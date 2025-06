Inter Milan vs River Plate Pronóstico y Apuestas Copa Mundial de Clubes | 25/06/25

Inter Milán vs River Plate

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Inter Milan vs River Plate por Copa Mundial de Clubes el 25/06/25.

Mejores apuestas Inter Milan vs River Plate

Victoria del Inter de Milán ⭐ 2.05 en Betano

Menos de 2.5 goles ⭐ 1.82 en Betano

Lautaro Martínez marca o asiste ⭐ 2.00 en Betano

Esperamos una ajustada victoria por 1-0 del Inter Milan sobre River Plate.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Inter estuvo cerca de completar una temporada fantástica, compitiendo por todo en Italia, pero finalmente no logró asegurar ningún trofeo. Perdieron la Serie A, cayeron en la Coppa Italia y no pudieron frenar al PSG en la final de la Champions League. Aunque llegan con solo una derrota en 8 partidos, no han sido convincentes en Estados Unidos.

Por su parte, River Plate debería haber avanzado ya a las eliminatorias del torneo, pero desperdició oportunidades de marcar contra Monterrey. No han perdido un partido en el tiempo reglamentario desde principios de marzo, pero eso podría cambiar en Seattle. Tres suspensiones importantes podrían debilitarlos significativamente.

Alineaciones Probables Inter Milan vs River Plate

Posible alineación del Inter Milan:

Sommer; De Vrij, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco, Esposito, Martínez

Posible alineación de River Plate:

Armani; Montiel, Martínez Quarta, Díaz, Acuña, Fernández, Kranevitter, Aliendro, Mastantuono, Colidio, Meza

Las mejores apuestas Inter Milan vs River Plate

1er Pronóstico Inter Milan vs River Plate: Victoria del Inter de Milán @ 2.05 en Betano

Sobre el papel, el Inter es el equipo más fuerte, llegando al Mundial de Clubes como subcampeón de la Champions League. Sin embargo, los equipos sudamericanos ya han dado sorpresas en el torneo, y River estará deseando hacerlo ahora. Su preocupación es que no estarán a plena capacidad.

Kevin Castaño fue suspendido debido a una tarjeta roja en el Rose Bowl. Además, Enzo Pérez y Giuliano Galoppo están en la misma situación por acumulación de amarillas. Esto obligará a Marcelo Gallardo a cambiar parte de su alineación, desventaja que los italianos pueden aprovechar.

Ambos equipos tienen un registro casi idéntico en el Grupo E, y este juego decidirá quién lo gana. Los Nerazzurri no se han recuperado de su derrota contra el PSG. Sin embargo, ante un Millonario debilitado, el gigante de la Serie A debería salir victorioso.

2ºPronóstico Inter Milan vs River Plate: Menos de 2.5 goles @ 1.82 en Betano

Es poco probable que ambos equipos comiencen con mucha intensidad en Washington mientras compiten por el primer puesto. El Inter solo superó a Urawa por la mínima, y ambos equipos empataron con menos de 2.5 goles contra Monterrey. Los argentinos saben que solo necesitan un punto para ser primeros y podrían jugar en consecuencia.

En última instancia, con jugadores como Lautaro Martínez, el equipo europeo debería poder anotar al menos una vez. Hubo dos goles o menos en los últimos tres partidos de River, y también en el 50% de los últimos seis encuentros del Inter.

Por supuesto, un partido con muchos goles no es improbable, pero el contexto sugiere un marcador ajustado por lo bajo. El hecho de que Monterrey pueda superar a ambos con una gran victoria sobre sus oponentes japoneses añade algo de intriga.

3er Pronóstico Inter Milan vs River Plate: Lautaro Martínez marca o asiste @ 2.00 en Betano

Cuando el Inter Milan necesita un gol, generalmente es un jugador específico quien lo consigue. Lautaro ha anotado 24 goles esta temporada y ha mantenido su forma con el nuevo entrenador Cristian Chivu. Lleva dos dianas en dos partidos en EE. UU. Marcó un gol vital para empatar contra los mexicanos y anotó primero contra Urawa Reds.

Y no es solo un goleador, ya que ha repartido 7 asistencias en 2024/25 y debería ser la mayor amenaza del Inter. River solo ha dejado su portería a cero en dos de sus últimos 10 partidos, por lo que tiene opciones de aumentar su cuenta particular. Aún puede aspirar a la Bota de Oro si su equipo permanece en el torneo.