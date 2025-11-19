Inglaterra vs Serbia Pronóstico y Apuestas Eliminatorias Copa Mundial | 13/11/25

+

Mejores apuestas Inglaterra vs Serbia

Ambos equipos marcan - No ⭐ @ 1.66 en bet365

Harry Kane marca en cualquier momento ⭐ @ 1.80 en bet365

Primera mitad- Inglaterra gana ⭐@ 1.72 en bet365

Predicción de marcador: Inglaterra 2-0 Serbia.

Predicción de goleadores: Inglaterra: Harry Kane, Jude Bellingham.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Inglaterra vs Serbia son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional bet365 para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Inglaterra aseguró su plaza en el Mundial 2026 con una victoria de 5-0 a Letonia en octubre. Tienen un récord perfecto en este grupo, habiendo ganado los seis partidos hasta ahora.

Thomas Tuchel se acerca al año en su rol como entrenador de los Tres Leones. Una victoria de 5-0 en el partido de ida contra Serbia se considera su triunfo más significativo hasta la fecha.

Ese resultado, combinado con una perjudicial derrota en casa por 1-0 ante Albania en octubre, provocó el despido del entrenador serbio Dragan Stojkovic. Llegan a este partido como terceros en el Grupo A. Los visitantes necesitan sumar para mantenerse en la lucha por el segundo puesto.

Alineaciones Probables Inglaterra vs Serbia

Posible alineación de Inglaterra:

Pickford, Burn, Stones, Konsa, James, Anderson, Rice, Eze, Bellingham, Saka, Kane.

Posible alineación de Serbia:

Petrovic, Terzic, Milenkovic, Pavlovic, Mimovic, Gudelj, Lukic, Zivkovic, Samardzic, Kostic, Vlahovic.

Las mejores apuestas Inglaterra vs Serbia

1er Pronóstico Inglaterra vs Serbia: Ambos equipos marcan - No @ 1.66 en bet365

El nuevo entrenador de Serbia es Veljko Paunovic, quien fue recientemente despedido por el Real Oviedo, a pesar de haber guiado al club español al ascenso la temporada pasada. Favoreció un estilo de juego relativamente conservador, lo que sugiere que es muy poco probable que venga a Wembley con otra mentalidad que no sea defensiva.

Inglaterra aún no ha concedido un gol en 540 minutos de fútbol en este grupo. Solo en uno de sus últimos 10 partidos han marcado ambos equipos. Es probable que estas tendencias continúen aquí.

Se espera que Serbia juegue por el punto que les daría una oportunidad de quedar en segundo puesto en la última jornada. El mercado ambos marcan se ha dado en solo uno de sus últimos siete partidos.

2ºPronóstico Inglaterra vs Serbia: Harry Kane marca en cualquier momento @ 1.80 en bet365

Aunque la clasificación ya está asegurada, se espera que Inglaterra presente una alineación fuerte. Casi con certeza incluirá al capitán Harry Kane, el máximo goleador histórico de Inglaterra. El jugador de 32 años ha anotado 76 veces en 110 apariciones internacionales.

Promedia un gol y 4.3 tiros por partido en esta campaña de clasificación. Kane también ha estado en una forma excepcional en la Bundesliga esta temporada. El exdelantero del Tottenham ha marcado 13 goles a un ritmo de uno cada 61 minutos en la máxima categoría alemana.

Con 10 tantos en sus últimos 10 partidos para club y país, Kane es una fuerza casi imparable. Con compañeros de alta calidad como Bukayo Saka y Jude Bellingham en forma, estará bien respaldado. El capitán de Inglaterra tiene un buen valor para marcar en cualquier momento en las apuestas Inglaterra vs Serbia.

3er Pronóstico Inglaterra vs Serbia: Primera mitad- Inglaterra gana @ 1.72 en bet365

Aunque se consideraba su prueba más difícil en este grupo, Inglaterra rápidamente tomó el control del partido de ida en Belgrado. Los goles de Kane y Noni Madueke los pusieron 2-0 antes del minuto 35. También llegaron 3-0 al descanso en Letonia.

Han estado por delante al descanso en cinco de los seis partidos de clasificación de Inglaterra. También les tomó solo 20 minutos a los Tres Leones para ponerse 3-0 contra Gales en un amistoso en octubre.

Tuchel parece ansioso por que su equipo juegue con intensidad desde el primer pitido. El alemán quiere que los estándares se mantengan altos en los últimos partidos antes del Mundial.

Por lo tanto, es probable que los anfitriones muestren un fuerte desempeño en la primera mitad. En caso de cometer fallos, podría ser después de algunos cambios tras el descanso o el domingo en Albania. Apoyamos que los ingleses ganen al descanso en la tercera de nuestras apuestas Inglaterra vs Serbia.