Codere en vivo: cómo apostar en directo con Codere

Guía completa sobre cómo apostar en directo con Codere y los mejores trucos de apuestas en vivo

Ahora podés disfrutar del divertido mundo de las apuestas deportivas argentina a través de la plataforma online de Codere en vivo. Sin lugar a duda, descubrirás lo fácil que es apostar por tu equipo favorito de fútbol, básquet, tenis o de alguna otra disciplina deportiva y, lo mejor, es que es posible hacerlo desde tu computadora o teléfono celular a través de Codere app.

Codere en vivo está disponible para las apuestas deportivas y también para los juegos de casino, vas a sentirte transportado a una sala real, aunque, en esta oportunidad solamente pondremos nuestro foco en Codere en directo para deportes, dejaremos el casino para otra ocasión, puesto que merece un artículo aparte.

La transmisión de las disciplinas deportivas es, según nuestras Codere opiniones de alta calidad, además, en este operador podrás realizar tus apuestas con suma tranquilidad porque es un sitio transparente dado que opera legalmente en nuestro país.

Codere en directo cubre los principales eventos en vivo de diferentes competencias desde nuestro apreciado fútbol hasta los novedosos eSports, durante el vivo vas a poder observar las estadísticas y las variaciones de las cuotas en tiempo real para que apuestes cuando sientas que sea el momento indicado.

Si aún no sos cliente del sitio, podés darte de alta como nuevo usuario y aprovechar el código bonus Codere durante el Codere registro para duplicar tu primer ingreso, de esa manera, harás rendir tu dinero para empezar a efectuar tus primeras apuestas.

Cómo es apostar en vivo con Codere

Codere en vivo es un servicio ofrecido por el operador que va más allá de las apuestas tradicionales en la que podés apostar antes de una competencia. Codere en directo le añade un condimento extra porque tenés la posibilidad de sentirte en el corazón del evento.

Desde el botón video live podrás acompañar las transmisiones en vivo, mirar las estadísticas para que puedas hacer un análisis y hagas tu mejor apuesta. Es posible disfrutar del vivo desde la Codere app ingresando a través el navegador de tu teléfono o desde la computadora, lo que te quede más cómodo, puesto que el sitio se adapta a cualquier pantalla.

Para disfrutar de Codere en vivo necesitarás hacer el Codere registro, si es la primera vez que vas a abrir una cuenta, no tenés que olvidarte de aplicar el código bonus Codere para obtener un bono de bienvenida de hasta $50.000 en freebets para la sección de deportes.

La forma de Codere cómo apostar en vivo es fácil y tiene varias ventajas, según nuestras Codere opiniones, porque podés seguir cada minuto durante el desarrollo del evento, ver en qué condiciones se encuentra el jugador o tu equipo favorito, las estrategias utilizadas por el rival, entre otras cuestiones que te ayudarán a realizar un análisis profundo.

Un ejemplo de Codere cómo apostar usando la herramienta en vivo es cuando, supongamos, en un partido de fútbol no tenés muy en claro quién puede ser el ganador porque los dos equipos vienen muy parejos, pero al ver en la transmisión de Codere apuestas deportivas que uno es superior, podés aprovechar el momento y “meter tus fichas” en ese equipo.

El procedimiento para disfrutar de Codere en vivo es muy sencillo, entrando desde la Codere app o desde tu PC vas a tener que:

Acceder a la web de Codere apuestas deportivas argentina con tu usuario y contraseña creados al momento del Codere registro. Después, deberás localizar el botón que dice “Codere en directo” para ingresar a las apuestas deportivas, no te confundas con el otro botón “Codere en vivo” porque ese te llevará al casino online. Aparecerán todos los deportes que se están disputando en ese momento, elegí el evento y disciplina de tu interés. Seleccioná el mercado de apuesta, observá la cuota y hacé tu apuesta colocando el monto que vas a poner en juego. ¡Sentate a disfrutar y esperá el resultado!

Cómo usar el código bonus Codere para apostar en vivo

El Codere registro es necesario para que puedas utilizar el servicio de esta plataforma, si aún no tuviste la posibilidad de crearte una cuenta, no te preocupes porque podés hacer tu registro usando el código bonus Codere que te bonifica el 100% del primer depósito hasta $50.000 para usarlo en Codere apuestas deportivas.

Para beneficiarte con la promoción tendrás que cumplir con los Términos y Condiciones, allí aparecerán las reglas de Codere cómo apostar. Este es un resumen de los T&C:

Esta oferta detallada sólo tiene validez para los usuarios mayores de edad (+18 años) que se inscriben por primera vez en el sitio de Codere apuestas deportivas argentina a partir del 07 de noviembre del 2023.

Sólo pueden reclamar la promoción los usuarios pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Argentina.

