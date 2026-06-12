Apostar por un tapado: jugada maestra para la Bota de Oro del Mundial

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Algunos nombres muy sorprendentes se han coronado como máximos goleadores en las citas mundialistas. ¿Vale la pena mirar más allá de los favoritos para tu pronóstico de la Bota de Oro en 2026?

Aunque Kylian Mbappé y Harry Kane lideran la carrera este verano, un torneo ampliado a 48 selecciones podría abrir la veda para que muchos futbolistas registren cifras goleadoras muy elevadas.

Mercado de la Bota de Oro del Mundial

Mercado de la Bota de Oro del Mundial Cuotas ⭐ Cody Gakpo 41.00 Luis Diaz 51.00 Matheus Cunha 51.00 Jeremy Doku 67.00 Jamal Musiala 67.00

Cuotas cortesía de bet365. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

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Los máximos goleadores sorpresa en los Mundiales

La Bota de Oro de 2022 se la llevó Mbappé en uno de los desenlaces más previsibles de los últimos torneos. El francés estuvo disputándose el cartel de favorito con Kane (ganador en 2018) en los meses previos a la cita mundialista. Sin embargo, esa fue la única vez que un favorito indiscutible se ha coronado campeón desde, al menos, la década de los 80.

En el Mundial de 2018, nadie esperaba que Inglaterra llegara muy lejos y se consideraba que otros delanteros tenían muchas más papeletas para ser los máximos artilleros antes que Kane.

Si miramos los dos ganadores anteriores de la Bota de Oro, nos encontramos con James Rodríguez con Colombia en 2014 y Thomas Müller con Alemania en 2010. A ambos se les asignaba una probabilidad implícita antes del torneo de apenas el 3% para terminar como máximos goleadores.

Miroslav Klose fue un ganador ligeramente menos sorprendente en 2006, pero tampoco arrancó como el favorito principal. El alemán ostenta el récord de más goles en la historia de los Mundiales, con un total de 16 dianas repartidas en cuatro ediciones.

La última vez que la competición se disputó en Estados Unidos, el ruso Oleg Salenko y el búlgaro Hristo Stoichkov compartieron el galardón de forma totalmente inesperada. Salenko era un auténtico desconocido en las apuestas, con una probabilidad estimada de apenas el 1% para ganar la Bota de Oro antes de que el balón echara a rodar.

Salvatore Schillaci y Davor Šuker también rompieron todos los pronósticos en los años 90. Incluso el mismísimo Ronaldo no era el favorito indiscutible con Brasil en 2002, debido a los graves problemas de lesiones que había arrastrado en los años anteriores.

La historia nos demuestra claramente que los futbolistas con una probabilidad implícita de victoria del 3% o incluso inferior pueden pelear perfectamente por la Bota de Oro. Esto sugiere que el torneo de 2026 podría dejar a un jugador que no figura entre los 10 grandes favoritos metido entre los cuatro máximos goleadores del torneo.

Respaldar a estos tapados mediante una apuesta combinada o de sistema (como el "Each-Way" o ganador/colocado) podría resultar una estrategia muy rentable. Muchas casas de apuestas ofrecen retornos si el jugador por el que apuestas termina entre los cuatro máximos realizadores de la competición.

¿Cuáles son los mejores pronósticos de tapados para ganar la Bota de Oro en 2026?

Entre los candidatos potenciales alejados de los focos principales destaca Cody Gakpo. Tiene el puesto garantizado en el once inicial de Países Bajos y, además, es el encargado habitual de lanzar los penaltis.

El conjunto neerlandés promedió 3.38 goles por partido en la fase de clasificación. Gakpo ya ha demostrado su idoneidad para las grandes citas tras terminar como máximo goleador compartido en la Eurocopa 2024 con tres tantos. Puede valer la pena confiar en él, contando con una probabilidad implícita del 2.4%.

Jamal Musiala también cerró la Eurocopa 2024 con tres dianas. Ha tenido un protagonismo absoluto en los partidos preparatorios de Alemania, lo que indica que será una pieza angular para Julian Nagelsmann este verano.

Die Mannschaft se enfrenta a uno de los duelos más desiguales de la fase de grupos contra Curazao. Las proyecciones indican que Alemania podría anotar más de cuatro goles en ese encuentro y un Musiala bien descansado podría sacar tajada. Es un futbolista incisivo que se moverá justo por detrás del punta, lo que le garantizará ocasiones idóneas durante el torneo.

Jéremy Doku parece ofrecer una cuota con mucho valor, situándose en un rango similar al de Musiala. Bélgica ha quedado encuadrada en un grupo a priori asequible junto a Irán, Egipto y Nueva Zelanda. Doku firmó cinco goles y promedió 3.4 disparos por partido en sus ocho apariciones clasificatorias, por lo que tiene el escenario ideal para brillar.

Colombia es otro de los posibles tapados del torneo y todo su caudal ofensivo orbitará alrededor de Luis Díaz. Sus 26 goles con el Bayern de Múnich esta temporada demuestran que puede ser letal partiendo desde la banda. Además, terminó segundo en la tabla de goleadores de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial, solo por detrás de Lionel Messi, con siete tantos.

Díaz se perfila como una excelente opción para buscar posiciones de podio, aunque mucho dependerá de cuánto consigan avanzar los cafeteros. Por el contrario, las opciones de Brasil de meterse entre los cuatro mejores son notablemente superiores. Varios de sus atacantes podrían postularse como candidatos, especialmente si golean a Haití en la fase de grupos.

Aquí, el valor más atractivo podría estar en Matheus Cunha, quien podría aprovechar la baja por lesión de Neymar para consolidarse como el delantero centro titular de la 'Canarinha'.

A pesar de registrar una discreta cifra de 10 goles en su temporada de debut con el Manchester United, terminó la campaña en un estado de forma envidiable. Una o dos actuaciones destacadas en la fase de grupos harían que fuera inamovible de cara a las rondas eliminatorias.