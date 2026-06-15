Pronósticos del Mundial 2026: Cuotas, favoritos y consejos de expertos

¿Buscas selecciones con opciones en su región o tapados por los que apostar antes de que empiece el Mundial 2026? Aquí tienes nuestros pronósticos de cuotas para las apuestas del Mundial a nivel global.

Los pronósticos y consejos de apuestas para el Mundial se centran en el potencial de los equipos, su estado de forma y sus cruces en el torneo. Este mercado atrae un enorme interés global porque es un campeonato muy difícil de predecir. El panorama se define por las plantillas de élite, la solidez defensiva y el rendimiento en las eliminatorias.

Esta guía de apuestas y pronósticos para el Mundial 2026 explora los favoritos, las apuestas con valor y las mejores estrategias para ofrecerte una perspectiva equilibrada de la acción de este verano.

La fase final de 2026 se disputa del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. Es el primer Mundial con 48 selecciones. Un torneo más grande significa más partidos, más variables y más mercados de apuestas que nunca. Esa dosis extra de incertidumbre es clave cuando sopesas dónde se encuentra el valor.

Últimas cuotas de apuestas para el Mundial: Favoritos del torneo

Las cuotas de apuestas del Mundial se configuran en base a la profundidad de la plantilla, el equilibrio táctico y el estado de forma internacional. Los equipos defensivamente sólidos y con un ataque regular suelen dominar el mercado de ganador final. La proyección de cruces en el torneo es uno de los factores más importantes a la hora de fijar los precios.

Las cuotas también cambian significativamente debido a las lesiones, las convocatorias, los sabotajes previos al torneo y los ajustes tácticos. Las selecciones con un camino más favorable en las eliminatorias suelen ver cómo su cuota baja a medida que se acerca la competición.

Antes de realizar tus pronósticos y consejos de apuestas para el Mundial, compara siempre los precios actuales en una casa de apuestas con licencia en tu región.

Equipo Región Mercado Cuota Notas España Europa Ganador Final 5.50 Ligero favorito del mercado Francia Europa Ganador Final 6.50 Profundidad de plantilla de élite Inglaterra Europa Ganador Final 7.50 Un ganador contrastado a los mandos Portugal Europa Ganador Final 9.00 Equipo muy equilibrado en ambas áreas Brasil Sudamérica Ganador Final 9.00 El país no europeo con la cuota más baja Argentina Sudamérica Ganador Final 11.00 Vigentes campeones

Cuotas cortesía de bet365. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Cómo funcionan las apuestas del Mundial

Aunque apostar en partidos individuales del Mundial es muy popular, el gran atractivo reside en acertar quién será el próximo campeón del mundo. El mercado de Ganador Final es el que se lleva la mayor parte del volumen de juego. Es una oportunidad de oro para encontrar valor en un equipo antes de que el balón eche a rodar.

Otros mercados populares para apostar durante el Mundial 2026 son los de Ganadores de Grupo, Región del Ganador, así como las cuotas a la Bota de Oro y Balón de Oro del torneo.

También ayuda a separar las apuestas a largo plazo de las de corto plazo. El mercado de ganador final es una opción a largo plazo. Las apuestas de partidos y de fase de grupos requieren un análisis más inmediato y a corto plazo.

El formato ampliado de 48 equipos añade otro matiz: los ocho mejores terceros también se clasifican para las rondas eliminatorias. Comprueba siempre las reglas de determinación de las apuestas en cada operador antes de jugar.

Pronósticos del Mundial: Análisis equipo por equipo

Los campeones finales del Mundial suelen ser equipos con registros defensivos formidables y atacantes de primer nivel capaces de desatascar un partido en un chispazo.

Aunque hay margen para las sorpresas, la mayoría de los pronósticos y cuotas de apuestas para el Mundial reflejan que las naciones con más cartel suelen acabar coronándose como campeonas del mundo.

Aquí están las cinco selecciones que más suenan en los pronósticos y consejos de apuestas para el Mundial 2026 en todo el mundo:

España - alrededor de 5.50

Bajo la batuta de Luis de la Fuente, España es una auténtica fuerza de la naturaleza. El técnico ha retocado sutilmente el estilo de juego del equipo, dándole un toque más rápido y vertical. Pedri es el encargado de llevar la manija en la medular, mientras que Lamine Yamal es la amenaza más evidente entrando por la banda derecha.

Se clasificaron con nota alta, terminando líderes del Grupo E de forma invicta. Curiosamente, la convocatoria de España no incluye a ningún jugador del Real Madrid en esta ocasión, un hito sin precedentes en la historia de la selección.

Las señales de alarma se centran en el estado físico. Hay dudas sobre la frescura de su capitán, Rodri. Por su parte, su máximo goleador en la fase de clasificación, Mikel Merino, ha estado arrastrando problemas por una lesión en el pie. Son un bloque potente, pero quizás su cuota se quede algo corta.

Francia - alrededor de 6.50

Francia lo fía todo a un talento ofensivo de élite y a una profundidad de armario excepcional. El capitán Kylian Mbappé lidera una línea de ataque en la que figuran el ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé y el joven dúo parisino formado por Bradley Barcola y Désiré Doué.

