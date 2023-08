Todo lo que debes saber de la Betsson app Argentina que ya está disponible en el país

Betsson app es la versión móvil de esta reconocida marca de juegos online. “El gigante color naranja” desarrolló una plataforma responsiva que se adapta a cualquier dispositivo con facilidad, por lo que, podés navegar y apostar desde donde estés.

En esta oportunidad, te comentamos sobre nuestra experiencia usando la Betsson app. Empecemos con un pantallazo general de la Betsson apuestas app:

Características de Betsson App

La Betsson app está disponible sólo para Android, sin embargo, como el desarrollador de la plataforma pensó en los clientes que quieren usar Betsson apuestas app desde otros dispositivos con sistema operativo diferente, diseñó un sitio que, cuando el usuario ingrese, se adapte a cualquier aparato móvil con facilidad. Es una de las mejores apps de apuestas deportivas en Argentina.

Dicho esto, veamos cómo es el procedimiento para descargar la aplicación:

Betsson iOS

En otros países sudamericanos como Chile y Perú se puede descargar la app en dispositivos con sistema iOS, pero, por el momento, los argentinos tendremos que aguardar hasta el lanzamiento de Betsson iOS.

Betsson Android

Para hacer la descarga de Betsson Android, deberás seguir estos pasos:

Colocá en el buscador de Google Play “Betsson app” o hacé la descarga de Betsson apuestas app desde la página del operador. Una vez descargada la aplicación Betsson Android, surgirá un anuncio que te pedirá configurar la habilitación para instalar carpetas de "fuentes desconocidas". A continuación, será necesario abrir la carpeta de descargas e instalar la Betsson Android. Por último, si hiciste todo el procedimiento correctamente, podrás visualizar en la pantalla de tu celular el ícono anaranjado de la Betsson apuestas app.

¿Cómo descargar Betsson para iOS y para Android?

Como Betsson iOS todavía no se puede descargar en Argentina, pasaremos a contarte directamente las características y requisitos de Betsson apuestas app para Android.

En este momento, la versión para descargar en Google Play es la 3.2.32 con última actualización en mayo de 2023. Esta versión requiere de un teléfono con sistema Android 5.0 o puede ser posterior a esa.

Tanto los teléfonos con sistema operativo Android como los de iOS, pueden acceder sin problema desde el explorador, sólo es necesario contar con buena conexión a internet.

¿Qué bonos están disponibles desde la app?

Betsson app, al igual que su versión para computadoras dispone de dos bonos que podés reclamar si es la primera vez que vas a abrir una cuenta en este sitio de apuestas en línea.

Hay un bono para apuestas deportivas y, si los deportes no son lo tuyo, también podés habilitar un bono exclusivo para el casino. En los siguientes párrafos te contamos más:

Betsson app: bono para apuestas deportivas

Este bono está destinado para los clientes nuevos, mayores de 18 años registrados dentro del ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires.

Desde la Betsson app podés activar el código promocional betsson que te otorga un 100% del depósito inicial hasta $10.000. El bono se libera haciendo un ingreso mínimo de $1000 y cumpliendo con algunas reglas del juego, por ejemplo, jugando el valor multiplicado por 8, con cuotas de 1.80 o más.

Betsson app: bono para casino

El bono también es restringido y sólo podrán reclamarlo los nuevos usuarios, mayores de edad registrados dentro del ámbito geográfico de la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires.

Desde Betsson apuestas app se puede liberar un bono que concede la duplicación del depósito inicial hasta $50.000. La bonificación se activa cuando se realiza un depósito mínimo de $500 y se cumplen con los Términos y Condiciones detallados en esta promoción.

Los bonos de las Betsson apuestas app se activan de esta manera:

1- Registrarse desde Betsson app o versión para móviles indicando datos reales.

2- Optar por uno de los bonos, puede ser el de apuestas deportivas o casino.

3- Hacer un depósito para liberar la bonificación. No te olvides que, para activar el bono de apuestas deportivas hay que hacer un ingreso de, por lo menos, $1000 y si elegiste la promoción del casino, el monto base es de $500.

4- Realizar la primera apuesta cumpliendo con las condiciones de las ofertas.

Vos podés beneficiarte de la bonificación al registrarte con el código promocional de Betsson app

Términos y condiciones del bono

Los bonos de Betsson app para casino y apuestas deportivas tienen algunos Términos y Condiciones que tenés que cumplir para usar las promociones. Estas serían algunas reglas, podés leerlas de forma completa en Betsson apuestas app.

Betsson app bono para apuestas deportivas:

Exclusivo para usuarios que se registran por primera vez en Betsson app pertenecientes a CABA y Provincia de Buenos Aires.

No válido para apuestas de carreras de caballos.

El bono de apuestas deportivas duplica el valor depositado en el primer ingreso. Para activar la bonificación, el usuario de Betsson app tendrá que depositar un mínimo de $1.000. El monto mínimo del bono es $1.000 y el tope de $10.000.

No son tomados en cuenta los depósitos realizados por los medios Skrill, Neteller o Cupón de Pago.

El cliente tiene que activar el código antes de hacer la apuesta, en caso de no hacerlo, deberá efectuar un nuevo ingreso si desea obtener la bonificación.

El bono de Betsson app apuestas deportivas no puede ser utilizado en apuestas de sistema ni cashout.

El usuario tiene 30 días después del registro para hacer el depósito requerido y utilizar la oferta. Después del mes, la promoción no estará disponible.

