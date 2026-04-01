Exclusivo para usuarios +18 años de la República Argentina

Las apuestas en línea son una forma divertida de pasar el tiempo y, por qué no, de ganar un dinero extra mientras disfrutás de diversos juegos. Sin embargo, parte de la buena experiencia que tengas en el mundo de las apuestas se basa en el juego responsable.

Si entrás a los mejores sitios de apuestas como Betano, bet365, Betsson, o Codere verás que todos adhieren a las políticas de juego responsable para hacer que tus apuestas sean seguras. Por eso, durante el proceso de registro, muchos sitios piden:

La verificación de la identidad para constatar que el usuario tenga la edad legal para jugar (+18 años) y que sea una persona real.

La declaración de estar en condiciones subjetivas para participar en sitios de apuestas online y no poseer ningún tipo de limitación como encontrarse dentro del programa de autoexclusión.

Mediante el envío de un documento válido y de otros mecanismos de geolocalización, la plataforma se encarga de corroborar tu ubicación geográfica, dado que, dependiendo de la jurisdicción donde te encuentres estarás autorizado o no para abrir una cuenta.

La casa de apuestas también se encargará de investigar si el usuario se encuentra dentro del listado de personas relacionada a organismos de terrorismo o es una persona expuesta políticamente.

Más adelante también veremos qué mecanismos utilizan los sitios de apuestas online para ayudar que el cliente tenga un juego responsable.

¿Cuál es la definición del juego compulsivo?

Si definimos en pocas palabras qué es el juego responsable podríamos decir que es una actividad de ocio y distracción, es decir, con una finalidad sólo recreativa o de entretenimiento realizada de forma consciente y controlada.

Ahora bien, el juego compulsivo o trastorno del juego es cuando la persona comienza a tener conductas negativas por no poder controlar el tiempo empleado para el juego, pone en riesgo todo su patrimonio y realiza acciones que empiezan a impactar de manera perjudicial a su entorno familiar, social o del trabajo.

De hecho, si el usuario no busca ayuda a tiempo o no coloca límites a ese juego compulsivo, puede derivar en un asunto patológico, lo que quiere decir que el juego se convierte en una adicción, a eso se le llama ludopatía.

Por eso, la finalidad de este posteo es que realices apuestas seguras para que juegues con el objetivo de divertirte sin comprometer tu integridad personal, laboral o familiar.

Las apuestas online y el juego responsable

Las distintas casas de apuestas ayudan a sus clientes a mantener una conducta de juego responsable, por eso, dependiendo del operador, verás, durante el momento de la inscripción que el sitio pide:

Fijar un límite de depósito diario, semanal o mensual.

Establecer un límite de apuestas, depósitos o pérdidas diario, semanal o mensual.

Indicar un tiempo empleado para las apuestas.

Recordá que existe la posibilidad de solicitar la autoexclusión desde el botón disponible en cada página de apuestas. Allí, podrás pedir de manera voluntaria la autoexclusión temporal con un plazo programado o la autoexclusión permanente con una duración de 4 años y con renovación automática si el usuario no realiza un pedido para volver a jugar.

Por último, es imprescindible que conozcas profundamente cómo opera la plataforma. Por eso, antes de abrir una cuenta, será necesario leer y comprender los Términos y Condiciones generales de la casa de apuestas.

Efectos del juego en la salud mental

Además de causar daños en tu círculo familiar, social y laboral, el juego compulsivo puede afectar la salud mental. La persona adicta al juego suele presentar trastornos de ansiedad, angustia, depresión, irritación, incluso es posible relacionarlo muchas veces a trastornos obsesivos compulsivos, bipolaridad, falta de atención e hiperactividad, entre otros.

Por este motivo, se necesita prestar atención a los hábitos del juego, ante las primeras señales negativas, se debe tomar alguna medida para evitar el descontrol y que esto derive en un daño a la salud mental del jugador.

Problemas con el juego: cómo detectar y ayudar a quienes lo necesitan

Para ayudar a quienes necesitan es preciso identificar algunas señales de advertencia para detectar personas con problemas en el juego, entre los signos de alarma podemos citar estos ítems:

Estar asiduamente pendiente de las apuestas y por cómo conseguir dinero apostando.