Este será también el último torneo de Didier Deschamps al frente del combinado nacional tras 14 años en el cargo. Su rendimiento reciente ha despertado algunas dudas. Francia cayó por 2-1 ante Costa de Marfil en un amistoso de junio y se mostró vulnerable en defensa tras las rotaciones de Deschamps.

El nivel de Mbappé en el Real Madrid bajó en el tramo final de la temporada. Además, el central William Saliba llegó a la concentración con problemas en la espalda antes de recibir el alta médica.

Inglaterra - alrededor de 7.50

Inglaterra presume de tener una de las plantillas más completas del torneo. Harry Kane capitanea al equipo en su tercer Mundial, llegando tras firmar 61 goles con su club. Thomas Tuchel afronta su primer gran torneo como seleccionador de Inglaterra con el reto de conquistar un título que se les resiste desde 1966.

La fase de clasificación no pudo ir mejor. Inglaterra ganó sus ocho partidos y fue la primera selección europea en certificar su billete. Apenas sufrieron en defensa. El estilo de Tuchel, basado en una presión alta y agresiva, caló rápidamente en el grupo.

Sorprendió bastante que futbolistas como Cole Palmer, Phil Foden y Morgan Gibbs-White se quedaran fuera de la lista definitiva de convocados. También queda la incógnita de ver cómo se adaptará Inglaterra al calor y la humedad en la fase final de este verano.

Brasil - alrededor de 9.00

Brasil es el equipo no europeo con la cuota más baja, pero llega al torneo siendo una de las selecciones brasileñas con menos cartel que se recuerda. Carlo Ancelotti, a los mandos, se convierte en el primer técnico extranjero en dirigir a la 'Canarinha' en una Copa del Mundo.

La clasificación fue un camino tortuoso para lo que acostumbran. Brasil terminó quinta en las eliminatorias de la CONMEBOL, ganando ocho partidos, empatando cuatro y perdiendo seis de los 18 disputados. Vinícius Júnior es la gran estrella en ataque, acompañado por un Raphinha en estado de gracia tras una gran campaña en el Barcelona.

El gran foco de atención es Neymar. Convocado de nuevo a sus 34 años, el máximo goleador histórico de la selección sufrió una distensión en el gemelo. Esto lo dejó fuera de los dos partidos de preparación y mantiene en el aire su presencia para el debut contra Marruecos. Francia derrotó a Brasil en un amistoso en marzo, lo que evidencia que este equipo es todavía un proyecto en construcción.

Portugal - alrededor de 9.00

Portugal llega como vigente campeona de la Nations League y con una de las plantillas más profundas del torneo. Roberto Martínez puede contar con la columna vertebral del París Saint-Germain que conquistó la Champions League (Vitinha, João Neves y Nuno Mendes), junto a figuras de la talla de Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Rafael Leão.

Su calidad es incuestionable, con o sin Cristiano Ronaldo en el once inicial. Portugal venció a España para adjudicarse la Nations League de 2025 y ocupa el quinto puesto del ranking mundial. El torneo tendrá un matiz emotivo para los lusos, ya que el fallecido Diogo Jota ha sido homenajeado como un "miembro más" en la expedición de la plantilla.

El Grupo K, donde se medirán a la RD del Congo, Uzbekistán y Colombia, parece bastante asequible, siendo el cuadro colombiano su principal piedra en el camino.

Opciones con valor y tapados del torneo

Es clave realizar un buen análisis de apuestas al ganador final del Mundial centrándonos en selecciones que las casas de apuestas suelen pasar por alto. Hay varios tapados que tal vez no levanten el trofeo, pero que tienen mimbres para llegar muy lejos en los cruces.

Buscar que un equipo complete una gran andadura en el torneo, en lugar de centrarse solo en el título, suele ser un enfoque más inteligente a largo plazo. Aquí tienes un par de opciones a tener en cuenta con serias opciones de pisar los cuartos de final.

Apuestas con valor

Países Bajos - valor alrededor de 21.00

El combinado neerlandés destaca por su veteranía y su excelente organización. Presumen de tener una de las defensas más rocosas del fútbol mundial, liderada por el emblema del Liverpool, Virgil van Dijk. La zaga cuenta además con la velocidad de Micky van de Ven, Nathan Aké y Denzel Dumfries. Por delante, el equipo se sostiene sobre un núcleo de plenas garantías con Cody Gakpo, Frenkie de Jong y Ryan Gravenberch.

El sorteo de la fase de grupos les ha deparado un camino bastante factible. Tras clasificarse invictos para la fase final, medirán sus fuerzas con Japón, Suecia y Túnez en el Grupo F. La 'Oranje' de Ronald Koeman tiene una gran oportunidad para pasar como primera de grupo.

La principal preocupación radica en la parcela creativa, ya que Xavi Simons se pierde la cita por una lesión de rodilla. Con todo, encadenan diez partidos invictos y llegan a la cita en un gran momento de forma.

