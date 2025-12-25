Manchester United vs Newcastle Pronóstico y Apuestas Premier League | 26/12/25

+

Mejores apuestas Manchester United vs Newcastle

Doble oportunidad - Empate/Newcastle United ⭐ @ 1.51 en bet365

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.53 en 888sport

Nick Woltemade marca en cualquier momento ⭐ @ 2.52 en 888sport

Predicción de marcador: Manchester United 1-2 Newcastle

Predicción de goleadores: Manchester United: Matheus Cunha; Newcastle: Nick Woltemade, Harvey Barnes

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Manchester United ha mostrado cierta mejora esta temporada. Los Diablos Rojos están ahora cuatro puntos mejor que en el mismo punto de la temporada pasada. Sin embargo, las inconsistencias continúan atormentando a la mitad roja de Manchester.

A pesar de ofrecer un rendimiento decente el fin de semana pasado, el United no pudo contra un Aston Villa en plena forma. Este período podría ser crucial para definir el resto de su campaña. Faltan jugadores clave como el máximo goleador Bryan Mbeumo y el influyente Amad Diallo, fuera por compromisos internacionales.

Para añadir a los problemas de Ruben Amorim, el capitán Bruno Fernandes estará fuera al menos para los próximos seis partidos. Kobbie Mainoo también está lidiando con un problema en la pantorrilla. Esto deja al United gravemente debilitado ante un equipo que está solo tres puntos por detrás en la tabla de la Premier League.

El Newcastle ha sufrido inconsistencias similares en su reciente campaña liguera. Como resultado, los hombres de Eddie Howe se encuentran en el puesto 11. Una victoria aquí proporcionaría un impulso muy necesario. Las Urracas llevan tres puntos menos que en el mismo punto de la temporada pasada.

Su forma como visitante ha sido decepcionante. Definitivamente se necesitan mejoras si el Toon espera luchar por un puesto europeo esta temporada.

Alineaciones Probables Manchester United vs Newcastle

Posible alineación del Manchester United:

Lammens, Martínez, Heaven, Shaw, Dalot, Ugarte, Mainoo, Dorgu, Cunha, Mount, Sesko

Posible alineación del Newcastle:

Ramsdale, Miley, Thiaw, Schar, Hall, Guimaraes, Tonali, Ramsey, Murphy, Woltemade, Gordon

Las mejores apuestas Manchester United vs Newcastle

1er Pronóstico Manchester United vs Newcastle: Doble oportunidad - Empate/Newcastle United @ 1.51 en bet365

Una estadística preocupante para el United es que solo han ganado dos de sus últimos ocho partidos, a pesar de algunas buenas actuaciones. Además, la ventaja de jugar como local ofrece poco consuelo, pues no han ganado en sus últimos tres partidos en casa. Dos empates y una derrota son suficientes para ofrecer esperanza a los visitantes.

El Newcastle ha estado flojo fuera de casa. Solo han ganado uno de sus 8 partidos de liga como visitante esta temporada. Las Urracas han ganado uno de sus últimos cuatro partidos en todas las competiciones, pero deberían llevarse algo el Día de San Esteban.

El Toon disfruta de un récord positivo contra los anfitriones, habiendo ganado cinco de los últimos seis duelos directos. Los visitantes ganaron el partido correspondiente la temporada pasada por 2-0. Aunque es probable una victoria, un desempeño más fuerte de los anfitriones podría ver el botín compartido.

2ºPronóstico Manchester United vs Newcastle: Ambos equipos marcan @ 1.53 en bet365

Los Diablos Rojos han tenido problemas para proteger su portería esta temporada. Solo Nottingham Forest (13), West Ham (20) y Wolves (23) han concedido más goles en casa que los 12 del Man United. Los dirigidos por Amorim no han mantenido su portería a cero en 16 de sus 17 partidos de liga esta temporada.

La delantera del Newcastle estará animada por esos números antes de su viaje a Old Trafford. Sin embargo, las tropas de Howe también han sido inestables en defensa. No han mantenido su portería a cero en cada uno de sus últimos 10 partidos de liga.

Ambos equipos anotaron en el 50% de los partidos de liga del Newcastle como visitante. Mientras tanto, esa cifra sube al 62% para los partidos de liga del Man United en Old Trafford. Como resultado, el Día de San Esteban podría traer goles en ambos extremos. Podrías apoyar que ambos marcan en las apuestas Manchester United vs Newcastle.

3er Pronóstico Manchester United vs Newcastle: Nick Woltemade marca en cualquier momento @ 2.52 en bet365

Nick Woltemade, incorporado como reemplazo de Alexander Isak, ha hecho un trabajo espléndido desde su llegada al Toon. El alemán ha marcado siete goles en 14 partidos de liga, promediando un gol cada dos partidos.

Tuvo una mini sequía durante cinco partidos consecutivos antes de anotar un doblete contra el Chelsea el fin de semana pasado. Los aficionados de las Urracas esperan que esos goles lo inspiren a seguir anotando durante el resto de la temporada.

La altura de Woltemade podría ser útil en este encuentro, especialmente si se enfrenta a jugadores como Lisandro Martínez. No obstante, la habilidad del delantero frente al gol asegura que será peligroso en su visita a Old Trafford. Sin duda, confiamos en el alemán para perforar la red en las apuestas Manchester United vs Newcastle.