Betsson en vivo: cómo apostar en directo con Betsson

Guía completa para que aproveches y apuestes eventos en vivo con Betsson

Betsson en vivo es una excelente posibilidad que brinda el operador de apuestas deportivas argentina para quienes desean disfrutar de los eventos en directo y arriesgar mientras está transcurriendo el evento.

Según las Betsson opiniones de los usuarios que ya experimentaron el segmento, indican que Betsson en directo es uno de los mejores apartados de esta casa de apuestas por su excelente calidad de transmisión y las buenas cuotas que se consiguen durante el desarrollo del evento.

Sin embargo, la adrenalina que genera apostar en vivo, las cuotas que van mejorando y los mercados habilitados mientras pasa el torneo, puede ser tramposo, por eso, en esta guía te explicaremos la mejor manera de Betsson cómo apostar.

Por otra parte, para que puedas favorecerte en las Betsson apuestas deportivas en vivo, te contamos los beneficios de activar el código promocional Betsson durante el proceso de registro.

Cómo es apostar en vivo con Betsson

Apostar Betsson en vivo se ha convertido en una de las opciones más requeridas en esta y en otras plataformas de juegos de azar, esto es debido a la emoción que le aporta realizar una Betsson apuestas deportivas argentina en directo, pero, principalmente, porque es posible observar cómo transcurre el evento y corregir alguna falla sobre el pronóstico que teníamos hasta el momento.

Para poder disfrutar de todas las apuestas deportivas disponibles en Betsson en vivo, primero tenés que efectuar tu Betsson registro, luego, en la pestaña “En vivo” podés acceder a las diferentes disciplinas que se están disputando en Betsson en directo.

Algunos de los deportes disponibles en Betsson en vivo son fútbol, básquet, tenis, eSports, tenis de mesa, vóley, dardos, hockey sobre hielo, billar y otros más, allí mismo podés elegir dentro de Betsson cómo apostar las diferentes opciones de mercados, hacer apuestas deportivas combinadas, simples o de sistema, vos podés seleccionar la que prefieras.

Con la opción de Betsson en vivo podés ir acompañando los resultados minuto a minuto ya que, por ejemplo, en el fútbol, es posible seguir a través del resumen la cantidad de tiros de esquina, los cambios, las tarjetas, obviamente la cantidad de goles, etc.

Otro gran acierto de Betsson en vivo es que, si tenés celular con sistema Android, podés descargar la app y disfrutar de las mismas funciones de Betsson en directo para la versión de computadoras.

Lamentablemente aún no está disponible la opción de la Betsson app para apostar en vivo desde iOS, pero la alternativa es ingresar a la casa de apuestas desde el navegador del teléfono y, allí mismo, entrar al vivo.

Para que sepas Betsson cómo apostar en vivo, te comentamos que, , simplemente se debe:

Ingresar a la cuenta con usuario y contraseña. Acceder al botón “en vivo”. Seleccionar el deporte, el mercado y el monto que vas a poner en juego. En el ticket aparecerán tus selecciones, si está todo bien, dale clic a aceptar y ¡acompañá el resultado!

Cómo usar el bono de bienvenida Betsson para apostar en vivo

Si querés sacar una ventaja en tus apuestas en Betsson en vivo, podés utilizar al momento de registrarte el código bonus Betsson. Los pasos que debés seguir para conseguirlo son:

Entrar a la página de Betsson apuestas deportivas argentina. Ir al apartado de Betsson registro situado en el margen superior derecho. Completar el formulario con tu información personal y la de tu futura cuenta. En el caso de ser necesario, insertar el código bonus Betsson. Leer y aceptar los Términos y Condiciones generales y los específicos del código bonus Betsson. Finalizar el registro.

La inscripción también se puede realizar desde la comodidad de la Betsson app, eso sí, recordá que, para poder acceder al beneficio, además de hacer el Betsson registro, siempre hay que cumplir con todos los Términos y Condiciones, estos son algunos:

El bono de bienvenida que ofrece el código bonus Betsson de las apuestas deportivas es sólo para clientes de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires 18+

El bono Betsson apuestas deportivas no está disponible para las carreras de caballos, sistema ni las apuestas cashout.

La bonificación equivale al 100% del valor ingresado. Para desbloquear el código bonus Betsson es indispensable realizar un depósito de, al menos, $1.000. El importe máximo bonificado será de $50.000.

Los depósitos efectuados por los medios de pagos Skrill, Neteller o Cupón de Pago no cuentan para el bono.

Antes de ejecutar la apuesta de Betsson en vivo, es imprescindible desbloquear la bonificación o, en su defecto, se deberá ingresar dinero nuevamente.

