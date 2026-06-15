Portugal vs RD Congo Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 17/06/26

Mejores apuestas Portugal vs RD Congo

Ambos equipos anotan: No ⭐ @ 1.58 en Betano

Portugal gana con hándicap de -1 ⭐ @ 1.85 en Betano

Asistencias del jugador: Bruno Fernandes 1+ ⭐ @ 3.30 en Betano

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Portugal 2-0 RD Congo

Pronóstico de goleadores: Portugal: Pedro Neto, Cristiano Ronaldo

Aunque no parten como los favoritos absolutos, Portugal sigue siendo una de las selecciones que, siendo realistas, tiene opciones de ganar la Copa del Mundo 2026.

Este título se les ha resistido a lo largo de su historia. Sin embargo, cuentan con una plantilla totalmente equipada para lograr el objetivo. Tienen jugadores que son ganadores natos a nivel de clubes en todas las líneas, razón por la cual A Seleção das Quinas es el gran tapado del torneo.

El equipo está liderado por Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años compite en su sexta fase final. Su estado de forma será crucial para asegurar el progreso de Portugal, tanto en este debut como en el torneo en general. Si el gigante europeo no logra alzar el trofeo este año, sus perspectivas de futuro serán una incógnita.

La RD Congo no se conformará con ser un mero invitado el miércoles por la tarde ni en este Grupo K. Con Colombia y Uzbekistán en el horizonte, el conjunto africano confiará en sus posibilidades para superar la fase de grupos, como mínimo.

Los Leopardos superaron una ruta de clasificación muy compleja para llegar a esta Copa del Mundo: eliminaron a Nigeria en las eliminatorias de la CAF antes de salir airosos de la repesca intercontinental. Los pupilos de Sébastien Desabre dieron la talla cuando más importaba, pero ahora deben demostrar de qué están hechos en el escenario mundial.

Este encuentro será el primer enfrentamiento oficial registrado entre ambas naciones, lo que significa que el equipo africano tiene una oportunidad de oro para hacer historia.

Alineaciones Probables Portugal vs RD Congo

Posible alineación de Portugal:

Costa, Semedo, Dias, Inácio, Dalot, Neves, Vitinha, Trincão, Fernandes, Neto, Ronaldo.

Posible alineación de RD Congo:

Mpasi-Nzau, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kayembe, Bongonda, Moutoussamy, Sadiki, Mukau, Mbuku, Wissa.

Las mejores apuestas Portugal vs RD Congo

1er Pronóstico Portugal vs RD Congo: Ambos equipos anotan: No @ 1.58 en Betano

Lección magistral de la defensa portuguesa

Dada la tremenda calidad que tiene la plantilla de Portugal, especialmente en su frente de ataque, se espera que marquen bastantes goles. Han anotado exactamente dos goles en cada una de sus últimas tres presentaciones. Mientras tanto, los hombres de Roberto Martínez firmaron 15 dianas en sus cinco partidos anteriores, lo que nos deja un promedio de tres goles por encuentro.

Eso es algo que preocupará a Desabre y a los suyos, sobre todo porque les está costando encontrar esa fluidez de cara a portería. Los Leopardos solo marcaron cuatro goles en sus últimos 5 partidos internacionales, promediando menos de un gol por partido. Durante ese tramo, se quedaron sin marcar en tres partidos (60%) tras los 90 minutos reglamentarios.

Además, A Seleção das Quinas mantuvo su portería a cero en dos de sus últimos 4 partidos. Un patrón similar se repitió en sus últimos 10 compromisos, ya que en la mitad de ellos solo un equipo logró ver puerta. Teniendo en cuenta la solidez defensiva que posee Portugal, lo lógico es que terminen desesperando a los delanteros de la RD Congo.

2º Pronóstico Portugal vs RD Congo: Portugal gana con hándicap de -1 @ 1.85 en Betano

Los Leopardos fallarán en su cacería

Mientras los defensores de Martínez buscarán echar el cerrojo a la portería, sus atacantes pondrán a prueba constantemente a la zaga de la RD Congo. A sus 41 años, Cristiano Ronaldo sigue siendo una amenaza descomunal para Axel Tuanzebe y compañía.

El exdelantero del Real Madrid ostenta el récord masculino de partidos internacionales con 227 internacionalidades y de goles con 143 tantos. Y cuando el físico le empiece a pesar, Gonçalo Ramos, el ariete del PSG, estará listo para sustituirlo, lo que garantiza una presión asfixiante y continua sobre el cuadro africano.

Portugal se mantiene invicta en sus últimos cinco partidos, encadenando tres victorias consecutivas en sus citas más recientes. Sabiendo que anotaron dos goles en cada uno de esos tres triunfos, es muy probable que veamos un desenlace similar en el NRG Stadium de Houston.

El último compromiso de la RD Congo antes de la Copa del Mundo fue contra una selección chilena en horas bajas y, aun así, el equipo de Desabre cayó derrotado. Esto significa que los Leopardos arrastran una racha de dos partidos sin ganar, que se extiende a tres si contamos el tiempo reglamentario. Tras encajar dos goles contra Chile, Portugal llega en una posición ideal para sellar una victoria por 2-0.

3er Pronóstico Portugal vs RD Congo: Asistencias del jugador: Bruno Fernandes 1+ @ 3.30 en Betano

El rey de la asistencia está listo

Buscar el gol de CR7 es una opción lógica, pero el valor en ese mercado es bastante ajustado. Sin embargo, el hombre que maneja los hilos justo detrás de él se presenta como una alternativa fantástica para buscar un pase de gol. Bruno Fernandes viene de cerrar su campaña más creativa con el Manchester United.

El centrocampista pulverizó el récord de asistencias en una sola temporada de la Premier League, registrando un total de 21 en el campeonato. En la selección se moverá con total soltura gracias a tener las espaldas cubiertas por Vitinha y João Neves, lo que le dará total libertad para volcarse al ataque. Con Ronaldo listo para mandar las ocasiones al fondo de la red, Fernandes tiene todo a favor para sumar un pase de gol a su cuenta.

Fernandes ha registrado siete asistencias en sus últimos 10 partidos, sumando sus actuaciones con el club y con la selección. Centrándonos solo en el combinado nacional, repartió dos asistencias en sus últimas tres apariciones. Por esta razón, sugerimos apostar fuerte por Bruno como el director de la orquesta creativa de Portugal este miércoles.

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