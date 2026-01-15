Manchester United vs Manchester City Pronóstico y Apuestas Premier League | 17/01/26

+

Mejores apuestas Manchester United vs Manchester City

Victoria del Manchester City ⭐ @ 2.00 en Betano

Menos de 2.5 goles ⭐ @ 2.55 en Betano

Antoine Semenyo anota o asiste ⭐ @ 2.95 en Betano

Predicción de marcador: Manchester United 0-2 Manchester City

Predicción de goleadores: Man Utd: N/A – Man City: Haaland, Semenyo

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Manchester United vs Manchester City son cortesía de Betano, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional Betano para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Manchester City viaja a Old Trafford para medirse a un renovado Manchester United bajo la dirección del nuevo entrenador interino Michael Carrick.

El United tomó la audaz decisión de despedir a Ruben Amorim. El técnico portugués no logró implementar su característico sistema 3-4-3 con los Red Devils. Aunque Darren Fletcher asumió el cargo en los últimos partidos, Carrick ha sido reclutado para liderar al equipo durante el resto de la temporada.

No todo es pesimismo para el United. Actualmente están en séptima posición, pero solo a tres puntos del Liverpool, que está en cuarto puesto. Un resultado positivo contra el City podría reavivar sus esperanzas de clasificar a la Champions League.

Aunque solo han ganado uno de sus últimos seis partidos de la EPL, solo han perdido uno de esos encuentros, lo que sugiere que han sido difíciles de vencer a pesar de no dominar a sus rivales.

El City ha empatado sus últimos tres partidos de EPL, permitiendo que el Arsenal amplíe su ventaja en la cima a seis puntos. Los de Pep Guardiola son los máximos goleadores de la división, con 45 goles en 21 partidos. Han añadido poder ofensivo a su delantera con Antoine Semenyo, quien ha marcado dos goles en sus dos primeros partidos desde que llegó del AFC Bournemouth.

Con tanta riqueza ofensiva a disposición del City, no es extraño que hayan comenzado los partidos al ataque. Han marcado primero en ocho de sus últimos nueve partidos. Si lo hacen el sábado, será difícil para el United encontrar la forma de remontar el partido.

Alineaciones Probables Manchester United vs Manchester City

Posible alineación del Manchester United:

Lammens, Shaw, Dalot, Maguire, Martínez, Ugarte, Casemiro, Fernandes, Cunha, Mbeumo, Sesko

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Nunes, O’Reilly, Aké, Khusanov, Rodri, Cherki, Silva, Foden, Semenyo, Haaland

Las mejores apuestas Manchester United vs Manchester City

1er Pronóstico Manchester United vs Manchester City: Victoria del Manchester City @ 2.00 en Betano

El Manchester City ha ganado cinco de sus últimos seis partidos fuera de casa en todas las competiciones. Su desempeño en copa contra el Exeter fue impresionante, pero su sólida victoria en la ida de semifinales de la EFL Cup en Newcastle fue aún mejor.

El Newcastle había ganado 11 de sus últimos 13 partidos en St James’ Park; en cambio, el City los mantuvo a raya durante la mayor parte del encuentro. Los hombres de Guardiola han demostrado que pueden prosperar en atmósferas intensas. Old Trafford estará vibrante el sábado al mediodía.

El City está invicto en sus últimos 13 partidos en todas las competiciones y el United lleva 4 partidos sin ganar. Por eso, respaldar a los visitantes en las apuestas Manchester United vs Manchester City parece una jugada inteligente. El United solo ha ganado dos de sus últimos diez partidos en casa contra el City en la Premier League.

2ºPronóstico Manchester United vs Manchester City: Menos de 2.5 goles @ 2.55 en Betano

Ocho de los últimos diez encuentros entre United y City han tenido tres o más goles. Sin embargo, parece haber valor en el mercado de Menos de 2.5 Goles este fin de semana. Tres de los últimos cuatro partidos de local del United en la EPL han terminado con dos o menos goles.

Mientras tanto, cuatro de los últimos cinco partidos del City también han terminado en victorias de Menos de 2.5 Goles. El City ha promediado menos de un gol concedido por partido esta temporada. A pesar de su defensa central improvisada, han sido dinámicos y poderosos en la defensa en las últimas semanas.

Mirando más atrás en el historial, el 44% de los últimos 50 derbis de Manchester han terminado con dos goles o menos. Sin embargo, los mercados de apuestas valoran la probabilidad en solo un 40% este fin de semana, por lo que hay un claro valor.

3er Pronóstico Manchester United vs Manchester City: Antoine Semenyo anota o asiste @ 2.95 en Betano

Ha sido un inicio maravilloso para Antoine Semenyo, nuevo fichaje del Manchester City. El exjugador del AFC Bournemouth ha anotado dos veces en sus dos primeros partidos. El internacional ghanés anotó y asistió en la victoria 10-1 del City ante el Exeter en la FA Cup. Luego anotó el primer gol del City en su victoria 2-0 en la ida de semifinales de la EFL Cup en Newcastle.

Hasta ahora, Semenyo ha registrado 13 contribuciones de gol en 20 partidos en la EPL en 2025/26. En todas las competiciones, tiene 16 contribuciones de gol en 23 partidos con una tasa de éxito del 69.60%.

En cambio, los mercados de apuestas solo le dan un 51.28% de posibilidades de anotar o asistir en el derbi de Manchester de este fin de semana. Si supera el partido contra el Newcastle sin lesiones, esta es la elección de valor para las apuestas Manchester United vs Manchester City.