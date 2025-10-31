Liverpool vs Aston Villa Pronóstico y apuestas Premier League | 01/11/25

Recordá que con el código promocional bet365 para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

👑Mejores apuestas Liverpool vs Aston Villa

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.57 en bet365

Doble oportunidad - Empate o Aston Villa ⭐ @ 2.20 en bet365

Salah anotará en cualquier momento ⭐@ 2.20 en bet365

Predicción de marcador: Liverpool 2-2 Aston Villa

Predicción de goleadores: Liverpool: Mo Salah, Cody Gakpo; Aston Villa: John McGinn, Morgan Rogers

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Liverpool vs Aston Villa son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Lo que comenzó como otra campaña dominante del Liverpool se desvió rápidamente. Los campeones de la Premier League han caído en una mala racha, perdiendo cuatro partidos de liga consecutivos.

Arne Slot solo había perdido cuatro de sus primeros 43 partidos de liga al mando de los Reds. Ahora, ha perdido cuatro encuentros de la Premier League seguidos, tras solo nueve jornadas disputadas esta temporada. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para descartar a los Reds de defender exitosamente su vigésimo título.

La última vez que los de Merseyside perdieron cinco partidos de liga consecutivos fue en 1953. Una derrota aquí no solo igualaría ese récord, sino que también establecería uno nuevo no deseado. El Liverpool se uniría al Leicester City como únicos campeones reinantes de la Premier League en perder cinco consecutivos.

Los Reds también fueron eliminados de la EFL Cup por el Crystal Palace entre semana, lo que aumentó la mala racha. Mientras tanto, el Aston Villa ha tenido una temporada bastante opuesta. Después de un comienzo lento y desalentador de la campaña, los hombres de Unai Emery han encontrado su ritmo de nuevo.

Tras su victoria reciente contra el Manchester City, tienen la ocasión de hacer historia. Si ganan al Liverpool, se convertirán en el segundo equipo, después del Leicester en su temporada ganadora del título, en vencer a ambos equipos en jornadas consecutivas.

Alineaciones Probables Liverpool vs Aston Villa

Posible alineación del Liverpool:

Mamardashvili, Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Posible alineación del Aston Villa:

Dibu Martínez, Cash, Konsa, Pau Torres, Digne, Kamara, Onana, McGinn, Rogers, Guessand, Watkins

Las mejores apuestas Liverpool vs Aston Villa

1er Pronóstico Liverpool vs Aston Villa: Ambos equipos marcan @ 1.57 en bet365

El Liverpool se ha hecho famoso por su fútbol ofensivo. Los Reds siempre ofrecen goles y entretenimiento. Han marcado 16 tantos en nueve partidos de liga hasta ahora, el segundo mejor en la liga junto a Arsenal y Bournemouth.

Sin embargo, su defensa ha tenido problemas esta temporada. Han concedido 14 goles en la liga, nueve más de los que encajaron en la misma etapa la temporada pasada. El 78% de sus partidos de liga esta temporada han producido goles en ambos extremos.

Aunque no han dejado de marcar, han concedido al menos un gol en cada uno de sus últimos cinco encuentros. El Aston Villa aprovechará eso, especialmente porque han marcado al menos un gol en sus últimos cinco partidos.

Ambos equipos marcaron en tres de los últimos cinco enfrentamientos directos, y lo mismo ocurrió en cuatro de los cinco encuentros más recientes del Liverpool en todas las competiciones. Además, en cuatro de las últimas cinco visitas del Aston Villa, ambos equipos anotaron. Es posible que esto se repita en las apuestas Liverpool vs Aston Villa.

2ºPronóstico Liverpool vs Aston Villa: Doble oportunidad - Empate o Aston Villa@ 2.20 en bet365

Los anfitriones están bajo presión en este momento, y eso podría ir en dos direcciones: o salen luchando y superan al Aston Villa, o pelean por salir de la mala racha en la que se encuentran. Perder cuatro partidos seguidos no es fácil, y podrían caer en un hábito perdedor.

Las tropas de Emery pueden capitalizar eso y tal vez registrar su primera victoria contra el Liverpool en 10 intentos. Los Reds aún son favoritos para ganar, como ya han hecho en seis de sus últimos siete partidos en Anfield. Sin embargo, sólo dos de los últimos nueve partidos de liga del Aston Villa han sido ganados por los favoritos.

Los campeones de la máxima categoría inglesa han sufrido rachas de cinco derrotas solo siete veces. Tres de esas involucraron al Liverpool, por lo que los visitantes podrían poner a prueba al equipo local el sábado. Incluso si no consiguen los tres puntos, no se puede evitar sentir que los Villanos podrían llevarse algo esta vez.

3er Pronóstico Liverpool vs Aston Villa: Salah anotará en cualquier momento @ 2.20 en bet365

Aunque tuvo un tiempo de sequía, Mo Salah finalmente anotó el fin de semana pasado. Está a solo una participación de gol del récord establecido por Wayne Rooney para un solo club.

El egipcio tiene 275 participaciones en goles, y 13 de ellas han sido contra el Aston Villa. Sin embargo, su récord personal contra los visitantes es impresionante. Salah los ha enfrentado 13 veces, ganando nueve, y anotando nueve goles con seis asistencias.

La afición del Liverpool espera que su sequía haya terminado y que la forma general del equipo haya mejorado. Incluso si los Reds no ganan, Salah sigue siendo una amenaza y bien podría marcar. Podrías respaldar su gol en las apuestas Liverpool vs Aston Villa.