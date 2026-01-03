Manchester City vs Chelsea Pronóstico y Apuestas Premier League | 04/01/26

+

Mejores apuestas Manchester City vs Chelsea

El Manchester City gana la primera mitad ⭐ @ 2.50 en bet365

El Manchester City marca más de 2.5 goles ⭐ @ 2.70 en bet365

Más de 3.5 goles ⭐ @ 2.20 en bet365

Predicción de marcador: Manchester City 3-1 Chelsea

Predicción de goleadores: Manchester City: Haaland x2, Foden; Chelsea: Palmer

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Manchester City vs Chelsea son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional bet365 para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Manchester City busca mantener la presión sobre el Arsenal en la carrera por el título de la Premier League. Después de un comienzo de temporada poco convincente, los Citizens han encontrado su forma en los últimos meses. No han perdido puntos en casa en la máxima categoría inglesa desde que cayeron ante el Tottenham en agosto.

Por el contrario, el Chelsea tuvo un diciembre miserable, perdiendo ante Leeds y Aston Villa. Solo ganaron 2 de sus 8 partidos en todas las competiciones ese mes. El empate 2-2 en casa entre semana contra el Bournemouth prácticamente acabó con cualquier esperanza de título restante.

Alineaciones Probables Manchester City vs Chelsea

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, O'Reilly, Dias, Gvardiol, Nunes, González, Reijnders, Silva, Cherki, Foden, Haaland

Posible alineación del Chelsea:

Sánchez, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, James, Fernández, Neto, Palmer, Garnacho, Pedro

Las mejores apuestas Manchester City vs Chelsea

1er Pronóstico Manchester City vs Chelsea: El Manchester City gana la primera mitad @ 2.50 en bet365

El Manchester City está en gran forma y buscará poner al Chelsea bajo presión desde el pitido inicial. El equipo de Guardiola ha tendido a comenzar rápidamente en la Premier League esta temporada.

Desde aquella temprana derrota ante los Spurs, el City solo ha concedido dos goles en la primera mitad en casa en la Premier League. Durante ese periodo, han anotado 12 veces antes del descanso en el Etihad

Por contra, la defensa del Chelsea ha sufrido complicaciones en las últimas semanas. Concedieron dos goles en los primeros 20 minutos para caer 2-0 en su último partido fuera de casa en Newcastle. Los Blues también encajaron dos goles en los primeros 27 minutos contra el Bournemouth el martes.

Estas tendencias sugieren que los anfitriones tomarán el control pronto en este partido. Respaldar que los locales estén por delante al descanso parece una buena opción para las apuestas Manchester City vs Chelsea, con una probabilidad implícita del 47.6%.

2ºPronóstico Manchester City vs Chelsea: El Manchester City marca más de 2.5 goles @ 2.70 en bet365

Guardiola estará muy satisfecho con cómo su ataque está comenzando a tomar forma. Phil Foden y Rayan Cherki han encontrado su mejor forma jugando detrás del delantero Erling Haaland.

Como resultado, ahora dependen menos del noruego, quien anotó un doblete contra el West Ham en el último partido en casa del City. Ese partido terminó en una convincente victoria por 3-0. Fue el quinto partido consecutivo en casa de la Premier League en el que el City anotó tres goles.

Pocas defensas han conseguido frenar su estilo de fútbol fluido. El City ha marcado al menos dos veces en 11 de sus últimos 12 partidos en casa en todas las competiciones. Esto debería ser demasiado para una defensa del Chelsea que permitió 2.8 xG contra el Bournemouth a mitad de semana. Apostar por que los anfitriones marquen más de 2.5 goles parece ofrecer valor.

3er Pronóstico Manchester City vs Chelsea: Más de 3.5 goles @ 2.20 en bet365

El Chelsea tiene suficiente calidad ofensiva en sus filas para creer que también pueden anotar. Cole Palmer está recuperando su forma física por completo y anotó contra los Cherries. Los Blues solo han dejado de marcar dos veces esta temporada en todas las competiciones.

Enzo Maresca probablemente mostrará algo de ambición al enfrentarse a su antiguo jefe. Su equipo cayó por 3-1 en su última visita a esta parte de Manchester. Los clubes también compartieron ocho goles en un emocionante empate hace dos años.

Ambos equipos han marcado en cinco de los últimos seis partidos del Chelsea. Tres de los últimos cuatro han producido más de 3.5 goles en total. Pronosticar que se repetirá ofrece valor en las apuestas Manchester City vs Chelsea, con una probabilidad implícita del 44.4%.

