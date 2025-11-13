Cuotas de ganador de la Premier League: El City, más cerca del trono

El Manchester City se ha acercado al Arsenal tras recortar distancias en la tabla y quiere recuperar su trono de la Premier League esta temporada. Los Cityzens superaron al Liverpool en su último encuentro, y Erling Haaland está en una forma sensacional. Esto favorece una emocionante carrera por el título.

Ganador de la Premier League

Cuotas

Ganador Premier League Cuotas ⭐ Manchester City 3.25 Arsenal 1.61 Liverpool 11.00 Chelsea 21.00

Cuotas cortesía de bet365. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

Manchester City

Después de la victoria del Aston Villa sobre ellos, había temores de que el City pudiera sufrir otro desliz. Sin embargo, su respuesta fue casi perfecta. Cuatro victorias, 13 goles y triunfos en tres competiciones diferentes demuestran que empiezan a parecerse a su antiguo yo dominante.

El punto culminante fue su contundente 3-0 sobre el Liverpool el domingo, con Erling Haaland anotando otro doblete. Fue una victoria significativa para los hombres de Pep Guardiola, mejorada aún más por la pérdida de puntos del Arsenal. Ahora están a solo cuatro puntos de los hombres de Mikel Arteta y en muy buena forma.

Otro elemento a tener en cuenta es que son ganadores consistentes. Han perseguido al Arsenal para ganar la liga dos veces en los últimos tres años, y eso pesará en la mente de ambos equipos.

Si la carrera por el título está reñida en mayo, ¿tendrán los londinenses la resistencia para aguantar? Son una opción valiosa en este momento, y la reacción de los hombres de Arteta al empate con el Sunderland podría ser clave.

Además, su delantero está en una forma tan letal que los goles son abundantes. El City no es el favorito ahora mismo, pero podría estar en la contienda para cuando termine la campaña 2025/26. Su forma actual, combinada con la profundidad del equipo, los hace un equipo que vale la pena apoyar.

Arsenal

Aunque ha perdido puntos contra los Black Cats, el Arsenal sigue siendo el principal favorito para conquistar por fin el título de liga. Arteta los tiene en la cima de la tabla, con un poco de espacio a pesar de las lesiones, y están demostrando ser muy difíciles de vencer.

También son increíblemente sólidos defensivamente, pero no se puede decir lo mismo del City. Los actuales líderes de la liga lograron raspar una victoria en el Etihad en septiembre, y eso podría terminar siendo un gran resultado. Para cuando se enfrenten de nuevo en abril, podría haber mucho en juego.

Los Gunners están en buena forma y estarán muy centrados en mantener eso. Siguen siendo nuestra mejor opción para el título, pero su dominio esta temporada limita el valor de respaldarlos directamente.

Liverpool

Solo se han jugado 11 partidos esta temporada, pero los Reds ya se encuentran a ocho puntos del primer puesto. Aún se les considera los terceros ganadores más probables en las casas de apuestas, pero definitivamente son una posibilidad remota ahora. Con cinco victorias en sus últimos seis partidos de liga, están bastante lejos del ritmo.

Todavía queda mucho fútbol por jugar, pero requeriría un esfuerzo monumental para volver a meterse en esta carrera. Arne Slot tiene mucha calidad a su disposición, por lo que su regreso no está fuera de cuestión, pero parece demasiado en este momento.

Tienen demasiadas debilidades, especialmente en defensa. No los podemos descartar por completo, pero cualquier verdadero empuje por el título de los Merseysiders parece poco probable.

Chelsea

Después de lograr su cuarta victoria en la Premier League en cinco partidos, los Blues están terceros en este momento, pero han carecido de consistencia. El Chelsea no ha logrado ganar casi tantos partidos como los que ha ganado, y su posición muestra lo abierta que está la mayoría de la división en este momento.

Sin embargo, hay mucho por jugar en la máxima categoría inglesa en 2025/26, y Enzo Maresca espera que su equipo pueda construir sobre su reciente forma. Sin embargo, en términos de título, no parecen estar equipados para el desafío. Están a seis puntos del Arsenal, y realmente no están controlando los partidos como el City.

Han encajado más goles de los que hubieran querido, y eso deberá cambiar si esperan ser candidatos serios. Esperamos que los Blues estén en la conversación por un puesto entre los cuatro primeros, pero no parecen ser contendientes genuinos al título.