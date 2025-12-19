Girona vs Atlético de Madrid Pronóstico y Apuestas LaLiga | 21/12/25

+

Mejores apuestas Girona vs Atlético de Madrid

Girona o empate ⭐ @ 2.15 en bet365

El Atlético de Madrid anotará menos de 1.5 goles ⭐ @ 4.33 en bet365

Menos de 2.5 goles ⭐ @ 2.10 en bet365

Predicción de marcador: Girona 1-1 Atlético de Madrid

Predicción de goleadores: Girona: V. Tsygankov - Atlético de Madrid: A. Sorloth

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Girona llega a este partido tras una excelente remontada 2-1 contra la Real Sociedad. Viktor Tsygankov anotó dos goles tardíos para coronar una destacada actuación en la segunda mitad. Eso llevó a los catalanes a 15 puntos, pero siguen en zona de descenso de cara a este encuentro.

El Atlético de Madrid sufrió derrotas fuera de casa contra el Barcelona y el Athletic Club a principios de mes. Desde entonces, se han recuperado con tres victorias consecutivas en todas las competiciones.

Sin embargo, no han sido convincentes y solo vencieron al Valencia, que está en apuros, 2-1 en casa el fin de semana pasado. El equipo de Diego Simeone llega a este partido tras una victoria por 3-2 en la Copa del Rey contra el Atlético Baleares de cuarta división a mitad de semana.

Alineaciones Probables Girona vs Atlético de Madrid

Posible alineación del Girona:

Gazzaniga, Moreno, Blind, Reis, Martínez, Martín, Witsel, Lemar, Gil, Vanat, Tsygankov

Posible alineación del Atlético de Madrid:

Oblak, Ruggeri, Hancko, Le Normand, Pubill, González, Barrios, Koke, Simeone, Álvarez, Sorloth

Las mejores apuestas Girona vs Atlético de Madrid

1er Pronóstico Girona vs Atlético de Madrid: Girona o empate @ 2.15 en bet365

El Atlético de Madrid ha tenido constantes dificultades para sumar suficientes puntos fuera de casa para mantener su lucha por el título en los últimos años. Esa tendencia ha continuado esta temporada. Han ganado solo dos de sus ocho partidos de liga fuera de casa.

Los hombres de Simeone promedian 1.13 puntos por partido en sus desplazamientos. Comparado con los 2.00 del Real Madrid y los 2.10 del Barcelona, su pobre forma fuera de casa claramente está causando un gran daño nuevamente.

Los Blancos dejaron puntos en este campo en un empate 1-1 hace solo unas semanas. Esa es solo una de las muchas actuaciones mejoradas que hemos visto del Girona en los últimos meses.

Se han repuesto después de un inicio terrible, que los vio obtener solo un punto en sus primeros cinco partidos. Desde entonces, el equipo de Michel solamente ha sufrido tres derrotas en 11 encuentros de liga. Están preparados para lograr, al menos, un empate en las apuestas Girona vs Atlético de Madrid, con una probabilidad implícita del 46.5%.

2ºPronóstico Girona vs Atlético de Madrid: El Atlético de Madrid anotará menos de 1.5 goles @ 4.33 en bet365

Existe una gran diferencia entre el número de goles que el Atlético de Madrid anota en casa y fuera. Promedian solo 1.00 goles por partido fuera de casa en LaLiga, cifra muy baja en comparación con los 2.44 por cada 90 minutos en casa.

Los datos apuntan a una tendencia similar en las apuestas Girona vs Atlético de Madrid. El Atleti ha registrado 20.3 goles esperados ante sus aficionados, en comparación con sólo 8.0 xG como visitante. De cara a la jornada 17, solo seis equipos han creado menos xG fuera de casa.

Eso da aliento a una defensa del Girona que ha mejorado significativamente. Encajaron 15 goles en sus primeros cinco partidos. Sin embargo, solo han concedido 15 goles en 11 encuentros desde entonces.

Apostar a que el Atlético de Madrid anotará menos de 1.5 goles parece atractivo, con una probabilidad implícita del 48.8%. Esa apuesta se ha cumplido en siete de sus ocho partidos de liga fuera de casa esta temporada.

3er Pronóstico Girona vs Atlético de Madrid: Menos de 2.5 goles @ 2.10 en bet365

El Girona suele jugar al ataque bajo la dirección de Michel. Sin embargo, hemos visto un enfoque ligeramente más conservador del técnico de 50 años en partidos complicados últimamente.

Aparte de su empate de pocos goles contra el Real Madrid, también estuvieron cerca de lograr un empate 1-1 fuera de casa contra el Barcelona. Solo un gol en el tiempo de descuento les negó un punto contra sus rivales catalanes. El 67% de los partidos del Girona contra equipos de la mitad superior actual han producido menos de 2.5 goles.

Parece probable que vuelva a repetirse aquí, especialmente con el delantero estrella del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, en una forma relativamente pobre. El internacional argentino solo ha marcado dos veces en sus últimos ocho partidos. Solo dos de sus 11 goles en todas las competiciones esta temporada han sido fuera de casa.