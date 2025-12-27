Costa de Marfil vs Camerún Pronóstico y Apuestas Copa África | 28/12/25

+

Mejores apuestas Costa de Marfil vs Camerún

Menos de 2.5 goles ⭐ @ 1.48 en bet365

Ambos equipos marcan - No ⭐ @ 1.70 en bet365

1x2 - Empate ⭐@ 3.05 en bet365

Predicción de marcador: Costa de Marfil 1-0 Camerún

Predicción de goleadores: Costa de Marfil: Amad Diallo

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Los campeones defensores, Costa de Marfil, comenzaron su campaña con una sólida victoria de 1-0 sobre Mozambique. Los Elefantes fueron claramente superiores, creando seis grandes oportunidades en el partido inaugural y evitando que el rival generara mucho peligro.

Para el entrenador Emerse Faé, lo más importante es asegurar los tres puntos en un grupo complicado. Con muchos atribuyendo su anterior triunfo en la Copa Africana de Naciones a la ventaja de jugar en casa y a la suerte, el equipo espera demostrar su calidad.

Camerún dio un paso para consolidarse entre las potencias de África después de su primer partido. Los Leones Indomables enfrentaron turbulencias fuera del campo tras presentar dos listas de convocados después del despido del exentrenador Marc Brys.

Sin embargo, el mandato de David Pagou como entrenador parece haber comenzado con buen pie. Espera que su equipo pueda dejar de lado los problemas extradeportivos y concentrarse en la tarea en cuestión. Con ambos equipos sumando tres puntos cada uno, hay una oportunidad para que uno de ellos logre una segunda victoria crucial.

Alineaciones Probables Costa de Marfil vs Camerún

Posible alineación del Costa de Marfil:

Fofana, Doue, Kossounou, Ndicka, Konan, Kessié, Seri, Sangaré, Y. Diomandé, Diallo, Zaha

Posible alineación del Camerún:

Epassy, Malone Junior, Kotto, Nouhou, Tchamadeu, Avom, Baleba, Namaso, Yongwa, Mbeumo, Etta Eyong

Las mejores apuestas Costa de Marfil vs Camerún

1er Pronóstico Costa de Marfil vs Camerún: Menos de 2.5 goles @ 1.48 en bet365

Este grupo en particular no fue bendecido con una lluvia de goles en la primera ronda de partidos. Ambos encuentros solo produjeron un total de dos goles.

A pesar de que Costa de Marfil dominó completamente su enfrentamiento con Mozambique, solo pudo anotar un gol a partir de varias grandes oportunidades. Hay una falta de calidad en la definición, lo que podría resultar costoso.

Los últimos tres partidos internacionales de los Elefantes produjeron menos de tres goles. Es una historia similar para Camerún, que ha presenciado un total de menos de tres goles en cada uno de sus últimos cinco encuentros.

Observando sus últimos diez partidos, siete terminaron con menos de tres goles en el marcador. Los dos enfrentamientos directos anteriores siguieron el mismo patrón de pocos goles. Cuatro de los últimos cinco encuentros terminaron con menos de tres goles.

2ºPronóstico Costa de Marfil vs Camerún: Ambos equipos marcan - No @ 1.70 en bet365

Las posibilidades de que ambos equipos encuentren la red son escasas. Costa de Marfil tiene un récord impresionante: en 14 de sus últimos 15 partidos internacionales, solo un equipo —o ninguno— logró anotar en el tiempo reglamentario. Sus últimos 13 partidos en general siguieron la misma tendencia.

Camerún está en una racha similar, habiendo pasado seis partidos consecutivos sin que ambos equipos anoten.

Once de los últimos 15 partidos de Costa de Marfil terminaron de esta manera, lo que hace probable otro enfrentamiento con pocos goles. Ocho de los últimos 10 enfrentamientos directos terminaron con menos de tres goles en el tiempo reglamentario, lo que respalda nuestras apuestas Costa de Marfil vs Camerún.

3er Pronóstico Costa de Marfil vs Camerún: 1x2 - Empate @ 3.05 en bet365

Costa de Marfil no ha sido derrotada en seis de sus últimos siete partidos internacionales. Ganaron cinco y empataron uno de ellos. Los Elefantes perdieron recientemente un amistoso contra Arabia Saudita, lo que alentará a Camerún. También perdieron contra Nueva Zelanda, sumando dos derrotas en los últimos diez partidos.

La forma de Camerún también ha sido inconsistente. Sus últimos cinco duelos produjeron dos victorias, dos derrotas y un empate. Habían estado invictos en cinco duelos antes de eso, un nivel de rendimiento que estarán ansiosos por recuperar.

En sus últimos cuatro enfrentamientos directos, cada equipo ha ganado una vez, mientras que dos partidos terminaron en empate. Su disputa más reciente fue en 2023, y terminó igualado, lo que sugiere que otro empate podría estar en las cartas para las apuestas Costa de Marfil vs Camerún.