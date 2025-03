El "Efecto Antony": su influencia en las apuestas Leganés vs Betis

Leganés vs Real Betis

El Betis visita al Leganés el domingo. Nuestros expertos estudian la posible influencia del Antony en las apuestas Leganés vs Betis.

La trayectoria de Antony en el Manchester United ha estado en duda durante algún tiempo. Su préstamo en enero al Real Betis ha revitalizado tanto su temporada como la del Betis.

Los goles y asistencias de Antony lo convierten en una pieza valiosa para las apuestas Leganés vs Betis este fin de semana. ¿Puede también ayudar a los Verdiblancos a tener éxito en la Conference League?

Antony ha caído de pie en el Betis

El extremo brasileño de 25 años, Antony, no logró dejar una marca en Old Trafford durante su tiempo con el Manchester United. Desde su fichaje en 2022, el ex del Ajax solo ha anotado cinco goles en 62 apariciones para los Red Devils.

No fue sorpresa ver que el United optara por prestar a Antony en enero, y la decisión ya ha demostrado ser acertada. Antony rápidamente encontró su ritmo en el Real Betis. En solo siete apariciones, Antony ya ha anotado tres goles y ha proporcionado otras tantas asistencias. También ganó dos premios MVP del partido durante ese período.

Cuando Antony se mudó al Villamarín, el Betis se encontraba en la mitad inferior de LaLiga. El impacto de Antony fue tan fuerte que, en el transcurso de un mes, el Betis volvió a estar en la contienda por la clasificación europea.

No es de extrañar que la prensa ya haya sugerido que un movimiento permanente al Betis convendría a todas las partes. Cuando se le preguntó, Antony se negó a cerrar la puerta a dejar Old Trafford para siempre este verano. No obstante, insistió en estar "muy feliz" y "muy contento" con la vida en Sevilla.

Antony recientemente ayudó al Betis en su primera victoria en LaLiga sobre el Real Madrid desde 2020. Estaba lleno de energía y confianza y mantuvo a la defensa del Real Madrid bajo constante presión.

¿Es el desempeño de Antony razón suficiente para respaldar al Betis contra el Leganés?

El Real Betis viaja al estadio del cuarto por la cola, el Leganés, este fin de semana. Si se dan ciertos resultados, una victoria podría colocarlos al nivel del quinto clasificado, el Villarreal.

El Leganés no es un rival fácil en casa, habiendo derrotado al Atlético de Madrid en enero y al Sevilla en noviembre. Sin embargo, solo han logrado una victoria en liga en sus últimos siete partidos, y la amenaza de descenso se hace más fuerte.

El Betis también ha promediado dos puntos por partido en sus últimos ocho encuentros de LaLiga. Este rendimiento ha coincidido con la llegada de Antony, quien ha mejorado enormemente la producción ofensiva del Betis en sus siete apariciones.

Han anotado 13 goles en sus últimos siete partidos de competición doméstica, superando su promedio de temporada de solo 1.30 goles por partido.

Desde el aterrizaje del brasileó, el equipo de Pellegrini solo ha perdido una vez en Liga. El Betis lideraba 2-0 en Celta Vigo, pero perdió la ventaja y terminó perdiendo 3-2 de manera dramática.

Teniendo en cuenta su bagaje de goles y asistencias en los siete partidos jugados, no es de extrañar que repita en Butarque. Su movilidad en la banda y su precisión en el pase le convierte en el candidato perfecto para las apuestas Leganés vs Betis.

Dada la reciente forma de Antony, también puede valer la pena considerar las cuotas de que su probable marcador del Leganés reciba una tarjeta el domingo. Valentin Rosier es el lateral derecho más probable en este partido. El francés de 28 años ya ha acumulado seis tarjetas amarillas en 24 apariciones esta temporada.

Antony también podría ayudar a sus nuevos compañeros a luchar por honores europeos en las próximas semanas. Actualmente con una cuota de 7.00, el Betis es el segundo favorito para levantar la European Conference League.

Tienen un camino favorable hacia la final sobre el papel, donde los gigantes de la Premier League, Chelsea, son los grandes favoritos.