Liverpool vs Barnsley Pronóstico y Apuestas FA Cup | 12/01/26

Mejores apuestas Liverpool vs Barnsley

El Liverpool gana sin recibir goles ⭐ @ 2.15 en bet365

Ambos equipos marcan - No ⭐ @ 1.95 en bet365

Florian Wirtz marca en cualquier momento ⭐ @ 2.50 en bet365

Predicción de marcador: Liverpool 3-0 Barnsley

Predicción de goleadores: Liverpool: Florian Wirtz, Federico Chiesa, Rio Ngumoha

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Liverpool vs Barnsley son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Aunque el Liverpool ha superado sus dificultades a mitad de temporada, aún no ha alcanzado su mejor forma en la Premier League. El equipo de Arne Slot está invicto en 10 partidos en todas las competiciones pero solo ha ganado la mitad de ellos.

Se dirigen a la FA Cup ansiosos por poner fin a una racha de tres empates consecutivos, el más reciente fue fuera de casa contra el Arsenal.

El Barnsley está atravesando un período difícil, habiendo perdido cuatro de sus últimos seis partidos en la League One. Aunque el equipo de Conor Hourihane tuvo más tiempo para descansar debido a un aplazamiento, esto podría ofrecer una ligera ventaja contra un oponente de la calidad del Liverpool.

Los Tykes están actualmente en el puesto 17 de la tabla y han mantenido tres porterías a cero en 30 partidos a lo largo de la temporada 2025/26.

Alineaciones Probables Liverpool vs Barnsley

Posible alineación del Liverpool:

Mamardashvili, Frimpong, Gomez, Robertson, Kerkez, Nyoni, Mac Allister, Morrison, Wirtz, Ngumoha, Chiesa

Posible alineación del Barnsley:

Cooper, Watson, de Gevigney, Shepherd, Earl, Phillips, Bland, Jalo, Kelly, McGoldrick, Keillor-Dunn

Las mejores apuestas Liverpool vs Barnsley

1er Pronóstico Liverpool vs Barnsley: El Liverpool gana sin recibir goles @ 2.15 en bet365

Incluso si Arne Slot elige rotar su alineación como se espera, el Liverpool debería tener más que suficiente calidad para superar al Barnsley. Es una gran oportunidad para que los jugadores sigan construyendo confianza tras un período reciente difícil.

Los Tykes han tenido problemas recientemente, sufriendo múltiples derrotas sin anotar contra Lincoln City, Exeter City y Port Vale. Por lo tanto, se espera que el Liverpool logre un resultado similar en las apuestas Liverpool vs Barnsley.

Los Reds estarán sin Conor Bradley después de que sufriera una grave lesión contra el Arsenal, pero es posible que no hubiera jugado de todas formas. Lo mismo se aplica a Hugo Ekitike, aunque su lesión no se considera grave. Por su parte, Mo Salah sigue en la Copa Africana de Naciones. Alexander Isak y Wataru Endo son bajas de larga duración.

En cuanto a los visitantes, su principal ausencia será Luca Connell, con el joven de 24 años suspendido tras una tarjeta roja en el partido contra Wigan Athletic.

2ºPronóstico Liverpool vs Barnsley: Ambos equipos marcan - No @ 1.95 en bet365

Hubo un momento no hace mucho en el que Liverpool parecía incapaz de mantener su portería a cero. En cambio, han mejorado sustancialmente, registrando cuatro porterías a cero en sus últimos siete partidos en todas las competiciones.

Por lo tanto, el Barnsley enfrentará una tarea difícil al intentar sorprender en Anfield. No han marcado en 9 de sus 30 partidos en 2025/26 y los Reds son, con diferencia, sus oponentes más duros. Incluso con algunos de los problemas que el Liverpool ha tenido en defensa, es probable que se mantengan firmes en este partido.

Aunque el visitante Davis Keillor-Dunn ha marcado 14 goles esta temporada, se medirá a una defensa mucho más fuerte en esta ocasión. Por lo tanto, se espera una victoria cómoda para los anfitriones.

3er Pronóstico Liverpool vs Barnsley: Florian Wirtz marca en cualquier momento @ 2.50 en bet365

La transición de Florian Wirtz al fútbol inglés fue inicialmente más lenta de lo esperado, considerando su alto coste de transferencia al vigente campeón de la Premier League. Sin embargo, el internacional alemán está encontrando su ritmo.

Wirtz finalmente marcó contra el Wolverhampton Wanderers y anotó otro gol al Fulham una semana después. Con esos goles sumados a sus seis participaciones en goles, sus estadísticas están mejorando. Estará deseando aumentar su cuenta una vez más contra el Barnsley, siendo una oportunidad perfecta para aumentar aún más su confianza.

Aunque el Liverpool tiene una gran cantidad de talento que puede causar problemas al equipo de Hourihane, Wirtz es un jugador clave a seguir. A pesar de la posible rotación en Anfield, es improbable que el creador de juego alemán descanse. Un gol de Wirtz en cualquier momento es buena opción para las apuestas Liverpool vs Barnsley.