula y Joseph Mangondo. Los de Stéphane Le Mignan tendrán una tarea difícil contra los parisinos, dado su terrible historial H2H. Después de dos partidos consecutivos sin encajar goles, se espera que el PSG sume otra portería a cero y obtenga su 16ª victoria consecutiva.

2ºPronóstico Metz vs PSG: Más de 3.5 goles @ 1.90 en bet365

El PSG no tiene problemas para encontrar portería. Incluso con jugadores como Dembélé y Doué al margen, han logrado hacerlo, aunque no con tanta regularidad.

Queda por ver quién será el elegido en el Stade Saint-Symphorien. Cada jugador confía en sus habilidades. En contraste, el Metz tiene un récord defensivo horrible y ha concedido siete tantos en sus últimos tres encuentros.

Si Auxerre y Brest pueden marcar tres a Les Grenats, los hombres de Luis Enrique deberían poder hacer lo mismo. Dembélé se perdió el partido de la UCL por enfermedad, pero podría regresar.

Jugadores como Doué y Bradley Barcola también podrían participar. Después de que Les Rouge-et-Bleu vencieran al Rennes 5-0 la semana pasada, el Metz podría sufrir un destino similar. Apoyamos que habrá más de 3.5 goles en las apuestas Metz vs PSG.

3er Pronóstico Metz vs PSG: Khvicha Kvaratskhelia anota o asiste @ 1.44 en bet365

Khvicha Kvaratskhelia ha vuelto a destacar cuando se le ha requerido esta temporada. El georgiano ha sumado seis goles y asistencias en sus últimos siete partidos de la Ligue 1. También consiguió cuatro en cinco partidos de la UCL. Seguramente el Metz tendrá dificultades para contenerlo el sábado.

Incluyendo la Copa Mundial de Clubes, Kvaratskhelia ha promediado un gol o asistencia cada dos partidos en 2025/26. Ha sido particularmente letal recientemente.

Gran parte del juego ofensivo del PSG gira en torno a él. Aunque no es la única amenaza de gol para los gigantes franceses, ciertamente es el jugador ofensivo más en forma que tienen en este momento.

Confiamos en que volverá a tener un impacto en Lorena y lo apoyamos en la última de nuestras apuestas Metz vs PSG.

