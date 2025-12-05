Leeds vs Liverpool Pronóstico y Apuestas Premier League | 06/12/25

+

Mejores apuestas Leeds vs Liverpool

Gana el Liverpool ⭐ @ 1.83 en bet365

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.61 en bet365

Mohamed Salah marca o asiste ⭐ @ 1.57 en bet365

Predicción de marcador: Leeds 1-2 Liverpool

Predicción de goleadores: Leeds: Dominic Calvert-Lewin; Liverpool: Cody Gakpo, Mohamed Salah

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Leeds vs Liverpool son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Leeds United ha mostrado una mejora considerable recientemente. Compitieron bien contra Aston Villa y Manchester City en noviembre, y comenzaron diciembre de manera perfecta con una sorprendente victoria sobre el Chelsea. Sin duda, Daniel Farke está satisfecho con el rendimiento reciente de su equipo.

Mientras tanto, el Liverpool está teniendo dificultades. Empataron con el Sunderland a mediados de semana y rompieron una racha de tres derrotas consecutivas al vencer al West Ham antes de ese partido. La presión está aumentando sobre Arne Slot, y este partido es crítico, ya que podría estar en serios problemas si las cosas empeoran.

Alineaciones Probables Leeds vs Liverpool

Posible alineación del Leeds:

Perri, Struck, Bijol, Rodon, Bogle, Stach, Tanaka, Ampadu, Gudmundsson, Calvert-Lewin, Nmecha.

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Bradley, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Isak.

Las mejores apuestas Leeds vs Liverpool

1er Pronóstico Leeds vs Liverpool: Gana el Liverpool @ 1.83 en bet365

El Leeds se enfrentó al Chelsea sin Dan James y Sean Longstaff, pero recuperaron a Anton Stach y Sebastiaan Bornauw. Están en buena forma y ya se preparan para recibir a los Reds en Elland Road. El ambiente en Yorkshire será extremadamente positivo, especialmente dado el estado inestable de los visitantes.

El equipo de Daniel Farke superó las expectativas contra el Chelsea, desafiando las probabilidades para lograr una victoria impresionante. Además, esa victoria llegó poco después de que llevaran al límite a los Cityzens en el Etihad. Sin embargo, es probable que algunos jugadores estén cansados, algo que el Liverpool espera poder explotar.

El Leeds solo ha vencido a los Reds tres veces desde el 2000 y sufrió una contundente derrota por 6-1 en su último encuentro. Varios de los goleadores del Liverpool de ese día estarían encantados de volver a marcar. Respaldamos un triunfo de los Reds en las apuestas Leeds vs Liverpool.

2ºPronóstico Leeds vs Liverpool: Ambos equipos marcan @ 1.61 en bet365

El posible regreso de Conor Bradley fortalecería la defensa del Liverpool, pero Jeremie Frimpong sigue de baja. Los hombres de Slot han tenido serios problemas defensivos esta temporada, encajando 11 goles en sus últimos cinco partidos. El Leeds será muy consciente de esta debilidad.

Aunque esperamos una victoria a domicilio, el Liverpool es definitivamente vulnerable. Es posible que haya goles en ambos extremos, especialmente considerando que estos dos equipos han concedido un total combinado de 27 goles hasta ahora.

El equipo de Farke no ha mantenido su portería a cero en los últimos 11 partidos y solo lo ha logrado en dos ocasiones esta temporada. Con las opciones de ataque que tiene el Liverpool, incluso sin estar en su mejor forma, tienen calidad más que suficiente para romper la defensa del Leeds.

3er Pronóstico Leeds vs Liverpool: Mohamed Salah marca o asiste @ 1.57 en bet365

Tras otro impresionante regreso en 2024/25, el Rey Egipcio ha tenido dificultades esta temporada, al igual que muchos de sus compañeros. No ha marcado ni asistido desde principios de noviembre.

Sin embargo, después de haber descansado y de comenzar en el banquillo en los dos últimos partidos, el jugador de 33 años estará deseando jugar de nuevo. También tiene un fantástico historial contra el Leeds, habiendo registrado 10 goles y asistencias en sus seis encuentros contra ellos, incluyendo dos goles en su último enfrentamiento.

Por supuesto, hay otros jugadores capaces de marcar. Dominic Calvert-Lewin parece estar encontrando su ritmo en el Leeds. Sin embargo, confiamos en Salah para marcar o asistir en nuestras apuestas Leeds vs Liverpool. El egipcio necesita desesperadamente redescubrir su mejor forma.