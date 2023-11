Codere vs Betway: ¿Cuál es mejor?

Hacemos un mano a mano entre Codere y Betway para que tengas toda la información pertinente de ambos operadores en Argentina

Hemos probado diferentes plataformas de juegos dentro de las opciones disponibles en la Argentina, dos de ellas nos llamaron mucho la atención por todo lo que nos ofrecen, entonces, decidimos comparar Codere vs Betway para saber cuál conviene más.

Lo que sí es cierto es que estos dos operadores forman parte de las mejores casas de apuestas en Argentina y, afirmamos esto, por algunos puntos básicos que todo apostador espera de una plataforma.

Estos son los principales ítems en los que coinciden tanto Codere Argentina como Betway Argentina y, a razón de esto, podemos decir que son buenas las dos casas:

Prestan sus servicios de manera legal: Claro que no compararíamos a Codere vs Betway si no tuvieran las habilitaciones correspondientes, en ese sentido, podés contar con esa seguridad porque ambas operan legalmente en nuestro país. Ofrecen bonos y promociones: Tanto Codere vs Betway conceden bonificaciones de bienvenida para los nuevos clientes del sitio web. Sin embargo, para aquellos que ya están registrados, también hay ofertas. Poseen amplia variedad de mercados: Hay a disposición múltiples tipos de apuestas deportivas Argentina y también en el casino, por lo tanto, tenés diferentes formas de cómo apostar en Argentina. Tienen excelentes cuotas: en este punto de Codere vs Betway, si comparás, podés ver que tienen excelentes cuotas. Sin embargo, como cada uno patrocina a diferentes equipos, es posible encontrar buenas cuotas para River en Codere y si te gusta el fútbol europeo, en Betway vas a toparte con buenas cuotas en los partidos donde juega el Atlético Madrid. Hay multiplicidad de métodos de pagos: al verificar las formas de pago de Codere vs Betway, observarás gran variedad de opciones para depositar y retirar, por ejemplo, billeteras virtuales, tarjetas de débito, crédito, transferencias bancarias, DEBIN, y muchos más. Buen servicio de atención al cliente: Si tenés alguna duda sobre cómo apostar en Argentina, problemas con los métodos de pago o con el bono de bienvenida, podés comunicarte con el centro de atención al cliente por medio de varias vías. Disponibilidad de aplicaciones móviles y sitio responsive: Codere tiene su app del club disponible para descargar en iOS y Android, en cambio, en Betway sólo se puede bajar en iOS. Rapidez en los depósitos y retiros: Los tiempos para los ingresos y retiros dependen de los métodos de pago seleccionados, pero, por lo general, son inmediatos.

En esta introducción, vimos de manera general lo más importante de las plataformas, te invitamos a que sigas leyendo los próximos títulos para conocer en detalles lo que cada operador tiene para ofrecer.

Cómo es Codere

Codere Argentina conoce muy bien el mercado de nuestro país debido a que presta sus servicios desde 1992 siendo uno de los principales operadores de la provincia de Buenos Aires.

Esto quiere decir que, a pesar de conseguir su licencia en el 2021 para operar de manera online dentro de CABA, ya tiene trayectoria en nuestro país como prestador de servicios de juegos de azar.

En la introducción te comentamos que es la casa oficial de apuestas de River Plate, por lo tanto, las mejores cuotas en los partidos donde juegue ese equipo, la podés encontrar en Codere Argentina.

Pero, no te confundas porque no sólo se puede apostar en el fútbol, la casa también tiene un catálogo completo con otras disciplinas como rugby, tenis, básquet, hockey, etc. Y si no te apetecen las apuestas deportivas, podrás “colocar tus fichas” en los juegos del casino.

Otro punto para destacar es el apartado de las apuestas en vivo, si ingresás al directo, vas a sentir la adrenalina de seguir minuto a minuto el evento deportivo, así como en el casino, tendrás la experiencia de sentirte en una sala física de verdad.

El bono de bienvenida que ofrece este operador es excelente para quienes decidan inscribirse por primera vez en el sitio, puesto que, actualmente, Codere Argentina ofrece el 100% del primer depósito hasta $50.000 en apuestas deportivas argentina.

Sin embargo, si hay algo para recriminarle a este sitio es que no tiene por ahora una bonificación en el casino como la tiene Betway, entonces, en este punto de Codere vs Betway, perdió la pulseada.

La aplicación del operador se puede descargar desde las tiendas Play Store o App Store. Desde la app podrás utilizar todas las funciones relacionadas al club Codere, pero no podrás apostar, en ese caso, deberás ingresar al sitio desde el navegador del teléfono.

Los métodos de pago para retirar y depositar dinero en tus fondos son bien variados, podés elegir hacerlo por transferencia bancaria, tarjetas de débito, crédito, DEBIN, billeteras virtuales como Mercado Pago, etc.

Por último, queremos destacar el servicio de atención al cliente porque es uno de los pocos operadores que ofrece la opción de comunicarse por WhatsApp, además de otras vías como el mail o el apartado de Preguntas Frecuentes.

Cómo es Betway

Betway Argentina también consiguió licencia para operar en Argentina en el mismo período que Codere, pero, tiene una amplia experiencia en el mercado porque antes de llegar a nuestro país, ya operaba en Reino Unido, Malta, Italia, Dinamarca, España, México y otros más.

Esta web tiene tres secciones para destacar, al igual que en la otra página, podés jugar en la sección de apuestas deportivas, disfrutar de su casino y de los eSports con sus opciones en vivo.

