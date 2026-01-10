Manchester United vs Brighton Pronóstico y Apuestas FA Cup | 11/01/26

+

Mejores apuestas Manchester United vs Brighton

Victoria del Manchester United ⭐ @ 1.81 en bet365

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.53 en bet365

Bruno Fernandes anota o asiste ⭐ @ 1.80 en bet365

Predicción de marcador: Manchester United 3-2 Brighton

Predicción de goleadores: Manchester United: Benjamin Sesko, Bruno Fernandes, Matheus Cunha - Brighton: Danny Welbeck, Georginio Rutter

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Las recientes dificultades del Manchester United han sido ampliamente documentadas. El empate contra el Leeds United marcó el final del mandato de Rúben Amorim en el club, tras un resultado de 1-1 contra un Wolverhampton Wanderers en apuros.

Darren Fletcher ha asumido como entrenador interino, pero el equipo registró un tercer empate consecutivo al ceder una ventaja de 2-1 para terminar igualando con el Burnley.

El Brighton & Hove Albion llega a Old Trafford para este encuentro de la FA Cup en una forma inconsistente. Aunque lograron un meritorio empate 1-1 como visitantes contra el Manchester City durante la semana, solo han conseguido una victoria en sus últimos ocho partidos.

Además, solo han logrado mantener su portería a cero en dos ocasiones durante ese período de ocho partidos, lo que podría aumentar la confianza del equipo local en su capacidad goleadora.

Alineaciones Probables Manchester United vs Brighton

Posible alineación del Manchester United:

Lammens, Dalot, Yoro, Maguire, Dorgu, Casemiro, Mainoo, Mount, Fernandes, Cunha, Sesko

Posible alineación del Brighton:

Verbruggen, Hinshelwood, Dunk, van Hecke, De Cuyper, Ayari, Gómez, Kadioglu, Rutter, Mitoma, Welbeck

Las mejores apuestas Manchester United vs Brighton

1er Pronóstico Manchester United vs Brighton: Victoria del Manchester United @ 1.81 en bet365

Aunque el Manchester United solo ha ganado dos de sus últimos ocho partidos de la Premier League, siguen anotando regularmente y solo han sufrido dos derrotas en casa en toda la temporada. Dadas las dificultades del Brighton cuando juega fuera de casa, los anfitriones son considerados favoritos para este encuentro.

Sin embargo, los Diablos Rojos tienen algunas ausencias importantes. Bryan Mbeumo, Amad Diallo y Noussair Mazraoui están en la Copa Africana de Naciones, mientras que Matthijs de Ligt sigue fuera de juego. No obstante, el equipo se vio fortalecido por el regreso a mitad de semana de Bruno Fernandes, Harry Maguire y Kobbie Mainoo.

Mientras tanto, el Brighton no contará con Carlos Baleba debido a la Copa Africana de Naciones. Tampoco con Solly March, Stefanos Tzimas y posiblemente Yankuba Minteh, por lesión. Aunque los visitantes han desafiado a los Diablos Rojos en los últimos años, el Manchester United ganó el partido de octubre 4-2 y se espera un resultado similar.

2ºPronóstico Manchester United vs Brighton: Ambos equipos marcan @ 1.53 en bet365

Como se mencionó anteriormente, su encuentro anterior de hace unos meses produjo 6 goles. Además, hubo más de 2.5 goles en 4 de sus últimos 5 enfrentamientos desde el inicio de la campaña 2023/24. Históricamente, estos equipos rara vez han acabado sin goles, con solo dos empates 0-0 registrados desde su primer encuentro en 1909.

Aunque este no es un partido de la Premier League, las estadísticas de la liga destacan las tendencias goleadoras de ambos equipos. El United ha participado en más partidos donde ambos equipos marcaron que cualquier otro equipo esta temporada (16), con el Brighton siguiéndole de cerca (14).

Ambos equipos han encontrado la red en cada uno de sus últimos tres encuentros. La opción de respaldar goles en ambos lados es interesante para las apuestas Manchester United vs Brighton.

3er Pronóstico Manchester United vs Brighton: Bruno Fernandes anota o asiste @ 1.80 en bet365

Bruno Fernandes sigue siendo uno de los jugadores más influyentes del Manchester United. Antes de su lesión en el tendón de la corva, había contribuido con 12 goles y asistencias en 17 encuentros esta temporada. Regresó a la alineación contra el Burnley el miércoles, proporcionando la asistencia para el gol inicial de Benjamin Sesko.

El entrenador interino Darren Fletcher confirmó que Fernandes fue sustituido solo para gestionar su condición física tras su lesión, sugiriendo que está listo para ser titular de nuevo. El mediocampista portugués ha ganado previamente esta competición y estará ansioso por contribuir aún más.

Ya sea anotando o asistiendo, se espera que sea crucial en los esfuerzos ofensivos del Manchester United. Fabian Hürzeler estará muy atento a la amenaza que representa el jugador de 31 años, mientras su equipo intenta evitar que marque. Pronosticar un gol o asistencia de Bruno tiene valor en las apuestas Manchester United vs Brighton.