Requisito del bono: el valor del bono debe ser apostado en multiplicación por 8 (rollover) y las cuotas deben ser de 1,80 o superior.

Orden de consumo: primero se reduce el valor disponible para retirar, luego el dinero reservado y, al último, el dinero bonificado.

Betsson app bono para casino:

Disponible exclusivamente para jugadores que se registran por primera vez, mayores de edad ubicados en CABA y Provincia de Buenos Aires.

El bono de Betsson app casino duplica el depósito inicial hasta un límite de $50.000.

Bono disponible para registros desde el 1 de agosto de 2023.

El bono tiene un plazo de activación de 30 días después de que el cliente se haya registrado en la plataforma. Pasado ese período, no se podrá reclamar la oferta.

Solo será contado el primer ingreso. El valor de depósito mínimo para activar el bono es de $500.

En caso de estar disponible, no son válidos los depósitos hechos a través de Skrill o Neteller.

La oferta confiere el 100% del primer depósito válido hasta $50.000.

Para reclamar la bonificación, primero, es imprescindible concluir con el proceso de verificación de la cuenta y seleccionar "Reclamar ahora".

Si el cliente eligió el bono del casino, al hacer el primer ingreso, recibirá el bono en “Dinero bonificado” y el monto equivalente a su depósito se reservará como “Dinero asegurado”.

Orden de consumo: primero se reducirá el saldo que esté disponible para retiro, después, el dinero reservado y, para finalizar, el dinero bonificado.

El “Dinero bonificado”, “Dinero asegurado” y las ganancias que se obtuvieron a través de estos, es dinero reservado y no se podrá hacer su retiro hasta que se completen las condiciones de apuesta.

Requisito de apuesta: El valor de la bonificación se debe jugar en multiplicación por 35 (rollover) dentro del período de 7 días a partir de su activación.

Como te relatamos al comienzo, estas son algunas de las reglas, te sugerimos que veas los Términos y Condiciones en la Betsson app.

Qué puedo hacer desde la app Betsson

Con Betsson app podés apostar en inúmeros mercados relacionados a los deportes. La plataforma cubre muchos eventos como las ligas profesionales, Mundiales, Grand Slam, Tour de Francia, etc. Hay para todos los gustos: tenis, MMA, básquet, hockey, boxeo, vóley y la lista sigue…

El casino es bastante divertido, podés sentir que estás dentro de una sala física porque tiene los clásicos juegos de ruletas, tragamonedas o slots, blackjack y más.

Lo mejor de Betsson app es que podés descubrir nuevos juegos y, si te gustaron, es posible guardarlos. Otro punto a favor es que, se puede retirar y depositar cuando quieras desde el celular.

Experiencia de usuario en Betsson Argentina App

Al inicio de este artículo, te comentamos que estuvimos probando la Betsson app para poder escribir esta reseña y no queremos pasar por alto nuestras opiniones, a razón de esto, te comentamos cómo fue nuestra experiencia al usar la aplicación.

Sinceramente, Betsson app no tiene nada que envidiarle a otros operadores disponibles en el mercado, la aplicación para celulares cuenta con una buena velocidad de navegación y tiene todo lo necesario para no extrañar el ingreso desde la PC, es una lástima que no esté disponible para iOS también.

Si bien, cuando querés descargar la app es engorroso tener que otorgar permisos en la configuración, vale la pena superar ese trámite para tener el ícono de la aplicación a mano. Además, no ocupa mucho espacio en el teléfono, por lo que, le sumamos unos puntitos a favor. Podés leer acá un poco más nuestras opiniones sobre Betsson en Argentina.

¿Cómo hacer una apuesta desde la app Betsson?

Hacer una apuesta desde la Betsson app es fácil y práctico, así que, si es la primera vez que vas a apostar, no vas a necesitar ayuda porque es intuitivo. Así sería el procedimiento para apostar:

1- Iniciar sesión dentro de Betsson app con usuario y contraseña.

2- Depositar el valor que quieras con la finalidad de tener saldo suficiente para usar.

3- Elegir apuestas deportivas o juegos de casino para apostar y, luego, el juego que más te interese.

4- Determinar tus selecciones y elegir el valor que querés jugar. Podés ver tus apuestas en la pantalla.

5- Ahora ¡A esperar los resultados!

Depósitos y retiros a través de la app

Se pueden hacer depósitos y retiros por medio de la Betsson app como se hace también desde el sitio para computadoras. Este es el procedimiento:

1- Ingresar a la cuenta Betsson app con usuario y clave.

2- Elegir si querés depositar o retirar.

3- Seleccionar una forma de pago.

4- Indicar la información solicitada según el método seleccionado.

5- Establecer el valor de ingreso o retiro y terminar.

Opiniones de la App

Para terminar con la reseña, nos gustaría dejarte una tabla con el resumen de opiniones positivas y negativas con respecto a la Betsson App.

Prós Contras Aplicación liviana No disponible para iOS Diversas funciones Para instalarla hay que hacer configuraciones previas. Excelente interfaz No hay ofertas exclusivas para app

Como pudiste observar, la Betsson app tiene buenos y malos comentarios, de todas maneras, te recomendamos que pruebes la aplicación para que realices tus propias conclusiones.

Si ya te decidiste a usar la Betsson app, reclamá tu bono de bienvenida desde cualquier dispositivo y aprovechá la bonificación.