Marsella vs Liverpool Pronóstico y Apuestas Champions League | 21/01/26

Mejores apuestas Marsella vs Liverpool

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.55 en Betsson

Doble oportunidad - Marsella/Empate ⭐ @ 1.88 en Betsson

Amine Gouiri marca en cualquier momento ⭐ @ 3.50 en Betsson

Predicción de marcador: Marsella 2-1 Liverpool

Predicción de goleadores: Marsella: Amine Gouiri, Mason Greenwood - Liverpool: Hugo Ekitike

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Actualmente ubicado en el puesto 16 de la tabla de la Champions League, el Olympique de Marsella está buscando avanzar hacia las etapas eliminatorias. El equipo de la Ligue 1 ha ganado y perdido tres veces en sus seis partidos de la UCL esta temporada.

Esperan ganar jugando ante sus aficionados en el Stade Vélodrome este miércoles por la noche. Una victoria podría acercarlos a la clasificación automática para los octavos de final. Sin embargo, es más probable que necesiten un partido adicional.

El OM ha perdido terreno en la carrera por el título de la Ligue 1 y actualmente está a 8 puntos del líder Lens. Sin embargo, los hombres de Roberto De Zerbi pueden intentar llegar lejos en esta competición, pero necesitarán un resultado positivo en la Jornada 7.

El Liverpool está cerca de la clasificación automática a octavos de final, lo que significa que no pueden permitirse perder más puntos en esta etapa. Los Reds ya superaron un mal momento de forma a principios de la temporada, pero parece que una segunda oleada está sobre ellos.

Esta racha no es tan mala como a finales del año pasado, pero los hombres de Arne Slot están luchando por la consistencia. No han ganado en sus últimos cuatro partidos de la Premier League, habiendo empatado todos ellos, y están a 14 puntos del líder Arsenal.

Sin embargo, sorprendentemente, los de Merseyside todavía están en cuarto lugar y en camino de clasificarse para esta competición. Los visitantes no pueden permitirse más malos resultados si quieren evitar jugar un partido adicional.

Alineaciones Probables Marsella vs Liverpool

Posible alineación del Marsella:

Rulli, Murillo, Balerdi, Medina, Weah, Nadir, Hojbjerg, Emerson, Greenwood, Traoré, Gouiri

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Las mejores apuestas Marsella vs Liverpool

1er Pronóstico Marsella vs Liverpool: Ambos equipos marcan @ 1.55 en Betsson

Ambos equipos anotaron 11 goles en seis partidos y concedieron ocho en esa secuencia de juegos de la Champions League. Sus registros indican que su ataque y defensa son bastante similares.

No obstante, la historia reciente muestra que los anfitriones han dominado a su rival. Los hombres de De Zerbi anotaron 22 goles en sus últimos cinco partidos. Esto equivale a un promedio de 4.4 goles por encuentro, lo que significa que causarán problemas a la defensa del Liverpool.

En contraste, los Reds han anotado 7 goles en sus últimos cinco partidos. Sin embargo, Mohamed Salah no estuvo disponible. Además, en tres de los últimos cuatro juegos del Liverpool, ambos equipos anotaron.

Cuatro de los seis partidos del Marsella en la Liga de Campeones también vieron goles en ambos extremos. Dado que ambos equipos están ansiosos por mejorar su diferencia de goles, se espera un choque de ida y vuelta con enfoque en el ataque.

2ºPronóstico Marsella vs Liverpool: Doble oportunidad - Marsella/Empate @ 1.88 en Betsson

Los locales registraron victorias consecutivas en la Champions, lo que debería aumentar su confianza de cara a este partido. Además, tuvieron éxito contra oponentes ingleses como el Newcastle United, a quienes recibieron a finales de noviembre.

El OM también ha tenido un desempeño decente recientemente, ganando sus últimos dos partidos y empatando uno contra el Paris Saint-Germain en tiempo reglamentario. Como resultado, no deberían desanimarse por la visita de los Reds.

La lucha del Liverpool por mejorar su forma es bastante evidente. Solo lograron una victoria contra el Barnsley en la FA Cup este año. Los hombres de Slot han empatado cuatro de sus últimos cinco partidos, lo que preocupará a los aficionados que viajan.

Los visitantes han ganado los últimos tres enfrentamientos directos de Champions League, pero su encuentro más reciente fue en 2008. Los anfitriones son una propuesta diferente, capaces de desafiar a los campeones ingleses y evitar la derrota el miércoles por la noche. Podrías elegir Marsella/Empate en las apuestas Marsella vs Liverpool.

3er Pronóstico Marsella vs Liverpool: Amine Gouiri marca en cualquier momento @ 3.50 en Betsson

El encuentro del miércoles debería contar con varios posibles goleadores que estarán ansiosos por anotar. Mo Salah debería volver a la alineación del Liverpool, mientras que Pierre-Emerick Aubameyang entiende lo que se necesita para penetrar la defensa de los Reds.

Sin embargo, Amine Gouiri del Marsella se ha recuperado de la lesión y ha comenzado con buen pie. El delantero argelino sufrió una larga ausencia desde octubre del año pasado pero regresó a la acción a principios de 2026.

Gouiri anotó tres goles y registró una asistencia en sus últimas tres apariciones con el club. De Zerbi lo eligió para liderar el ataque en los últimos partidos y cumplió con las expectativas de su entrenador. Si el OM logra marcar en este choque, Gouiri es nuestra elección de goleador para las apuestas Marsella vs Liverpool.