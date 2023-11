bet365 vs Betway: ¿Cuál es mejor?

Guía completa comparando bet365 contra Betway para que te informes sobre cuál es mejor

Distintos aficionados a las apuestas deportivas argentina se preguntan cuál es una de las mejores casas de apuestas en argentina ¿bet365 argentina o Betway argentina? Lo cierto es que estas dos plataformas disponibles en nuestro país se destacan por todo lo que ofrecen.

Enfrentar estos operadores no es tarea sencilla, entonces, nos propusimos comparar distintas características para saber con cuál nos quedamos en este enfrentamiento de bet365 vs Betway. Estos son los principales aspectos analizados:

Licencia de habilitación: un punto clave, debemos tener la seguridad que estamos jugando en una plataforma legal y confiable. Los dos sitios bet365 vs Betway operan bajo licencia y están autorizadas para prestar servicios en nuestro país.

Bono de bienvenida y promociones: Tanto bet365 argentina como Betway argentina brindan constantemente ofertas para nuevos usuarios y para los que ya se encuentran registrados. En este round de bet365 vs Betway nos parece que gana Betway argentina porque tiene un bono de bienvenida que no exige rollover. Cuotas y mercados: en este aspecto no hay muchas diferencias, los dos consiguen destacarse en la cobertura de mercados. Secciones de apuestas: bet365 argentina y Betway argentina tiene muy bien desarrolladas y completas sus secciones de casino y apuestas deportivas argentina. Cabe destacar que Betway tiene un apartado exclusivo para eSports. Métodos de depósitos y retiros : Es una de las principales dudas en cómo apostar en Argentina, pero con estos dos operadores podés relajarte porque ambos aceptan varias formas de pagos de entidades bancarias conocidas Servicio de atención al cliente : al estar entre el listado de las mejores casas de apuestas en argentina, obviamente que no podría faltar una excelente calidad de atención al cliente disponible para cualquier tipo de consulta. Aplicación: muchas personas prefieren el uso de una app para ingresar a los juegos directamente sin dificultad. El desarrollo de una aplicación propia es un plus que todas las casas de apuestas deportivas argentina deberían tener. Apuestas deportivas en vivo: es uno de los servicios más demandados actualmente, por eso bet365 argentina y Betway argentina lo ofrecen. Experiencia del usuario en el sitio: si vemos las opiniones de bet365 vs Betway las dos casas cuentan con reseñas y opiniones positivas. Retiro y depósitos: bet365 y Betway argentina realizan las operaciones de manera inmediata, puede que en los retiros exista un poco más de demora, pero es lo normal que lleva hacer una verificación de datos

Tanto bet365 argentina como Betway argentina brindan constantemente ofertas para nuevos usuarios y para los que ya se encuentran registrados.

Cómo es bet365

En este artículo donde comparamos bet365 vs Betway, vamos a arrancar hablándote del Messi de los sitios de apuestas, se trata de bet365 argentina, un operador que ya lleva más de dos décadas de trayectoria en el mundo del entretenimiento y de los juegos de azar. También el operador cuenta con un código bonus bet365 que podés aprovechar.

En nuestro país, la casa de apuestas posee habilitación para operar en Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires, así que, si sos mayor de 18 años y estás localizado dentro de esos territorios, podés inscribirte y reclamar una bonificación de bienvenida, además de muchos beneficios.

bet365 es considerado una de las mejores casas de apuestas en Argentina porque posee dos secciones que se destacan, la primera es la de casino que tiene varios juegos disponibles como barajas, tragamonedas, póker, entre otros.

En la sección de apuestas deportivas, el operador cuenta con la opción de apostar de manera previa al evento o durante su desarrollo en vivo. Cuenta con un listado de más de 40 deportes con miles de mercados de apuestas.

Te contamos en la introducción que el servicio de atención al cliente de bet365 argentina es destacable porque cuenta con múltiples formas de contacto que están habilitadas todos los días, sin embargo, un gran porcentaje de tus dudas podés resolverlas ingresando a las preguntas frecuentes, puesto que allí está todo.

Las formas para depositar y retirar son múltiples, además, no se cobran comisiones, pero lo mejor es que el tiempo para ver el dinero reflejado en tu cuenta es muy ágil.

Para finalizar, te comentamos que bet365 Argentina tiene su propia app que se puede descargar desde la tienda App Store y Play Store, pero está sujeto según la ubicación geográfica del cliente.

Cómo es Betway

Continuando con este posteo especial de bet365 vs Betway, llega el momento de hablar de Betway argentina, otro de los operadores que pisan fuerte a nivel mundial. En Argentina podés disfrutar del sitio y registrarte si estás ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Acá sí que tenés cómo apostar en Argentina porque tiene tres secciones destacadas, además de contar con los apartados de casino y apuestas deportivas como su competidor, el sitio posee una sección exclusiva para los eSports.

Es posible disfrutar de las apuestas previas al desarrollo de la competencia, así como de las transmisiones en vivo y los mercados deportivos a disposición durante el directo. Las apuestas live están disponibles para las secciones de deportes y los eSports.

Los bonos de bienvenida son un gran atractivo para los nuevos clientes que desean registrarse, en estos momentos hay dos bonificaciones, una para los jugadores que se divierten en el casino y otro para los apasionados por los deportes.

