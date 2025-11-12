Cuotas ganador del Mundial: 4 apuestas a considerar para el torneo

+

Se acerca el Mundial 2026, con España como la favorita actual. Sin embargo, podría haber valor en apostar por uno de los equipos menos favorecidos.

Colombia, Noruega, Uruguay y Bélgica están entre los equipos que podrían surgir como sorpresas en lo que será un torneo de 48 equipos.

Ganador del Mundial

Cuotas

Cuotas

Equipo Cuota ⭐ Noruega 41.00 Colombia 51.00 Uruguay 51.00 Bélgica 51.00

Noruega

Hay que remontarse a la Eurocopa 2000 para encontrar la última vez que Noruega se clasificó para un torneo importante. Esa larga espera debería terminar esta vez, gracias a una impresionante campaña de clasificación con seis victorias de seis y 29 goles hasta ahora. Parecen estar listos para superar a Italia por el primer puesto en el Grupo I.

Gran parte del resurgimiento de Noruega se puede atribuir al ascenso de Erling Haaland. El delantero del Man City promedia 1.1 goles por partido en una carrera internacional que comenzó cuando era adolescente. Ha marcado 12 veces durante esta campaña a un ritmo impresionante de un gol cada 44 minutos.

Haaland está bien respaldado por jugadores como Martin Ødegaard, Oscar Bobb y Antonio Nusa. Sin embargo, queda por ver si pueden ser tan efectivos contra oponentes más fuertes en el Mundial como lo han sido en la clasificación.

Equipos como Moldavia, Estonia e Israel han tenido dificultades para poner a prueba la defensa de Noruega, pero equipos de mayor calibre lo encontrarán mucho más fácil.

Los escandinavos tienen claras debilidades en la defensa y en la portería. Su inexperiencia en grandes torneos también sugiere que tienen pocas posibilidades de llegar hasta la final el próximo verano.

Bélgica

Aunque siempre ha estado entre los favoritos, Bélgica ha bajado un escalón. El momento de la generación dorada ya pasó , pero aún tienen algunos jugadores de calidad. Las expectativas más bajas también podrían aliviar la presión sobre los Diablos Rojos en Norteamérica.

Aunque también hay algunas dudas defensivas con Bélgica, pueden confiar en el que podría ser el mejor portero del mundo, Thibaut Courtois. Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne son los otros grandes nombres que deberían tener roles importantes. Cuando están en plena forma, el dúo puede operar a un nivel muy alto.

El progreso de Jeremy Doku también es un aspecto muy positivo para Rudi Garcia. El extremo del Manchester City ha madurado esta temporada y podría ser una de las estrellas del torneo del próximo verano si mantiene su forma actual.

Bélgica también puede contar con el dúo de centrocampistas confiables, Youri Tielemans y Amadou Onana. Deberían beneficiarse de jugar juntos a nivel de club para el Aston Villa.

En general, los semifinalistas del Mundial 2018 son un equipo más completo que Noruega. Esta podría ser la última oportunidad de gloria internacional para De Bruyne y Lukaku, y por ello merece la pena respaldarlos como equipo ganador Mundial.

Colombia

Cuando se trata de otras naciones sudamericanas además de Brasil y Argentina, Colombia destaca como la mejor opción. Terminaron por encima de Brasil en la clasificación para el Mundial, perdiendo solo cuatro de sus 18 partidos. Su promedio de 1.56 goles por partido también fue el segundo mejor récord.

Este puede ser el último intento de gloria en el Mundial para muchos de sus jugadores veteranos. Varios de ellos destacaron en los torneos de 2014 y 2018, incluyendo a su capitán James Rodríguez.

Con 34 años, la carrera de club del creador de juego ha estado en declive durante varios años, pero aún rinde para su país. Operando en un rol libre, James es aún un jugador peligroso, y su habilidad en las jugadas a balón parado sigue siendo de las mejores.

La estrella de Colombia es Luis Díaz, quien ha sobresalido desde que se unió al Bayern de Múnich. El equipo también tiene profundidad en el ataque. El delantero del Sporting, Luis Suárez, anotó cuatro goles en su último partido de clasificación contra Venezuela, mientras que Jhon Durán podría al menos ser un suplente impactante.

Los Cafeteros estarán bien respaldados en el torneo. Los aficionados colombianos siempre viajan bien, y con muchos viviendo en Estados Unidos, los partidos del Mundial se sienten como partidos en casa. También parecen ofrecer valor como apuesta de ganador Mundial.

Uruguay

Semifinalistas en 2010 y cuartofinalistas en 2018, Uruguay tiene experiencia reciente en Mundiales. Sin embargo, Luis Suárez ahora está retirado del fútbol internacional, y hay algunas áreas de preocupación para su actual entrenador, Marcelo Bielsa.

Darwin Núñez no ha progresado como se esperaba, dejando a Uruguay corto de potencia ofensiva por primera vez en una generación. No lograron anotar en cuatro de sus últimos cinco partidos de clasificación y se clasificaron después de un fuerte comienzo de campaña.

La Celeste solo ganó un partido durante toda la temporada 2024/25. Han mejorado últimamente, pero las victorias amistosas sobre República Dominicana y Uzbekistán llegaron solo por márgenes de un gol.

Parece que Uruguay ha perdido el impulso inicial que se estaba construyendo bajo Bielsa. Su jugador clave probablemente será Fede Valverde del Real Madrid, pero incluso su forma ha disminuido en los últimos meses. En general, los sudamericanos no parecen tener suficiente calidad para acercarse a la final.