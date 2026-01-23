Barcelona vs Real Oviedo Pronóstico y Apuestas LaLiga | 25/01/26

+

Mejores apuestas Barcelona vs Real Oviedo

Lamine Yamal marcará en cualquier momento ⭐ @ 1.52 en Betano

Más de 0.5 goles del Real Oviedo en la 1ª parte ⭐ @ 3.35 en Betano

Más de 1.5 goles del Barcelona en la 2ª mitad ⭐ @ 1.62 en Betano

Predicción de marcador: Barcelona 3-1 Real Oviedo.

Predicción de goleadores: Barcelona: Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Marcus Rashford; Real Oviedo: Fede Viñas.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

La racha de 11 victorias consecutivas del Barcelona en todas las competiciones llegó a su fin el pasado fin de semana. Perdieron 2-1 contra la Real Sociedad, un resultado que permitió al Real Madrid recortar distancias en la lucha por el título. Los catalanes se recuperaron con una victoria 4-2 sobre el Slavia Praga en la Champions entre semana.

Son claros favoritos contra un Oviedo que probablemente descenderá. Los asturianos han mejorado desde que nombraron a Guillermo Almada en diciembre. Sin embargo, el Real Oviedo sigue sin ganar desde septiembre.

Alineaciones Probables Barcelona vs Real Oviedo

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Balde, Martín, Cubarsi, Koundé, Bernal, De Jong, Rashford, Olmo, Yamal, Lewandowski.

Posible alineación del Real Oviedo:

Escandell, Alhassane, Carmo, Costas, Ahijado, Colombatto, Sibo, Chaira, Reina, Hassan, Viñas.

Las mejores apuestas Barcelona vs Real Oviedo

1er Pronóstico Barcelona vs Real Oviedo: Lamine Yamal marcará en cualquier momento @ 1.52 en Betano

Los partidos se acumulan rápidamente para el Barça, que no estará completamente enfocado en el enfrentamiento de la Liga de Campeones de la próxima semana contra el Copenhague. Hansi Flick podría rotar ligeramente su plantilla, lo que seguramente incluirá el regreso de Lamine Yamal, quien fue suspendido en Praga el miércoles.

Tras un descanso poco común, el joven debería estar en buena forma para ofrecer una gran actuación durante 90 minutos. Con Pedri lesionado, los locales podrían dar aún más importancia a hacer llegar el balón al extremo rápidamente.

Mejorar su récord goleador ha sido una prioridad importante de Yamal esta temporada. El joven ha dado pasos positivos, anotando nueve veces en 21 partidos entre LaLiga y la Champions League.

El Oviedo tiene el segundo peor récord defensivo como visitante en la máxima categoría española, con 2.00 goles encajados por partido. En un encuentro que el Barça debería dominar, respaldar a Yamal para marcar en cualquier momento es una buena opción para las apuestas Barcelona vs Real Oviedo, con una probabilidad implícita del 50%.

2ºPronóstico Barcelona vs Real Oviedo: Más de 0.5 goles del Real Oviedo en la 1ª parte @ 3.35 en Betano

Habiendo sorprendido al liderar al descanso en el partido de ida, no se puede descartar un gol temprano de Oviedo. Se han mostrado más amenazantes desde que nombraron a Almada, anotando al menos una vez en todos sus partidos hasta ahora en 2026.

El colista de la tabla de LaLiga tuvo un buen desempeño en El Sadar contra Osasuna en su último partido. Tuvieron 13 intentos y crearon 1.33 xG en un partido en el que Fede Viñas y Alberto Reina se hicieron presentes en el marcador. Eso les dará confianza para enfrentarse a una defensa del Barça que está lejos de ser perfecta.

Los catalanes son particularmente vulnerables en los primeros 45 minutos. Encajaron dos veces antes del descanso contra el Slavia en su último encuentro. Mientras tanto, el 73% de los goles que han recibido en LaLiga esta temporada han llegado en la primera mitad.

El Barça no ha concedido goles en la segunda mitad en casa en la máxima categoría española. Por lo tanto, respaldar al visitante para anotar más de 0.5 goles en la primera mitad podría ser una jugada inteligente en las apuestas Barcelona vs Real Oviedo.

3er Pronóstico Barcelona vs Real Oviedo: Más de 1.5 goles del Barcelona en la 2ª mitad @ 1.62 en Betano

A lo largo de los 90 minutos, es probable que la calidad extra del Barcelona sea decisiva. Incluso sin jugadores como Pedri y Ferran Torres, siguen teniendo mucha profundidad en el centro del campo y en el ataque. Marcus Rashford es uno de los jugadores que actualmente lucha por tener minutos, aunque podría tener una oportunidad aquí.

La tendencia del Oviedo esta temporada es colocarse en posiciones razonables, aunque acaba cediendo al final del partido. El 29% de sus goles recibidos en LaLiga han llegado tras el minuto 75. No es buen augurio para sus posibilidades de resistir ante un ataque del Barça que prospera al aprovechar defensas cansadas.

Los blaugranas han marcado 16 goles sin respuesta después del descanso en casa en la máxima categoría española esta temporada. También anotaron 3 veces en la segunda mitad cuando visitaron Oviedo en septiembre.

Dadas estas tendencias, respaldar al Barcelona para que marque más de 1.5 goles en la segunda mitad con una probabilidad implícita del 60.6% parece una buena opción.