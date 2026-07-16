Francia vs Inglaterra Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 18/07/26

Mejores apuestas Francia vs Inglaterra

1X2 - Victoria de Francia ⭐ @ 1.98 en Betano

Asistencias del jugador 1+ - Michael Olise ⭐ @ 2.85 en Betano

Goleador en cualquier momento - Jude Bellingham ⭐ @ 3.35 en Betano

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Francia 2-1 Inglaterra

Francia 2-1 Inglaterra Pronóstico de goleadores: Francia: Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé - Inglaterra: Jude Bellingham

Ambas selecciones saltarán al campo desesperadas por lamerse las heridas tras quedarse a las puertas de levantar la codiciada Copa del Mundo en Norteamérica. Francia partía como la gran favorita antes del torneo. El combinado galo hizo honor a esa etiqueta durante casi todo el campeonato, salvo en el último y definitivo obstáculo. En semifinales, Les Bleus se vieron completamente superados y tácticamente neutralizados por España.

Es muy probable que Didier Deschamps se lamente de no haber ajustado su esquema para contrarrestar la propuesta española. Como consecuencia de ello, los subcampeones de 2022 deben conformarse con pelear por el tercer puesto en esta edición. Este cara a cara en Florida marcará el último baile de Deschamps al frente del equipo, por lo que Francia saldrá con un plus de motivación a pesar de haber perdido la oportunidad de jugar la gran final.

La misma urgencia recae sobre Inglaterra, que una vez más no logró exprimir todo su potencial en el escenario más importante del planeta. Los Three Lions avanzaron con paso firme y silencioso a lo largo de la competición hasta plantarse en el umbral de la final. Sin embargo, al igual que ocurrió en 2018, se despidieron en semifinales a pesar de haberse puesto por delante en el marcador.

Un planteamiento excesivamente conservador acabó pasándole factura a Thomas Tuchel, quien optó por una línea de cinco defensas frente a Argentina. La vigente campeona del mundo metió una marcha más y asedió el área inglesa en los últimos 10 minutos de la semifinal en Atlanta. Ese empuje se tradujo en dos goles que catapultaron al combinado de Lionel Messi a su segunda final mundialista consecutiva.

Al igual que su homólogo francés, Tuchel querrá despedirse con un buen sabor de boca. Amarrar la medalla de bronce ante el rival que los eliminó en el Mundial de 2022 sería un consuelo nada despreciable. La rivalidad histórica entre estos dos gigantes es demasiado intensa como para esperar un partido amistoso o de mero trámite.

Alineaciones Probables Francia vs Inglaterra

Posible alineación de Francia:

Maignan, Gusto, Upamecano, Konaté, Hernández, Zaïre-Emery, Rabiot, Dembélé, Olise, Doué, Mbappé

Posible alineación de Inglaterra:

Pickford, James, Burn, Guéhi, O’Reilly, Anderson, Mainoo, Saka, Bellingham, Gordon, Kane

Las mejores apuestas Francia vs Inglaterra

1er Pronóstico Francia vs Inglaterra: 1X2 - Victoria de Francia @ 1.98 en Betano

La calidad diferencial de Francia

Francia encadenaba una racha de siete victorias consecutivas antes de caer en semifinales contra España. Por su parte, Inglaterra vio cómo Argentina ponía fin a su racha de nueve encuentros invicta. Ambas selecciones harán todo lo posible por evitar sumar dos derrotas seguidas en una cita mundialista.

Les Bleus parten con una ligera ventaja en las cuotas para este choque, principalmente por el tremendo arsenal de calidad que atesoran tanto en el once titular como en el banquillo. Es de esperar que Deschamps y Tuchel introduzcan cambios tácticos en sus alineaciones. Cuando estas dos potencias se vieron las caras en los cuartos de final del Mundial de 2022, el triunfo sonrió a los franceses por un ajustado 2-1.

No sería de extrañar que volvamos a presenciar un desenlace idéntico este sábado en el Hard Rock Stadium. Con Francia habiendo ganado tres de los últimos cinco duelos directos, se antoja complicado que los Three Lions consigan arrebatarles la tercera plaza.

La última victoria de Inglaterra sobre Francia se remonta a un amistoso en 2015, razón por la cual podríamos respaldar un nuevo triunfo de la escuadra gala en esta casa de apuestas.

2ºPronóstico Francia vs Inglaterra: Asistencias del jugador 1+ - Michael Olise @ 2.85 en Betano

Olise, listo para castigar las dudas de Inglaterra

A pesar de que no tuvo su mejor día en la ronda anterior, Michael Olise se mantiene como el futbolista más creativo y desequilibrante de Francia en esta cita mundialista. El atacante del Bayern de Múnich ha sido una pieza fundamental durante todo el torneo.

La semifinal fue la única mancha en su expediente, donde apenas registró una valoración de 6.4 por su rendimiento. Su experiencia previa en la Premier League puede resultar clave en este escenario, ya que conoce a la perfección y se ha enfrentado a varios integrantes de la zaga inglesa.

Actualmente lidera la tabla de asistentes del Mundial con un total de cinco pases de gol desde el inicio de la competición. Aunque Olise no estuvo fino en las últimas tres citas de Francia, tiene la calidad de sobra para volver a brillar y recuperar su mejor nivel.

La defensa de Inglaterra en Norteamérica ha sido un auténtico rompecabezas con constantes rotaciones, lo que ha impedido que se asiente una línea sólida. Se prevé que Tuchel vuelva a experimentar con otra variante en su retaguardia para este partido.

Esa falta de acoplamiento defensivo es el escenario idóneo para que Olise haga de las suyas y ponga en apuros a la zaga de los Three Lions. Este operador ofrece opciones muy interesantes para este mercado.

3er Pronóstico Francia vs Inglaterra: Goleador en cualquier momento - Jude Bellingham @ 3.35 en Betano

El indiscutible impacto de Jude

Se puede afirmar sin temor a equivocarse que Jude Bellingham ha sido el jugador más destacado de Inglaterra en esta cita internacional. El centrocampista del Real Madrid ha llevado las riendas del ataque de su equipo y ha aparecido siempre en los momentos más calientes.

Es probable que el mediapunta intente sacar provecho de la sensible baja de William Saliba en la zaga francesa. Al igual que Olise, Bellingham tendrá la ocasión de desestabilizar a una pareja de centrales inédita en Les Bleus, ya que el defensor del Arsenal será baja por lesión.

El "10" de Inglaterra es el máximo goleador de su selección en este torneo en Norteamérica, firmando un registro de seis goles en siete partidos. Aunque no pudo marcar ante Argentina, no dejó de ser una pesadilla constante conduciendo el balón en transición y rompiendo las líneas enemigas.

Bellingham debería mantener su puesto en el once titular y volver a ser el principal dolor de cabeza para los galos. Con una racha de cuatro dianas en sus últimos tres compromisos con su selección, apostar por su gol se presenta como una opción sumamente inteligente.

Considerando la atractiva cuota que ofrece esta casa de apuestas, respaldar al inglés para ver portería contra Francia es un pronóstico con un valor ineludible.

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