Bournemouth vs Liverpool Pronóstico y Apuestas Premier League | 24/01/26

Mejores apuestas Bournemouth vs Liverpool

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.53 en bet365

Victoria del Liverpool ⭐ @ 1.90 en bet365

Hugo Ekitike marca en cualquier momento ⭐ @ 2.05 en bet365

Predicción de marcador: Bournemouth 1-2 Liverpool

Predicción de goleadores: Bournemouth: Evanilson; Liverpool: H. Ekitike, C. Gakpo

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Bournemouth vs Liverpool son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional bet365 para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

La inconsistencia del Bournemouth continúan pasándole factura en la Premier League esta temporada. Los Cherries desperdiciaron una ventaja de 1-0 el lunes por la noche contra el Brighton, concediendo un empate en el tiempo de descuento.

El resultado dejó a los hombres de Andoni Iraola en el puesto 15 de la tabla, 10 puntos por encima del descenso. Para contextualizar su dramático declive, el Bournemouth tenía 10 puntos más a estas alturas la temporada pasada.

Además, se han visto obligados a desprenderse de su gran jugador, Antoine Semenyo, quien dejó el club en esta ventana de transferencias para unirse al Man City. Enfrentar a los campeones no ayuda en absoluto a aumentar las esperanzas del club costero.

Por su parte, el Liverpool está haciendo una defensa de título decepcionante. Las tropas de Arne Slot han registrado 17 puntos menos esta temporada que en la misma etapa del año pasado. Como resultado, los Reds están 14 puntos detrás de los actuales líderes de la liga, el Arsenal.

El equipo de Merseyside también ha mostrado signos de inconsistencia. Al igual que sus anfitriones, cedieron una ventaja de 1-0 el pasado fin de semana. Además, permitieron que el Burnley rescatara un punto en Anfield. Sin embargo, su victoria por 3-0 a mitad de semana en Champions League debería darles un impulso de cara al fin de semana.

Actualmente cuartos en la Premier League, el Liverpool está en peligro de perder un puesto en la Champions League. Al menos otros cinco clubes están cerca, esperando aprovechar cualquier desliz de los Reds, incluidos Man Utd y Chelsea. Por lo tanto, los tres puntos del sábado por la noche son innegociables para los campeones.

Alineaciones Probables Bournemouth vs Liverpool

Posible alineación del Bournemouth:

Petrovic, Jiménez, Hill, Senesi, Truffert, Cook, Scott, Tavernier, Kroupie, Adli, Evanilson

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike

Las mejores apuestas Bournemouth vs Liverpool

1er Pronóstico Bournemouth vs Liverpool: Ambos equipos marcan @ 1.53 en bet365

Los anfitriones han sido eficientes frente al gol, anotando en el 83% de sus partidos de liga, muy por encima del promedio de la división (73%). Sin embargo, la mayoría de sus goles han llegado en condición de visitantes. En casa, promedian 1.45 goles anotados y un gol recibido por partido.

El Liverpool ha anotado 17 goles en sus 11 viajes de la Premier League, un promedio de 1.55 goles por partido. La defensa sigue siendo una preocupación para Arne Slot, ya que han recibido 18 goles en ese tramo, con un promedio de 1.64 goles por encuentro.

Como resultado, podría haber goles por ambos lados.

Además, el 68% de los partidos de liga del Bournemouth esta temporada han producido goles en ambos extremos. Mientras tanto, el 64% de los partidos fuera de casa de los Reds también vieron a ambos equipos marcar.

En los últimos 8 encuentros de los Cherries en todas las competiciones, ambos equipos encontraron la red. Lo mismo se puede decir de tres de los cinco partidos más recientes del Liverpool.

2ºPronóstico Bournemouth vs Liverpool: Victoria del Liverpool @ 1.90 en bet365

Es sorprendente que el Bournemouth haya ganado solo seis de sus 22 partidos de liga esta temporada, lo que representa una tasa de victorias de solo el 22%, muy lejos del nivel que tenían la temporada pasada. Dos victorias en sus últimos 15 partidos en todas las competiciones no son alentadoras.

Ahora se enfrentan a un Liverpool que no ha sufrido ninguna derrota en sus últimos 13 partidos en todas las competiciones. Los Reds han ganado siete de esos encuentros. Los seis empates son la única razón por la que no han sido aún más dominantes.

Esta temporada, los hombres de Slot han ganado cuatro partidos y perdido otros tantos fuera de casa en la liga. No obstante, su registro contra los anfitriones sugiere que los tres puntos están en camino. El Liverpool ha ganado los últimos seis enfrentamientos directos consecutivos, dentro de una racha de nueve victorias en 10 encuentros.

El resultado de la temporada pasada fue 2-0 a favor de los visitantes, quienes entonces estaban en camino hacia el título de la Premier League. Aunque puede ser un asunto más reñido esta vez, el Liverpool debería salir del choque con la máxima puntuación.

3er Pronóstico Bournemouth vs Liverpool: Hugo Ekitike marca en cualquier momento @ 2.05 en bet365

El máximo goleador del Liverpool en la Premier League es el nuevo fichaje, Hugo Ekitike. El francés ha anotado ocho goles en 19 encuentros en la liga. Sus goles están divididos equitativamente entre partidos en casa y fuera.

Ekitike encontró la red durante la semana después de sólo 23 minutos, pero el gol fue anulado por fuera de juego. Sin embargo, ha sumado dos contribuciones de gol en sus últimos tres partidos en todas las competiciones.

Además, encontró la red en el partido inverso en Anfield, lo que lo convierte en uno de los principales candidatos para anotar este fin de semana. También es nuestra elección de goleador en cualquier momento para las apuestas Bournemouth vs Liverpool.