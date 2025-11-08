Manchester City vs Liverpool Pronóstico y Apuestas Premier League | 09/11/25

+

Mejores apuestas Manchester City vs Liverpool

Gana el Manchester City ⭐ @ 1.90 en bet365

Más de 3.5 goles ⭐ @ 2.10 en bet365

Erling Haaland realizará 4 o más tiros ⭐ @ 1.57 en bet365

Predicción de marcador: Manchester City 3-2 Liverpool

Predicción de goleadores: Manchester City: Haaland x2, Cherki – Liverpool: Ekitike, Salah

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Manchester City vs Liverpool son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Un fascinante duelo entre el segundo clasificado, el Manchester City, y el tercero, el Liverpool, tendrá lugar el domingo en el Etihad Stadium. El City ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos, mientras que el Liverpool ha perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros.

El City parece estar acumulando impulso, en gran parte debido a la solidez de Donnarumma en la portería, el regreso de Rodri a su forma física y la racha goleadora de Haaland. El talismán noruego ha marcado 13 goles en diez partidos de la Premier League esta temporada y cinco goles en cuatro partidos de la Liga de Campeones.

Han anotado 20 tantos en sus primeros 10 partidos de la temporada 2025/26, estableciéndose como los máximos goleadores de la liga, concediendo solo ocho goles en ese periodo. Su éxito europeo también ha mejorado la confianza del equipo. Han permanecido invictos en la fase de liga, ganando tres y empatando uno.

El Liverpool puso fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas en la Premier League la semana pasada. Su victoria sobre el Aston Villa fue vital, ya que fueron eliminados de la Premier League. Construyeron sobre esto con una histórica victoria en casa por 1-0 sobre el Real Madrid el martes por la noche.

Es probable que el entrenador de los Reds, Arne Slot, esté satisfecho con mantener su portería a cero en partidos consecutivos. El regreso de Andrew Robertson como lateral parece haber añadido algo de estabilidad a la defensa de los Reds.

Sin embargo, el Manchester City es una propuesta diferente. Sus amenazas ofensivas por ambas bandas, así como el imponente punto focal central de Haaland, los convierten en una fuerza formidable.

Alineaciones probables Manchester City vs Liverpool

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma; O’Reilly, Matheus Nunes, Rubén Dias, Gvardiol, Rodri, Nico González, Cherki, Doku, Foden, Haaland

Posible alineación del Liverpool:

Mamardashvili; Robertson, Bradley, van Dijk, Konaté, Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Salah, Ekitike

Las mejores apuestas Manchester City vs Liverpool

1er Pronóstico Manchester City vs Liverpool: Gana el Manchester City @ 1.90 en bet365

Aunque el Liverpool está invicto en sus últimos cuatro partidos contra el City y viene en una buena racha, es probable que este encuentro termine en una victoria local. El City ha anotado 13 de sus goles de liga en casa esta temporada, demostrando que son una fuerza ofensiva irresistible en el Etihad.

Los de Guardiola han anotado primero en ocho de sus últimos 10 partidos. Si rompen el empate contra el Liverpool, podría ser una tarde larga para los Reds. Además, los hombres de Slot han concedido primero en siete de sus últimos nueve partidos, por lo que es un escenario probable basado en la forma actual.

Sin embargo, el City no ha mantenido la portería a cero en sus últimos 13 enfrentamientos con el Liverpool. Así que es poco probable que los Reds pierdan sin anotar. No obstante, una victoria con muchos goles por un margen de un gol es el resultado más probable en las apuestas Manchester City vs Liverpool.

2ºPronóstico Manchester City vs Liverpool: Más de 3.5 goles @ 2.10 en bet365

Cuatro de los últimos ocho encuentros entre el City y el Liverpool en el Etihad Stadium han tenido cuatro o más goles. Los mercados de apuestas indican que hay menos del 50% de probabilidad de que esto ocurra el domingo por la tarde. De hecho, sugieren que solo hay un 45.45% de probabilidad de que se marquen cuatro o más goles.

Aunque el Liverpool ha mejorado su defensa en sus últimos dos partidos, todavía parece frágil en la parte trasera. Dependerá de los máximos goleadores de la Premier League explotar esas debilidades y aumentar la presión sobre Arne Slot.

El City anotó cuatro goles en el Etihad el martes por la noche en su victoria por 4-1 sobre el Borussia Dortmund. También anotaron tres goles contra el Bournemouth y cinco goles contra el recién ascendido Burnley. Más de 3.5 goles parece un resultado muy realista dado que el Liverpool también tiene una fuerte línea delantera.

3er Pronóstico Manchester City vs Liverpool: Erling Haaland realizará 4 o más tiros @ 1.57 en bet365

Erling Haaland ha estado en excelente forma goleadora últimamente. Tanto es así que los mercados de apuestas han eliminado todo valor potencial al respaldarlo para anotar en cualquier momento.

Sin embargo, el noruego ha promediado 4.51 tiros por partido hasta ahora esta temporada. Hay un 52.63% de probabilidad de que registre cuatro o más tiros contra el Liverpool, lo que hace que esta sea la opción de valor de este trío de apuestas Manchester City vs Liverpool.

Con goles probables en ambos extremos, Haaland es probablemente la principal amenaza de gol para el City. Está en el percentil 99 para tiros realizados y tiros a puerta en la Premier League esta temporada. También está convirtiendo casi un tercio (30.23%) de sus tiros en goles.