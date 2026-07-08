Noruega vs Inglaterra Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 11/07/26

Mejores apuestas Noruega vs Inglaterra

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción del resultado: Noruega 1-2 Inglaterra

Noruega 1-2 Inglaterra Predicción de goleadores: Noruega: Haaland - Inglaterra: Kane, Bellingham

Noruega e Inglaterra se ven las caras este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami en unos cuartos de final del Mundial que prometen puro espectáculo. Curiosamente, estamos ante el primer enfrentamiento de la historia entre ambas selecciones en la fase final de un gran torneo.

Los noruegos están siendo una de las grandes sensaciones de la cita mundialista. Tras 28 años de ausencia en los Mundiales, el combinado dirigido por Ståle Solbakken, con Erling Haaland a la cabeza, se ha plantado entre los ocho mejores del planeta. Vienen de dar la campanada en octavos tras tumbar a Brasil por 2-1 gracias a un doblete estelar de su gran referente ofensivo.

El conjunto escandinavo llega con la pólvora afinada, habiendo visto portería en todos los encuentros disputados este verano. En la enfermería, la gran duda es el lateral izquierdo David Møller Wolfe, que se marchó tocado ante Brasil y se someterá a una prueba de última hora. Si no llega a tiempo, Leo Østigård se perfila como su sustituto en la zaga.

Por su parte, Inglaterra llega con la moral por las nubes tras sellar una victoria histórica por 3-2 en octavos frente a la coanfitriona, México, en el mítico Estadio Azteca. Hacía 27 años que ninguna selección lograba clavarle tres goles a los aztecas en su propio templo.

Eso sí, esa demostración de coraje tuvo un peaje alto. Jarell Quansah se perderá el choque por sanción tras ver la roja en la segunda mitad ante los mexicanos, mientras que la lesión de muñeca de Jordan Henderson deja a los ingleses bajo mínimos en la medular. Además, Thomas Tuchel estirará los plazos para ver si recupera a Reece James antes de decidir quién ocupará el carril derecho.

Alineaciones Probables Noruega vs Inglaterra

Posible alineación de Noruega:

Nyland, Ryerson, Ostigard, Heggem, Ajer, Berg, Berge, Odegaard, Sorloth, Nusa, Haaland

Posible alineación de Inglaterra:

Pickford, Spence, Guehi, Konsa, O’Reilly, Rice, Anderson, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane

Las mejores apuestas Noruega vs Inglaterra

1er Pronóstico Noruega vs Inglaterra: Gana Inglaterra @ 1.85 en bet365

Los Tres Leones impondrán su ley en los 90 minutos

Este duelo de cuartos de final tiene toda la pinta de un partido grande de la Premier League, un escenario idóneo para Inglaterra. Hasta diez futbolistas del once probable de Noruega compiten o tienen experiencia en la liga inglesa, desde pilares como Ajer y Heggem hasta referentes como Sørloth u Ødegaard. En definitiva, son caras conocidas para los pupilos de Tuchel.

Inglaterra se sabe el guion de memoria y, además, domina con mano de hierro el balance histórico entre ambos países: siete victorias británicas y solamente dos derrotas en doce enfrentamientos previos.

Los Tres Leones encadenan cinco partidos invictos en este Mundial. Tras asaltar el Azteca, el fondo de armario de Inglaterra y su gran experiencia en citas de máxima presión deberían marcar la diferencia.

Si logran atar en corto a Haaland, apostar por el triunfo inglés con una probabilidad implícita del 54.05% nos parece que está, al menos, un 5% por debajo de sus opciones reales de victoria en cualquier casa de apuestas.

2ºPronóstico Noruega vs Inglaterra: Ambos equipos marcan (Sí) y Más de 2.5 goles @ 2.05 en bet365

Un escenario idóneo para ver un festival de goles

Cuesta imaginar un guion el sábado por la noche en el que no veamos goles en ambas porterías. En los últimos cinco partidos de Noruega se superó la barrera de los tres goles y la tendencia es clarísima: ambos equipos marcaron en sus últimos siete compromisos.

La propuesta de Ståle Solbakken es valiente y ofensiva, plantando de inicio un tridente de ataque muy peligroso. Erling Haaland comparte el liderato de la tabla de goleadores (7) y el descaro de Antonio Nusa en banda es una amenaza constante para cualquier zaga.

A esto hay que sumar que Inglaterra tendrá que remendar su línea defensiva por la baja de Jarell Quansah, lo que suele generar desajustes atrás.

Los partidos del cuadro británico en este torneo también garantizan entretenimiento, con una media que supera los tres goles por choque (16 tantos totales en cinco partidos). Con estos datos sobre la mesa, este operador nos ofrece una oportunidad de oro para buscar el mercado de goles.

3er Pronóstico Noruega vs Inglaterra: Inglaterra - Más de 14.5 remates @ 1.83 en bet365

Mucho valor en los zarpazos de Inglaterra al área noruega

Si algo ha demostrado Inglaterra en esta fase final es que tiene el colmillo muy afilado. En el 70% de sus partidos jugados este verano, ha registrado un mínimo de 16 intentos de gol, sumando remates entre los tres palos y disparos desviados.

El cuarteto de ataque que ha diseñado Thomas Tuchel con Kane, Bellingham, Gordon y Madueke genera volumen de juego ofensivo de forma natural y busca el disparo desde cualquier ángulo. Sin ir más lejos, Harry Kane promedia seis remates en cinco partidos.

Por el lado noruego, el equipo se sintió cómodo replegándose y achicando agua ante las embestidas de Brasil en octavos. Tuvieron que encomendarse a una actuación heroica del guardameta Ørjan Nyland para seguir con vida en un choque donde la 'Canarinha' los superó en remates por 14-9.

Viendo los promedios de tiro de Inglaterra, este es sin duda el pronóstico con más valor de nuestro análisis para el Noruega vs Inglaterra. Podemos respaldar que Inglaterra sumará 15 o más remates totales con una probabilidad asignada de solo el 54.64%.

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