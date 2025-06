Cuotas de ganador del Mundial de Clubes: La ruta más atractiva a la final

La Jornada 1 de la Copa Mundial de Clubes 2025 ha concluido, y varios de los favoritos han dejado claras sus intenciones en la ronda inaugural.

El PSG fue el equipo más destacado en la Jornada 1 de la Copa Mundial de Clubes. Siendo los favoritos con cuotas bajas, ¿hay valor en apostar por ellos?

Tres de los cuatro favoritos del torneo aseguraron victorias en la Jornada 1, pero el desempeño poco convincente de un equipo sugiere que deberían ser evitados.

Ganador del Mundial de Clubes

Cuotas

Ganador Cuota ⭐ PSG 3.70 Manchester City 5.60 Real Madrid 6.40 Bayern Múnich 7.40

Las casas de apuestas emiten su veredicto tras la Jornada 1

Real Madrid, PSG, Manchester City y Bayern Múnich siguen siendo los principales contendientes en el mercado directo. Sus resultados en la Jornada 1 variaron: algunos lograron victorias convincentes, mientras que el Madrid tropezó contra el Al Hilal. Aquí, analizamos más a fondo a cada candidato principal.

PSG

Recién salidos de su primer triunfo en Champions y un famoso cuádruple, el PSG llegó al torneo con un gran impulso. Lo reforzaron con una contundente victoria 4-0 sobre el Atlético de Madrid en la Jornada 1. Esta no fue la mayor victoria de la ronda, pero quizás sí la más llamativa.

Un choque entre dos pesos pesados europeos fue el partido más grande de la ronda, y la actuación dominante del PSG envió un mensaje claro. Las casas de apuestas reaccionaron rápidamente, reduciendo significativamente sus cuotas tras el partido.

Los parisinos son una fuerza a tener en cuenta, pero su valor en el mercado ha caído aún más tras la Jornada 1. Aun así, es difícil no verlos ganando este torneo.

Manchester City

El enfrentamiento del Manchester City en la Jornada 1 con el Wydad solo podía terminar de una manera: con victoria para el City. Eso fue exactamente lo que sucedió, pero los Citizens no fueron demasiado convincentes. Aseguraron una victoria 2-0 que los dejó detrás de la Juventus por diferencia de goles en el Grupo G.

Cabe señalar que Guardiola descansó a la mayoría de sus jugadores clave. Esto significa que vimos al City operando a aproximadamente la mitad de su capacidad y que mejorarán a medida que avance el torneo. Manteniendo cuotas estables desde el inicio, siguen siendo la mejor opción de valor.

La habilidad del City para crecer durante las competiciones nunca debe subestimarse, particularmente con cuotas tan generosas.

Real Madrid

Aconsejamos no depositar demasiada fe en el Real Madrid, favorito antes del torneo, y su juego inaugural explicó por qué. El Madrid solo pudo lograr un empate 1-1 contra el Al Hilal saudí. En gran parte fue un choque muy igualado, y verdaderamente sembró dudas sobre sus perspectivas en este torneo.

Adaptándose al nuevo estilo de fútbol, mientras intentan integrar nuevos fichajes, este torneo no es un camino de rosas para el Madrid. Las casas de apuestas han tomado nota, con sus cuotas aumentando sustancialmente después de la Jornada 1.

En algunos lugares, han pasado de ser favoritos cómodos a terceros favoritos. Esto es un duro golpe para cualquiera que los respaldase antes del torneo.

Bayern Múnich

Las clasificaciones de poder de Opta sugieren que el Bayern Múnich enfrenta el grupo más difícil para clasificar. Eso casi con certeza excluye al equipo amateur Auckland City, al que arrasaron 10-0 en la Jornada 1. En cambio, dado que tal resultado era esperable, no ha jugado un gran papel en cómo las casas de apuestas los ven.

Pruebas más duras se avecinan contra Benfica y Boca Juniors. Los apostadores podrán obtener una imagen más clara de sus opciones una vez que esos juegos hayan pasado. Por ahora, no hay que poner demasiado énfasis en su victoria 10-0 de apertura, dada la calidad del rival. Las casas de apuestas lo saben y sus cuotas no han cambiado mucho.

Es hora de empezar a mirar posibles rutas a la final

Con una cuota mucho más generosa que el favorito PSG, el City sigue ofreciendo gran valor para los apostadores. A pesar de una actuación poco impresionante en la Jornada 1, jugaron a medio gas y se espera que mejoren en sus próximos juegos.

Hicieron fichajes inteligentes antes del torneo y tienen, posiblemente, la mejor plantilla disponible. Eso podría ser crucial a lo largo del torneo, especialmente sabiendo cómo algunos equipos lucharon con el clima en la Jornada 1.

El PSG sigue siendo nuestra mejor opción para la corona de la Copa Mundial de Clubes. Simplemente es imposible mirar más allá de ellos ahora mismo, dada su formidable forma. Sin embargo, el City claramente tiene la calidad para desafiarlos, y sus cuotas parecen generosas.

Si tanto el City como el PSG ganan sus respectivos grupos, estarán en lados opuestos del sorteo en las eliminatorias. Esto indica que una final City vs PSG es una posibilidad real. Ganar el Grupo G sería muy importante para las posibilidades del City, ya que los pondría en el mejor lado del sorteo.

La victoria por 5-0 de la Juventus en la Jornada 1 podría complicar las cosas para el City. Podrían necesitar superar al equipo italiano en la Jornada 3 para encabezar el grupo, dependiendo de cómo se desarrolle la segunda Jornada. Esto sería un gran incentivo para el City, que estará motivado para asegurar el mejor camino posible a la final.

Si gana su grupo, el City estaría en el mismo lado del sorteo que los ganadores de los Grupos A, C y E. Los Grupos A y E son débiles, mientras que el Grupo C probablemente será encabezado por el Bayern Múnich. Los alemanes serían la prueba más dura para el City. Aunque es prudente no adelantarse, su ruta potencial a la final parece tentadora.

Puede que las casas de apuestas hayan pasado por alto esta situación y todavía valoran al City considerablemente por encima del PSG. Aunque en una forma excelente, el PSG podría caer en el mismo lado del sorteo que Real Madrid y Chelsea.

Esto, de repente, hace que sus cuotas bajas parezcan menos atractivas y proyecta las posibilidades del Manchester City bajo una luz mucho más positiva.