Con el código bonus Codere podrás duplicar el primer depósito hasta $50.000 para aprovecharlo dentro del apartado de apuestas deportivas. Si querés desbloquear el bono necesitarás hacer un depósito mínimo de $500 o más.

El nuevo jugador dispone de un lapso de 30 días para cumplir con las condiciones del bono una vez que haya efectuado su primer depósito.

La cantidad del bono debe ser apostada en su totalidad, es decir, el 100% del monto ingresado con una cuota mínima de 2.5 o superior en una o múltiples apuestas simples o parlay, sin tener en cuenta otras ofertas automáticas.

Las Freebets son equivalentes al valor del ingreso realizado, y se completarán en cantidades redondeadas de freebet múltiplos de 1000. Si el cliente hace una solicitud de retiro durante la vigencia de la promoción, el bono será inválido y se bloqueará.

No son tomadas en cuenta las apuestas realizadas desde el botón de "Cuotas Especiales" ni "Player Props".

Las freebets deberán utilizarse en apuestas deportivas con una cuota de 2,00 o más en algún evento de deportes.

Las freebets tienen una vigencia de 7 días desde su concesión. Pasado ese período, las freebets no apostadas desaparecerán.

Codere en vivo - trucos y consejos

Durante la transmisión de una competencia en Codere en vivo, podés aprovechar tus conocimientos sobre el deporte y sacarle el jugo a la opción del directo. Aquí te dejamos algunos consejos para tener en cuenta:

Aprovechá las estadísticas y observá la línea de tiempo antes de hacer una apuesta . La clave está en analizar todos los indicadores.

. La clave está en analizar todos los indicadores. Utilizá todas las promociones y ofertas disponibles como, por ejemplo, el bono de bienvenida de Codere, de esa manera, exprimirás cada centavo ingresado.

como, por ejemplo, el bono de bienvenida de Codere, de esa manera, exprimirás cada centavo ingresado. Observá atentamente las variaciones de las cuotas y apostá cuando sientas que es el momento ideal.

y apostá cuando sientas que es el momento ideal. No te dejes llevar por los impulsos, la adrenalina del vivo puede que te tiente, pero no deberías poner todo tu patrimonio en juego, eso es un gran riesgo.

Cerrar apuesta en vivo - ¿cómo funciona?

Si sos un apostador con convicciones fijas y seguridad en tus predicciones, probablemente no te interese este título, sin embargo, si sos un hábil estratega y sabés cuándo es el momento de retirarte para asegurar ganancias o recuperar parte de tus apuestas, tenés que saber que, el botón de cash out suele estar disponible en vivo.

La opción de cierre de apuestas es una herramienta útil que, generalmente, está a disposición en Codere directo. El cash out en vivo permite que el usuario tenga un control sobre las jugadas, no obstante, puede ser un arma de doble filo porque una vez solicitado el cierre, no podrás volver atrás sobre la decisión.

Sin embargo, son muchas las ventajas que trae cerrar apuestas si sabés usar este instrumento correctamente, ya que, puede que durante la transmisión en directo veas que las condiciones del juego cambian, tal vez por una lesión o porque tu equipo favorito se quedó con un jugador menos por una tarjeta, entre otros factores.

Entonces, si ves que las circunstancias del evento cambian, podés retirar tu jugada si la casa habilita la opción de cierre de apuestas asegurándote ganancias o limitando las pérdidas que podés tener.

Codere en vivo - ventajas y desventajas

Nuestras Codere opiniones sobre la transmisión en vivo de Codere son buenas, sin embargo, hay algunos puntos que la plataforma podría mejorar para optimizar su sitio. Aquí te explicitamos nuestro punto de vista sobre lo que nos gusta y no nos gusta de la opción en vivo ofrecida por la casa de apuestas.

Lo que nos gusta Lo que no nos gusta Facilidad para hacer apuestas en vivo, es una plataforma amigable. Las transmisiones, generalmente, se realizan en los eventos más populares. Velocidad para apostar en directo, no hay demoras en el procedimiento. El vivo se limita a una serie de gráficos que te muestran cómo transcurre el partido. Posibilidad de utilizar el bono de bienvenida para las apuestas en directo. No se puede disfrutar del directo desde la Codere app

Conclusiones

Queda claro que, a través de la casa de apuestas deportiva Codere, es posible llevar a cabo apuestas en vivo de la mejor manera, y desde la comodidad de casa con la tranquilidad de que se trata de un sitio totalmente seguro y legal. Acá podés consultar nuestras Codere opiniones

El operador brinda un buen servicio de transmisión en directo donde es posible apostar y acompañar el desarrollo del juego con una serie de gráficos y estadísticas que nutren con información adicional para que puedan ser usadas en estrategias adecuadas.

El bono de bienvenida que ofrece el operador es una buena posibilidad para experimentar las apuestas en vivo sin tener que poner plata extra de los bolsillos, además, el operador permite cerrar una apuesta y retirarse cuando sea necesario.