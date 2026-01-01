Bournemouth vs Arsenal Pronóstico y Apuestas Premier League | 03/01/26

+

Mejores apuestas Bournemouth vs Arsenal

Arsenal/Arsenal (Mitad/Final) ⭐ @ 2.26 en Betsson

Más de 2.5 goles ⭐ @ 1.62 en Betsson

Más goles en la segunda mitad ⭐ @ 2.07 en Betsson

Predicción de marcador: Bournemouth 1-3 Arsenal

Predicción de goleadores: Bournemouth: Evanilson; Arsenal: Gyökeres, Saka, Martinelli

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Bournemouth vs Arsenal son cortesía de Betsson, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Los anfitriones han estado en mala forma desde finales de octubre. Antes de su partido contra el Chelsea el 30 de diciembre, los Cherries no habían ganado en nueve partidos consecutivos. Su desempeño defensivo ha sido una preocupación principal, con el equipo concediendo entre dos y tres goles en varios partidos recientes como visitante.

Se espera que el Bournemouth no cuente con Antoine Semenyo para este encuentro. Según informes, Semenyo se unirá al Manchester City, que tiene la intención de activar su cláusula de rescisión de £65 millones. Por lo tanto, Iraola probablemente confiará en Evanilson para liderar el ataque, apoyado por Kluivert y Kroupi desde el banquillo.

El Arsenal está bajo presión, ya que Manchester City y Aston Villa permanecen cerca en la clasificación. Sin embargo, el equipo de Mikel Arteta está mostrando resistencia. Tras la derrota ante el Villa, cosecharon varias victorias consecutivas antes de su partido en casa contra los mismos oponentes el 30 de diciembre.

A pesar de las preocupaciones por lesiones defensivas, los Gunners continúan logrando resultados positivos. Declan Rice tuvo que jugar como lateral derecho improvisado en su victoria 2-1 en Brighton. Un aspecto positivo es que Gabriel Magalhães está cerca de regresar al once inicial tras su lesión.

Alineaciones Probables Bournemouth vs Arsenal

Posible alineación del Bournemouth:

Petrovic, Truffert, Smith, Diakité, Senesi, Cook, Scott, Jiménez, Tavernier, Kluivert, Evanilson

Posible alineación del Arsenal:

Raya, Lewis-Skelly, Gabriel, Saliba, Rice, Merino, Zubimendi, Ødegaard, Saka, Eze, Gyökeres

Las mejores apuestas Bournemouth vs Arsenal

1er Pronóstico Bournemouth vs Arsenal: Arsenal/Arsenal (Mitad/Final) @ 2.26 en Betsson

El Arsenal ha marcado primero y liderado al medio tiempo en cinco de sus últimos siete encuentros ante el Bournemouth. Además, los Gunners han anotado primero en cinco partidos consecutivos de la Premier League durante la temporada 2025/26.

Por lo tanto, puede que los Gunners abran el marcador en la primera mitad el sábado por la noche. Los mercados de apuestas Bournemouth vs Arsenal dan una probabilidad del 41.67% de que el Arsenal lidere al descanso y eventualmente gane el partido.

Se espera que la ausencia de Antoine Semenyo reduzca significativamente la amenaza ofensiva del Bournemouth. Semenyo ha registrado 12 contribuciones de gol en 17 apariciones en la EPL en lo que va de temporada.

Este gran estado de forma parece haber impulsado la transferencia del ghanés al Etihad Stadium, que ocurrirá tan pronto como se abra la ventana de transferencias de enero.

2ºPronóstico Bournemouth vs Arsenal: Más de 2.5 goles @ 1.62 en Betsson

Seis de los últimos siete encuentros entre Bournemouth y Arsenal han presentado tres o más goles. Además, ambos equipos han anotado en cinco de los últimos 7 partidos de la EPL del Bournemouth.

Históricamente, el 67% de los 18 duelos directos entre estos clubes han producido más de 2.5 goles. Actualmente, los mercados de apuestas dan un 58.82% de probabilidad de que esto ocurra nuevamente el sábado.

Dado el estilo abierto del Bournemouth y la fluidez del Arsenal, esta es la apuesta de valor de este trío de apuestas Bournemouth vs Arsenal para el sábado por la noche.

3er Pronóstico Bournemouth vs Arsenal: Más goles en la segunda mitad @ 2.07 en Betsson

Los datos de distribución de goles revelan un patrón interesante para ambos equipos. El Bournemouth ha anotado 15 de sus 27 goles en casa en la segunda mitad de los partidos. Por el contrario, el Arsenal ha concedido siete de sus 11 goles fuera de casa durante los últimos 45 minutos.

Los mercados de apuestas indican una probabilidad del 50% de que la segunda mitad de este partido presente más goles que la primera. Las estadísticas sugieren que ambos equipos han rendido mejor en la segunda mitad de los partidos en la temporada 25/26.