El bono de bienvenida deportivo de Betway Argentina merece un párrafo aparte porque, si bien no es un valor abultado el que ofrece comparando a bet365 vs Betway, no tiene rollover y esa es una súper ventaja. Aquellos clientes que deseen abrir su cuenta por primera vez podrán obtener 100% del primer depósito hasta $5000 en apuestas deportivas.

La web oficial de este operador indica que se puede descargar la aplicación para iOS y Android, no obstante, sólo pudimos descargar la app desde el botón de App Store porque no encontramos la opción de descarga para Google Play Store.

Con respecto a los métodos de pagos, la verdad que nos sorprendió la cantidad de formas aceptadas porque, incluso, se puede utilizar monederos electrónicos internacionales, además de, por supuesto, entidades bancarias reconocidas en Argentina.

Finalmente, no queremos dejar de nombrar el buen servicio de atención al cliente, aunque son pocas las vías de contacto, no deja de ser de excelente calidad, quizás pensaron que es mejor concentrar las consultas en pocos medios como el chat o preguntas frecuentes, pero brindar una buena atención.

¿Cuál es mejor: bet365 o Betway?

En esta evaluación de bet365 vs Betway, un tema que merece un título aparte es el bono de bienvenida porque, seguramente, si estás buscando cuál es una de las mejores casas de apuestas en Argentina para inscribirte, esto puede ser algo interesarte para vos.

bet365 Betway Bono de bienvenida El operador constantemente ofrece para sus clientes mayores de edad de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires buenas promociones. Para no perderte las ofertas actualizadas, entrá a su sitio web. Duplicá el primer depósito hasta $5000 para usarlo en la sección deportiva. Duplicá el primer depósito hasta $10.000 para jugar en el casino. Requisito de apuestas Los T&C de la bonificación que elijas está disponible en la página del operador Te dejamos un resumen de las reglas básicas: - El sitio de apuestas se reserva el derecho a cancelar o modificar cualquier promoción cuando así lo considere. - Si el operador descubre alguna anomalía o actividad dudosa, tiene el derecho de cerrar o bloquear la cuenta del cliente. - Al abrir su cuenta, el cliente acepta y acuerda con el sitio el derecho a alterar los T&C sin aviso previo y cuando la casa así lo desee. - El código de bonificación se puede utilizar durante el proceso de registro, pero no cambia la cantidad de la oferta de ningún modo. - Sólo podrán disfrutar de la oferta los nuevos usuarios de Capital Federal, de más de 18 años que se suscriban por primera vez en la página de este operador. - La bonificación se consigue realizando un depósito de, por lo menos, $500 o más dentro del período de 7 días desde la apertura de cuenta en el sitio. - Las apuestas consideradas válidas son aquellas que tienen cuotas: de 1,75 o más en las apuestas simples, de 1,40 o superior en las Each-way y en las apuestas de sistema 1,40 o más Todos los Términos y Condiciones están en la página de Betway.

¿Cómo son las apps móviles de bet365 y Betway?

Otra comparación que seguramente te puede interesar en este posteo sobre bet365 vs Betway es con relación a las aplicaciones.

Todos usamos el celular para realizar múltiples acciones, entre ellas, está la posibilidad de divertirnos con y desde el teléfono, así que veamos qué tan buenas son sus apps.

bet365 Betway Bono de bienvenida Las ofertas se actualizan y mejoran constantemente. 100% del primer depósito hasta $5.000 para apuestas deportivas 100% del primer depósito hasta $10.000 para el casino Compatibilidad Podés descargarla desde App Store y Play Store, su posibilidad de descarga está sujeta a la localización geográfica del cliente. Sólo se encuentra disponible el botón de descarga para App Store. Velocidad Navegación veloz en los distintos juegos. Navegación veloz en los distintos juegos. Características En una sola app podés ingresar a las mismas opciones que ofrece su sitio. Es posible disfrutar de las mismas opciones que ofrece la página. Experiencia de usuario Buen puntaje en Play Store y App Store Buenas puntaje en App Store.

¿Qué nos gusta y qué no de bet365 y Betway?

Hay muchas cosas positivas en los dos operadores, por algo son dos marcas de renombre en la industria de los juegos de azar, sin embargo, existen algunos aspectos que deberían mejorar y, por eso, en el siguiente cuadro te resumimos los pros y los contras.

Mejores casas de apuestas en Argentina bet365 Betway Pros Buena oferta de apuestas deportivas. Cuotas muy competitivas Bonificación de bienvenida para nuevos clientes. Bonos para las apuestas deportivas sin rollover. Se destaca en tres secciones: casino, eSports y casino. Diversidad de métodos de pago. Contras La app está disponible en algunas regiones y otras no. Los primeros retiros pueden demorar. El botón de descarga de su app sólo está disponible para sistema iOS. Escasas vías de contactos con el centro de atención al cliente

¿Son legales bet365 y Betway en Argentina?

Por supuesto, como indicamos en la introducción, para nosotros es importante que una casa de apuestas trabaje dentro del marco de la legalidad, de esa manera tendremos un respaldo que nos dará seguridad.

Betway tiene licencia de la Lotería de la Ciudad y bet365 también tiene permiso de la LOTBA y del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires.

Conclusiones

Es difícil elegir entre las dos casas, la competencia es un “cabeza a cabeza” porque ambas ofrecen buenos servicios, además en lo que no se destaca una, se destaca la otra.

Creemos que la elección depende más de tus preferencias, si te gustan más los eSports, entonces Betway es la indicada, ahora, en las apuestas deportivas, vemos que bet365 tiene más opciones para elegir.