Aumentar el monto de las apuestas poniendo en riesgo las finanzas, muchas veces esto se realiza para recuperar plata perdida.

Mentir a familiares y amigos sobre el tiempo y la plata empleada para el juego.

Sentir intranquilidad, irritabilidad o ansiedad al tratar de dejar la actividad del juego.

Apostar para huir de los problemas o aplacar la ansiedad o depresión.

Las casas de apuestas ofrecen algunas herramientas útiles para establecer límites de tiempo, dinero y pérdidas, también es posible instalar programas en la computadora o celular que no permiten ejecutar juegos de apuestas.

No obstante, si la problemática es grave, se aconseja recurrir a un profesional o acudir a los programas de asistencia creados por cada gobierno provincial o comunicarse con organismos de jugadores anónimos.

Cómo hacer Apuestas seguras: Guía para apostadores en Argentina

En este título brindaremos una guía para hacer apuestas seguras y divertirse realizando un juego responsable. Para nosotros, los apostadores deben:

Conocer los límites tanto del tiempo dedicado al ocio y al juego como el presupuesto destinado a las apuestas.

Jugar en sitios autorizados, puesto que estas páginas adhieren a las políticas de juego seguro promoviendo límites y la autoexclusión para los clientes que lo crean necesario.

Tener en claro la finalidad de los juegos de apuestas, sólo debe ser considerado una forma de entretenimiento no una manera de conseguir plata.

Detectar signos de advertencia para saber pedir ayuda a tiempo.

Evitar las apuestas al tener problemas de depresión o sentir enojo, así como momentos en los que se haya consumido alcohol u otras sustancias que perturben el sano juicio y, por ende, al juego responsable.

Organizaciones de ayuda y tratamiento a la adicción del juego

En nuestro país, las diferentes provincias ofrecen ayuda y asistencia gratuita a las personas que no pueden afrontar esta problemática.

En la Provincia de Buenos Aires el gobierno tiene una red con atención las 24 horas, los 365 días del año a través de una línea telefónica gratuita o por mail, también puede acercarse personalmente a una sede.

el gobierno tiene una red con atención las 24 horas, los 365 días del año a través de una línea telefónica gratuita o por mail, también puede acercarse personalmente a una sede. En CABA es posible comunicarse a través de una línea gratuita atendida por profesionales de lunes a viernes de 09 a 17 hs.

es posible comunicarse a través de una línea gratuita atendida por profesionales de lunes a viernes de 09 a 17 hs. En Santa Fe también existe una línea telefónica gratuita y confidencial.

también existe una línea telefónica gratuita y confidencial. En Córdoba se lleva adelante un Programa Juego Responsable (PJR) y cuenta con un 0800 con atención 24/7.

se lleva adelante un Programa Juego Responsable (PJR) y cuenta con un 0800 con atención 24/7. En Mendoza hay un convenio entre el Programa del I.P.J.y. C y el Plan Provincial de Adicciones quienes habilitaron una línea para llamados telefónicos, un número de WhatsApp y un correo electrónico para que las personas se contacten de manera anónima.

También es posible encontrar programas en otras provincias como Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Rio Negro, Salta, Santa Cruz y Tierra del Fuego, podés consultar en los sitios oficiales de las Loterías de cada jurisdicción.

Preguntas Frecuentes sobre Hacer Apuestas Seguras

Para cerrar este artículo, resumimos en dos preguntas básicas lo más importante sobre esta guía de juego responsable.

¿Cómo puedo establecer límites de juego para apostar de forma segura?

Generalmente, al completar el formulario de inscripción, las casas de apuestas solicitan establecer límites de pérdida, de tiempo, de apuestas y de depósitos, es decir, se coloca un tope y al llegar a ese término, la persona no podrá seguir jugando hasta que se restablezca en un plazo determinado.

¿Qué debo hacer si siento que estoy perdiendo el control al apostar?

Si sentís que estás perdiendo el control de los juegos de apuestas, es recomendable que te tomes un descanso o entres en contacto con profesionales especializados en las problemáticas del juego.