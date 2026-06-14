Francia vs Senegal Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 16/06/26

Mejores apuestas Francia vs Senegal

Kylian Mbappé anotará en cualquier momento ⭐ @ 1.78 en Betsson

Ambos equipos anotarán - Sí ⭐ @ 2.10 en Betsson

Empate al descanso ⭐ @ 2.25 en Betsson

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Francia 2-2 Senegal

Pronóstico de goleadores: Francia: Kylian Mbappé, Michael Olise; Senegal: Sadio Mané, Ismaïla Sarr

Bautizado como el "Grupo de la Muerte", el Grupo I promete emociones fuertes con Francia, Senegal, Noruega e Irak peleando por la clasificación. Este primer choque enfrentará a galos y africanos por primera vez en una Copa del Mundo desde aquella mítica cita de 2002.

Francia selló su billete europeo con paso firme e invicta, cediendo un solo empate en toda la fase de clasificación. Posteriormente, los finalistas de 2022 encadenaron tres victorias en sus cuatro partidos de preparación de cara a este debut.

El bloque de Didier Deschamps afinó su puesta a punto imponiéndose a Brasil, Colombia e Irlanda del Norte. Sin embargo, su penúltimo amistoso les deparó la primera derrota en 10 encuentros, al caer por 2-1 ante Costa de Marfil.

Para Senegal, este cara a cara evoca de inmediato los recuerdos de su debut absoluto en los Mundiales. Los Leones de la Teranga sorprendieron al planeta entero al tumbar a Francia por 1-0 en el partido inaugural de Corea y Japón 2002, firmando una de las mayores campanadas de la historia del torneo que acabó costándole la eliminación temprana a los entonces campeones de 1998.

El combinado senegalés llega a esta fase final sin conocer la victoria en sus dos últimos compromisos veraniegos ante Estados Unidos y Arabia Saudí. Pese a ello, son sobre el papel el representante más potente de los 10 billetes africanos gracias a una plantilla repleta de talento. Los pupilos de Pape Thiaw saltarán al césped decididos a reivindicarse tras despertar las dudas en su última Copa Africana de Naciones.

Tanto Francia, bicampeona del mundo, como Senegal buscarán arrancar sumando de a tres. Sin embargo, y a pesar de su indudable pegada arriba, ambas escuadras han mostrado ciertas grietas defensivas en sus últimas apariciones. El empate en Nueva Jersey se perfila como el desenlace más probable.

Alineaciones Probables Francia vs Senegal

Posible alineación de Francia:

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Rabiot, Tchouaméni; Cherki, Olise, Dembélé; Mbappé.

Posible alineación de Senegal:

Mendy; Seck, Koulibaly, Jakobs; Diatta, Gueye, Camara, Diarra; Mané, Sarr, Ndiaye.

Las mejores apuestas Francia vs Senegal

1er Pronóstico Francia vs Senegal: Kylian Mbappé anotará en cualquier momento @ 1.78 en Betsson

Mbappé persigue la historia

A pesar del impresionante arsenal ofensivo que maneja Francia, Kylian Mbappé sigue siendo el faro indiscutible de este equipo. El atacante acumula 56 dianas con la elástica de 'Les Bleus', situándose a solo un gol de igualar al máximo artillero histórico de la selección, Olivier Giroud.

El ariete del Real Madrid cerró el curso de clubes firmando 42 goles y siete asistencias en 44 partidos oficiales. Aunque los títulos continentales más codiciados se le resistieron en esta campaña 2025/26, la Copa del Mundo siempre saca a relucir su versión más demoledora.

Desde que irrumpió en la escena internacional, Mbappé ha guiado a Francia a dos finales mundialistas consecutivas, levantando el trofeo en 2018 y rubricando un hat-trick histórico en su última aparición en una final, la de 2022 frente a Argentina.

Actualmente, el '10' empata con el icónico Pelé con 12 goles en 14 partidos mundialistas. Aunque estuvo inusualmente discreto en los últimos partidos de preparación, la confianza nunca será un problema para un jugador que se encuentra a solo cuatro zarpazos del récord histórico de Miroslav Klose.

2ºPronóstico Francia vs Senegal: Ambos equipos anotarán - Sí @ 2.10 en Betsson

Pólvora francesa y respuesta senegalesa

Francia posee, sin apenas discusión, el frente de ataque más temible del planeta fútbol. Contando con el ganador del Balón de Oro Ousmane Dembélé, el liderazgo de Mbappé y la frescura de jóvenes prodigios como Michael Olise o Rayan Cherki, nadie pone en duda su facilidad para ver puerta.

La última vez que los hombres de Deschamps se quedaron sin marcar fue hace ya 13 partidos, cuando Croacia les superó por 2-0 en la Nations League en marzo de 2025. Desde ese tropiezo, han visto portería en 33 ocasiones, promediando un espectacular registro de 2.5 goles por encuentro.

Senegal quizás no cuente con nombres de tanto relumbrón internacional en su vanguardia, pero sería un grave error subestimarlos. Comandados por el mejor jugador de su historia, Sadio Mané, los Leones de la Teranga tienen argumentos de sobra para castigar la zaga francesa, que encadena cinco partidos consecutivos sin poder dejar su portería a cero.

Lo lógico es ver al cuadro europeo marcar, e incluso hacerlo por partida doble. Al mismo tiempo, el gol del honor o de la réplica por parte senegalesa tiene muchas probabilidades de suceder. El conjunto africano buscará calcar la pizarra que tan buenos réditos le dio a Costa de Marfil recientemente ante los galos.

3er Pronóstico Francia vs Senegal: Empate al descanso @ 2.25 en Betsson

Tanteo previo a la tormenta

Francia saltó al campo con mucha intensidad en sus cuatro amistosos más recientes, marchándose con ventaja al descanso en todos ellos. No obstante, concedió demasiadas facilidades atrás y tuvo fortuna de no recibir más daño. Es evidente que su retaguardia actual no rinde al mismo nivel estelar que su delantera.

La última ocasión en la que se marcharon al vestuario sin marcar en la primera mitad se remonta a la victoria por 4-0 ante Ucrania en noviembre de 2025, fecha que coincide también con su último partido imbatido.

Frente a este panorama, se espera que Senegal plantee un bloque bajo muy ordenado para frenar las acometidas francesas. La veteranía de Kalidou Koulibaly comandando la línea defensiva será clave para sostener los arreones iniciales, respaldado por la seguridad que ofrece Édouard Mendy bajo los palos.

Lo más inteligente para tu pronóstico es prever unos primeros 45 minutos de respeto mutuo, donde ambas escuadras peleen por el control del ritmo en la medular sin asumir riesgos innecesarios, dejando que el partido se rompa y se abra definitivamente en el segundo acto.

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