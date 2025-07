Borussia Dortmund vs Monterrey Pronóstico y Apuestas Copa Mundial de Clubes | 01/07/25

Borussia Dortmund vs Monterrey

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Borussia Dortmund vs Monterrey por Copa Mundial de Clubes el 01/07/25.

Mejores apuestas Borussia Dortmund vs Monterrey

Victoria del Borussia Dortmund ⭐ 1.65 en Betano

Menos de 2.5 goles ⭐ 2.05 en Betano

Serhou Guirassy primer goleador ⭐ 4.25 en Betano

El Dortmund avanzará a cuartos de final con una victoria de 2-0 sobre Monterrey.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El gigante alemán Borussia Dortmund se enfrenta al Monterrey mexicano en octavos de final del Mundial de Clubes 2025.

El Dortmund ha ido mejorando constantemente en el torneo. Se mostraron pasivos en su empate sin goles con Fluminense en su primer partido de la fase de grupos. Sin embargo, ganaron un emocionante partido de siete goles contra Mamelodi Sundowns. Finalmente, lograron una ajustada victoria de 1-0 contra los surcoreanos Ulsan Hyundai.

Aunque el Dortmund puede mejorar aún más, se ha visto afectado negativamente por la probable salida de Jamie Bynoe-Gittens. Parece que podría estar a punto de mudarse al Chelsea. Además, preocupa la condición física de Julian Brandt, que podría estar sólo lo suficientemente en forma como para ocupar el banquillo.

Monterrey está encantado de haber llegado a las etapas eliminatorias del Mundial de Clubes. Los gigantes argentinos River Plate eran favoritos para terminar segundos en su grupo, pero perdieron el último partido de grupo contra el Inter.

El equipo mexicano solo concedió un gol en tres partidos de grupo, siendo esta la clave del segundo puesto. El veterano defensa español Sergio Ramos es el capitán y columna vertebral del equipo. Intentarán frustrar al Dortmund manteniéndolos a raya el mayor tiempo posible.

Alineaciones Probables Borussia Dortmund vs Monterrey

Posible alineación del Borussia Dortmund:

Kobel; Bensebaini, Couto, Anton, Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Adeyemi, Svensson, Jobe Bellingham, Guirassy

Posible alineación de Monterrey:

Andrada; Medina, Ramos, Chávez, Arteaga, Deossa, Rodríguez, Corona, Torres, Berterame, Alvarado

Las mejores apuestas Borussia Dortmund vs Monterrey

1er Pronóstico Borussia Dortmund vs Monterrey: Victoria del Borussia Dortmund @ 1.65 en Betano

Sin duda, el Dortmund ganará este partido. Aunque Monterrey empató con el Inter en su primer partido de fase de grupos, probablemente aquel resultado se debiese a que anotaron primero.

Aunque el Inter presionó mucho durante el resto del partido y consiguió igualar, no pudieron convertir su posesión en un segundo gol ganador. Si el BVB puede evitar que Sergio Ramos cause problemas en las jugadas a balón parado, Monterrey no debería representar un gran desafío.

El Dortmund está experimentando algunos cambios en esta ventana de transferencias de verano. Sin embargo, las cosas van bien con la incorporación de Jobe Bellingham adaptándose perfectamente y con su delantero estrella, Serhou Guirassy, en excelente forma.

2ºPronóstico Borussia Dortmund vs Monterrey: Menos de 2.5 goles @ 2.05 en Betano

En este partido de eliminatoria no habrá una lluvia de goles. Monterrey concedió solo 0.33 goles por partido en la fase de grupos y el Dortmund ha encajado un promedio de un gol por partido.

El Dortmund solo ha anotado cinco goles en sus tres partidos de grupo, cuatro de ellos en un solo partido contra Mamelodi Sundowns. Serhou Guirassy es su atacante clave, por lo que podría ser un partido largo y con pocos goles si no realiza disparos.

Los mercados de apuestas sugieren que hay solo un 50% de probabilidad de que este partido tenga dos o menos goles. Sin embargo, es considerablemente más alto si nos basamos en los datos anteriores. Por lo tanto, es la elección de valor de nuestro trío de apuestas Borussia Dortmund vs Monterrey.

3er Pronóstico Borussia Dortmund vs Monterrey: Serhou Guirassy primer goleador @ 4.25 en Betano

Dada la importancia de Guirassy para el Dortmund frente al gol, es la mejor opción para anotar primero en este partido. No hay valor en que anote en cualquier momento, ya que los mercados de apuestas actualmente le dan un 56.50% de probabilidad de anotar.

Sin embargo, podemos obtener mejores cuotas para anotar el primer gol debido a su probabilidad de solo 27.78%. El internacional guineano ha anotado 21 goles en 30 apariciones en la Bundesliga 2024/25. Ha marcado un gol en tres partidos del Mundial de Clubes con una tasa de acierto del 33.33%.

La eficacia de Guirassy ha crecido a medida que avanzaba la competición. Aunque no logró un solo tiro a puerta contra el Fluminense, registró tres contra Sundowns y cuatro contra Ulsan Hyundai, respectivamente. Confiamos en Guirassy para abrir el marcador de este partido en las apuestas Borussia Dortmund vs Monterrey.