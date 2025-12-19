Manchester City vs West Ham Pronóstico y Apuestas Premier League | 20/12/25

+

Mejores apuestas Manchester City vs West Ham

Man. City -2 (Hándicap 3-vías) ⭐ @ 2.35 en Betano

Ambos equipos anotarán - No ⭐ @ 1.91 en Betano

Haaland primer goleador ⭐@ 3.10 en Betano

Predicción de marcador: Man City 3-0 West Ham

Predicción de goleadores: Man City: Haaland x2, Foden

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El sábado por la tarde, el equipo en segunda posición se enfrenta al equipo en el puesto 18 en el Etihad Stadium. El Manchester City aspira a ascender a la cima de la tabla de la Premier League.

Los hombres de Pep Guardiola podrían colocarse primeros en la EPL ganando este partido, al menos por unas horas, ya que el Arsenal no juega contra el Everton hasta el sábado por la noche. Es probable que el City consiga otra victoria, dado que ha ganado sus últimos cinco partidos en casa contra el West Ham.

Tienen un récord dominante en casa hasta ahora esta temporada, y su ataque está funcionando bien, con un promedio de 2.6 goles por partido. Jugadores clave como Marmoush, Doku, Stones, Kovacic y Aït-Nouri están fuera de juego. Sin embargo, el City se ha establecido como principal rival del Arsenal para el título de esta temporada.

Mientras tanto, los aficionados del West Ham probablemente estén preocupados, ya que los Hammers están ahora a tres puntos de la salvación y un mal resultado el sábado podría empeorar la situación. Tras empatar contra el Manchester United y el Brighton, no lograron sumar en casa contra el Aston Villa.

De hecho, los Hammers solo han asegurado tres victorias en 16 partidos, con solo una de ellas fuera del este de Londres. Viajarán sin El Hadji Malick Diouf y Aaron Wan-Bissaka, ya que están lesionados.

Alineaciones Probables Manchester City vs West Ham

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, O’Reilly, Nunes, Dias, Gvardiol, Nico González, Reijnders, Bernardo Silva, Cherki, Foden, Haaland

Posible alineación del West Ham:

Areola, Walker-Peters, Scarles, Todibo, Mavropanos, Potts, Magassa, Fernandes, Paquetá, Summerville, Bowen

Las mejores apuestas Manchester City vs West Ham

1er Pronóstico Manchester City vs West Ham: Man. City -2 (Hándicap 3-vías) @ 2.35 en Betano

El Manchester City ha vencido al West Ham por un margen de tres goles en dos de sus últimos tres partidos de la EPL en casa. Su último encuentro en enero terminó con una victoria de 4-1, ayudado por un doblete de Erling Haaland.

Está claro que el Manchester City está empezando a ganar impulso. Han marcado 14 goles en sus últimos cuatro partidos de la EPL, con un promedio de 3.5 goles por partido. Mientras tanto, el West Ham está actualmente en una situación mucho peor que en el Año Nuevo, a pesar del cambio de dirección.

Los mercados de apuestas indican que solo hay un 43.48% de probabilidad de que el City mantenga esta forma goleadora para ganar por un margen de tres goles. Con el West Ham concediendo una media de dos goles por partido esta temporada, confiamos en que los locales ganen por ese margen en las apuestas Manchester City vs West Ham.

2ºPronóstico Manchester City vs West Ham: Ambos equipos anotarán - No @ 1.91 en Betano

El City ha encajado un promedio de un gol por partido esta temporada, mientras que el West Ham ha anotado un promedio de 1.19 goles por partido en la temporada 25/26. Sin embargo, apostar a que ambos equipos marcarán este fin de semana no sería inteligente.

El promedio de xG por partido de los Hammers es de 1.20 goles, pero actualmente están rindiendo un poco por debajo (1.19). Gianluigi Donnarumma ya ha mantenido cuatro porterías a cero en casa esta temporada. Su porcentaje de porterías a cero del 46% en la temporada solo es superado por Robert Sánchez y David Raya.

Los Hammers claramente están sufriendo por encontrar el equilibrio adecuado en el último tercio, a menudo jugando sin un delantero tradicional como Niclas Füllkrug. Por eso, confiar en una portería a cero para el los de Guardiola tomando la línea BTTS (No) es una buena opción en las apuestas Manchester City vs West Ham.

3er Pronóstico Manchester City vs West Ham: Haaland primer goleador @ 3.10 en Betano

Erling Haaland ha marcado nueve goles en seis apariciones en la Premier League contra el West Ham. Eso es un promedio de 1.5 goles por partido. Ha marcado 17 goles en 16 apariciones en la EPL 2025/26.

Haaland ha anotado primero en nueve partidos hasta ahora esta temporada, dándole una tasa de éxito del 56% para ser el primer goleador.

Con las lesiones de otros delanteros, la titularidad de Haaland es segura y, por ello, es la elección obvia para marcar primero. Los mercados de apuestas han subestimado seriamente sus posibilidades, sugiriendo que solo tiene un 37.04% de probabilidad de marcar primero.