Una vez hecho el Betsson registro en la web oficial de Betsson apuestas deportivas, el jugador posee 30 días para depositar y desbloquear el código bonus Betsson. Pasado ese tiempo, no se podrá pedir el bono.

El bono debe ser jugado en multiplicación por 8 (rollover), con cuotas de 1.80 o más.

En el período de 14 días se tiene que cumplir con los T&C de la promoción para poder retirar, de lo contrario, el bono se anulará junto con las ganancias conseguidas a través de éste.

Hay más reglas dentro de los Términos y Condiciones, para verlas, podés ingresar al sitio oficial de Betsson apuestas deportivas argentina.

Betsson en vivo - trucos y consejos

Las apuestas en vivo de esta plataforma son una excelente oportunidad para maximizar tus ganancias, pero cuidado, porque la adrenalina de las Betsson en directo puede hacer que pises el palito y cometas algunos errores, por eso, en este título, queremos darte algunas de nuestras Betsson opiniones para que tengas en consideración.

Antes del evento, verificá las estadísticas y el historial , estudiá los posibles resultados, esto es importante para no dejarte llevar por tus impulsos o evitar cualquier tipo de improvisación.

, estudiá los posibles resultados, esto es importante para no dejarte llevar por tus impulsos o evitar cualquier tipo de improvisación. Seguí la competencia a través de Betsson en directo y si ves que la apuesta no está saliendo como lo esperabas, desde nuestras Betsson opiniones, te aconsejamos que la cierres para no perder dinero.

y si ves que la apuesta no está saliendo como lo esperabas, desde nuestras Betsson opiniones, te aconsejamos que la cierres para no perder dinero. Observá las cuotas , una buena manera de Betsson cómo apostar es controlar las emociones y esperar hasta que llegue el momento oportuno de apostar, consiguiendo las cuotas más altas ofrecidas.

, una buena manera de Betsson cómo apostar es controlar las emociones y esperar hasta que llegue el momento oportuno de apostar, consiguiendo las cuotas más altas ofrecidas. Controlá tus emociones y evitá realizar apuestas de montos muy altos , puede que pierdas mucho dinero si no acertás.

, puede que pierdas mucho dinero si no acertás. Elegí realizar las apuestas deportivas argentina que prefieras, pero siempre que sean las que conozcas, no te metas en disciplinas de las cuales no tengas tanta información.

Cerrar apuesta en vivo - ¿cómo funciona?

En el segmento anterior, te comentamos que una buena opción para no perder dinero es utilizando la opción de cash out, es decir, cerrando una apuesta. Esta función suele estar disponible para las apuestas en vivo y es una forma de rescatar parte del dinero si tus pálpitos no son buenos y te estás dando cuenta en el transcurso de la competencia.

Dentro de las opciones de cierre de apuestas, podés optar por retirar el valor de la apuesta de manera total o, si aún dudas y crees que el resultado puede cambiar, también es posible hacer un retiro de manera parcial, o sea, dejando que un resto se ejecute y se liquide de acuerdo con el puntaje final.

Por otra parte, recordá que en el caso de utilizar la opción de cash out no serás elegible para el bono de bienvenida, eso está especificado en los T&C de la bonificación para clientes nuevos.

Betsson en vivo - ventajas y desventajas

Te hemos comentado todas las cuestiones sobre Betsson en directo, pero, para que quede más en claro, estas son nuestras Betsson opiniones sobre las apuestas en vivo:

Lo que nos gusta Lo que no nos gusta Se puede utilizar el bono de bienvenida Es necesario contar con buena conexión a internet La app tiene la opción de apuesta en vivo Sólo disponible en los deportes más populares. Es posible conseguir cuotas mejoradas

Conclusiones

Las apuestas en vivo de Betsson son una buena manera de incrementar las ganancias al “enganchar” una cuota más elevada en comparación con la ofrecida antes del torneo.

Lo bueno es que, si te olvidaste de hacer una apuesta antes o, simplemente, decidiste esperar hasta tener un mejor panorama del encuentro, podés entrar desde la compu o desde la Betsson app en cualquier momento durante el transcurso del evento.

El bono de bienvenida y el cash out son dos herramientas que podés utilizar en la sección en vivo para hacer rendir tus depósitos o no perder dinero si la apuesta no sale como la esperabas.

Si hay algo para criticar de Betsson en directo es que si bien son muchas las disciplinas que tienen la opción en vivo no están todas y faltan algunos deportes más exóticos, puesto que sólo vemos disponibles los más populares.

Por último, cabe recordar que, si tenés alguna duda o consulta sobre las apuestas en vivo que ofrece Betsson, podés comunicarte con el centro de atención al cliente que está siempre disponible.