En este sitio vas a encontrar buenas cuotas en las diferentes disciplinas deportivas porque la marca está asociada a más de 60 equipos y ligas mundiales, además de ser el patrocinador oficial del Atlético Madrid y de los Ninjas in Pyjamas.

Desde su sitio web oficial, podrás encontrar el botón de descargas para bajar la aplicación desde App Store, si tenés Android, también es posible jugar con tu celular a través del navegador.

Te comentamos previamente en nuestro análisis Codere vs Betway que esta plataforma concede no tan sólo un bono para las apuestas deportivas, sino también para el casino, pero, vamos a decir la verdad, nos parece que se quedaron cortos con la bonificación si lo comparamos con Codere.

El bono de bienvenida de Betway para la sección deportes le otorga al nuevo cliente la posibilidad de conseguir una apuesta gratis equivalente al 100% del primer depósito hasta $5000 y, para el casino, 100% del primer depósito hasta $10000.

Los métodos de pago son muchos porque incluye billeteras virtuales internacionales como Skrill y Neteller, además de, por ejemplo, tarjetas de débito.

En relación con el servicio de atención al cliente, podemos decir que es excelente, pero sólo tiene disponible el chat y, por supuesto, para una consulta rápida la sección de Preguntas Frecuentes.

¿Cuál es mejor: Codere o Betway?

En los títulos anteriores sobre Codere vs Betway, estuvimos comparando los distintos puntos de ambas plataformas, pero veamos que tal sus bonificaciones de bienvenida ¿Cuál es mejor? ¡Mirá y compará!

Codere Argentina Betway Bonificación de bienvenida 100% de tu primer depósito hasta $50.000 en freebets para deportes. Sin bonificaciones vigentes para el casino. 100% del primer depósito realizado hasta $5000 para deportes. 100% del primer depósito realizado hasta $10000 para el casino. Requisito del bono para deportes - Exclusivo para usuarios de Capital Federal, mayores de 18 años que abran su cuenta por primera vez en la plataforma. - El nuevo usuario deberá depositar al menos $500 o más. Una vez depositado, el cliente tiene 30 días para completar la oferta. - Rollover: el apostador deberá utilizar el 100% de la cantidad depositada en apuestas con una cuota mínima de 2,5 o más en una o varias apuestas simples o combinadas. - Las Freebets otorgadas tendrán un valor similar al depósito efectuado, y se redondeará al alza en importes de freebet múltiplos de 1000. Los T&C están disponibles en el sitio de Codere Argentina. - Exclusivo para clientes de Capital Federal, usuarios mayores de 18 años que se inscriban por primera vez en el sitio. - Para habilitar la promoción, el usuario deberá depositar un valor mínimo de $500 o superior dentro del plazo de 7 días desde su inscripción en el sitio oficial. - Las apuestas válidas para este bono son aquellas que cumplen con las siguientes cuotas: de 1,75 o superior en las apuestas sencillas, de 1,40 o más para las Each-way y para las apuestas de sistema 1,40 o superior. Los T&C están disponibles en el sitio de Betway Argentina.

¿Cómo son las apps móviles de Codere y Betway?

En el inicio de Codere vs Betway, te comentamos que podés descargar las aplicaciones de estas casas de apuestas, por eso, en este segmento, nos dedicaremos a comparar exclusivamente las dos apps.

Codere Betway Bono de bienvenida 100% el primer ingreso con tope de $50.000 para apuestas deportivas 100% del primer depósito con tope de $5.000 para apuestas deportivas Compatibilidad La app del Club está disponible para iOS y Android. Actualmente en Argentina, sólo se puede descargar en iOS. Velocidad Excelente. Excelente. Características de la app Funciones del club Codere como canjes de puntos, participar de sorteos, etc. Mismas funciones que el sitio web: apuestas, retiro y depósito, etc. Experiencia de usuario Buena puntuación en las tiendas de descarga Play Store y App Store. Buenas puntuaciones en App Store.

¿Qué nos gusta y que no de Codere y Betway?

En el desarrollo de los operadores, te fuimos comentando con sinceridad en qué se destaca y dónde debería mejorar cada casa de apuestas. En la tabla de abajo, te resumimos los pros y los contras de ambas plataformas para que sepas cómo apostar en Argentina.

Mejores casas de apuestas en Argentina Codere Betway Pros Excelente bono de bienvenida en la sección de apuestas deportivas. Múltiples mercados de apuestas en el casino y deportes con buenas cuotas. Posee bonificación para las secciones de apuestas deportivas y casino. Diversidad de mercados dentro de sus tres apartados: casino, eSports y casino. Contras No es posible apostar desde la aplicación, sólo se pueden utilizar las funciones del Club. Falta un bono de bienvenida para el casino. App sólo disponible para iOS. Pocos métodos de contactos con atención al cliente

¿Son legales Codere y Betway en Argentina?

Ambas plataformas operan legalmente en nuestro país bajo la licencia de la LOTBA, esto significa que, podrás disfrutar de las apuestas en línea de estos dos operadores cuando te encuentres físicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso de estar fuera de esa jurisdicción, deberás aguardar las habilitaciones correspondientes para que puedas jugar con tranquilidad en estos sitios de apuestas deportivas Argentina.

Conclusiones

En conclusión, cualquiera de las plataformas que elijas estará bien, puesto que están dentro de las mejores casas de apuestas en Argentina, por consiguiente, la elección quedará a criterio según tus gustos y preferencias, pero debés quedarte tranquilo porque ambas operan de manera legal en Argentina.

Si te gustan más las apuestas deportivas, sabés que Codere cuenta con un atractivo bono de bienvenida, pero si preferís el casino, Betway es mejor en ese sentido, puesto que ofrece una promoción para los nuevos clientes.