Suiza - valor alrededor de 81.00

El precio que ofrece el mercado por Suiza subestima claramente el potencial de su bloque. Están capitaneados por Granit Xhaka, el termómetro del equipo en el centro del campo. Junto a él, nombres de primera línea como Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez y Breel Embolo completan el esqueleto del equipo.

El bloque de Murat Yakin es un conjunto conjuntado y muy curtido en torneos cortos, cuyo fútbol se cimienta en el control antes que en la brillantez estética. Su suerte en el Grupo B ha sido incluso mejor que la de Países Bajos, ya que compartirán grupo con Qatar, Bosnia y los coanfitriones de Canadá.

Al no tener que lidiar con ningún gigante del fútbol mundial, los suizos tienen una ocasión de oro para liderar su zona. Han alcanzado los octavos de final en cuatro de los últimos cinco Mundiales y los cuartos en la Eurocopa 2024. ¿Podrán dar un paso más este verano?

Selecciones destacadas de otras regiones

Vamos a repasar algunas de las naciones menos mediáticas del planeta fútbol que llegarán con el cuchillo entre los dientes dispuestas a dejar su sello en esta fase final. Hay equipos muy competitivos más allá de los sospechosos habituales; analizamos tres posibles revelaciones:

Japón - alrededor de 41.00

Los nipones presentan la cuota más baja de las selecciones asiáticas en esta fase final. En marzo derrotaron a Inglaterra en Wembley por primera vez en su historia con una actuación sumamente seria. La lesión de Kaoru Mitoma resta desborde y magia en los costados, pero son un equipo disciplinado y letal en las transiciones. Serán un hueso muy duro de roer para cualquiera si logran sellar su billete a las rondas eliminatorias.

Marruecos - alrededor de 51.00

Semifinalistas en la última cita mundialista, los Leones del Atlas viajan a Norteamérica con el firme propósito de repetir la gesta este verano. Encuadrados en el Grupo C junto a Escocia y Haití, confían plenamente en sus opciones de amarrar al menos la segunda plaza por detrás de la favorita, Brasil.

Se trata de un bloque impecable en el aspecto defensivo, que se junta muy bien atrás y sale al contragolpe con una velocidad endiablada. Es un estilo que puede dar muchos réditos bajo el calor y la humedad del continente americano.

Estados Unidos y México - alrededor de 67.00 y 81.00

No cabe duda de que los coanfitriones, Estados Unidos y México, van a contar con un gran respaldo en las apuestas este verano. El aliento de su público y competir en condiciones familiares jugará muy a su favor, especialmente en el caso de los aztecas.

Varios de los compromisos de México se disputarán en el Estadio Azteca, situado a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. La mayoría de los equipos de fuera de Norteamérica y Latinoamérica apenas tienen experiencia compitiendo a esa altitud, lo que podría dar a México una ventaja competitiva aún mayor que la de Estados Unidos.

Consejos para tus pronósticos de apuestas del Mundial

A fin de cuentas, las apuestas en el Mundial suelen premiar a aquellos usuarios que adoptan un enfoque a largo plazo en lugar de obcecarse con los resultados inmediatos.

¿Quieres tomarte tus apuestas del Mundial de forma más seria en esta fase final? Aquí tienes diez consejos para cambiar tu perspectiva a la hora de armar tus pronósticos y consejos de apuestas para el Mundial:

Para el mercado de Ganador Final, prioriza aquellos equipos que veas con más papeletas para plantarse en semifinales o en la final.

Las selecciones necesitan un equilibrio perfecto para ganar un Mundial, así que presta atención a los equipos compensados y solventes tanto en defensa como en ataque.

Busca plantillas que acumulen una gran experiencia previa en la Copa del Mundo y que hayan demostrado carácter en competiciones de eliminatorias como la Eurocopa o la Copa América.

Detecta el valor en los aspirantes de segunda línea con bloques equilibrados, esquivando a los grandes favoritos previos al torneo que dependan en exceso de sus estrellas individuales.

Mantente al tanto del parte de lesiones y de las novedades en las convocatorias tanto antes como durante el torneo.

Traza el camino de cada selección analizando la dificultad de su grupo y sus cruces potenciales en las eliminatorias, ya que la ruta hacia la final es notablemente más dura para unos que para otros.

No sobrevalores a los equipos por su renombre o su historia: la química del vestuario y el funcionamiento colectivo importan tanto o más que las individualidades.

Valora positivamente a los equipos que muestren flexibilidad táctica según el escenario del partido (es decir, conjuntos capaces de replegarse en bloque bajo pero también de presionar con éxito la salida del rival).

Pon el foco en las selecciones que se manejen bien en partidos cerrados y de pocos goles; el calor y la humedad de este torneo propiciarán marcadores más cortos, lo que beneficiará a los equipos que dominen las áreas y los pequeños detalles.

Compara las cuotas de ganador final en varias casas de apuestas antes de cerrar tu jugada para asegurarte siempre el mejor precio disponible.

Preguntas frecuentes sobre las apuestas del Mundial