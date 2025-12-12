Barcelona vs Osasuna Pronóstico y Apuestas LaLiga | 13/12/25

+

Mejores apuestas Barcelona vs Osasuna

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.61 en bet365

Más de 1.5 goles en la primera mitad ⭐ @ 1.071 en bet365

Lamine Yamal marca en cualquier momento ⭐ @ 1.72 en bet365

Predicción de marcador Barcelona 3-1 Osasuna

Predicción de goleadores: Barcelona: Ferran Torres, Lamine Yamal, Raphinha - Osasuna: Víctor Muñoz

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Barcelona vs Osasuna son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Barcelona enfrentó una prueba más difícil de lo esperado a mitad de semana, pero logró ganar 2-1 al Eintracht Frankfurt. Jules Koundé fue el héroe inesperado, con dos goles que ayudaron al Barça a registrar su sexta victoria en siete partidos. Han ganado seis seguidos en LaLiga y se han colocado cuatro puntos por delante del Real Madrid.

Osasuna está entre los seis últimos, con solo 15 puntos en sus primeros 15 partidos bajo el mando de Alessio Lisci. Consiguieron una victoria muy necesaria en casa por 2-0 sobre el Levante el lunes por la noche, pero siguen sin ganar en sus desplazamientos en la liga.

Alineaciones Probables Barcelona vs Osasuna

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Balde, E. García, Cubarsi, Koundé, Pedri, De Jong, Raphinha, Fermín, Yamal, Ferran

Posible alineación del Osasuna:

Herrera, Bretones, Catena, Boyomo, Rosier, Torró, Moncayola, Rubén, Oroz, Muñoz, Budimir

Las mejores apuestas Barcelona vs Osasuna

1er Pronóstico Barcelona vs Osasuna: Ambos equipos marcan @ 1.61 en bet365

El Barcelona ha promediado 2.94 goles por partido en LaLiga esta temporada. Con todos sus delanteros principales disponibles, Hansi Flick tiene muchas opciones de calidad en ataque. Por lo tanto, parece casi inevitable un gol local en algún momento de este partido.

Sin embargo, hay razones para pensar que Osasuna también puede marcar. El Barça sigue dejando espacios tras su línea defensiva. El delantero del Eintracht Frankfurt, Ansgar Knauff, fue el último en explotarlo. Los catalanes siguen concediendo el mismo tipo de goles.

Solo han mantenido una portería a cero en 16 encuentros competitivos como locales. Ambos equipos marcaron en 14 de esos partidos. Con Víctor Muñoz capaz de explotar el punto débil del Barça, este partido también debería ofrecer goles por ambos lados. Podrías respaldar que ambos equipos marcan en las apuestas Barcelona vs Osasuna.

2ºPronóstico Barcelona vs Osasuna: Más de 1.5 goles en la primera mitad @ 1.071 en bet365

Otra tendencia clara en los partidos recientes del Barcelona ha sido la frecuencia de los goles tempranos. Hubo tres en los primeros 13 minutos de su victoria por 5-3 sobre el Real Betis el fin de semana pasado. Los catalanes sumaron dos más antes del descanso mientras remontaban para vencer 4-1.

Tienden a atacar desde el pitido inicial. Flick parece relativamente despreocupado por el hecho de que el equipo conceda goles temprano. El Barça ha ido por detrás en la primera mitad en cada uno de sus últimos cinco partidos. Sin embargo, consiguieron remontar y ganar cuatro de ellos.

En 13 de los últimos 15 encuentros del Barça en todas las competiciones ha habido al menos dos goles en la primera mitad. Osasuna también tiende a marcar temprano. El 71% de sus goles en la liga llegaron antes del descanso.

Por ese motivo, apostar por más de 1.5 goles en la primera mitad con una probabilidad implícita del 57.1% parece ofrecer valor en las apuestas Barcelona vs Osasuna.

3er Pronóstico Barcelona vs Osasuna: Lamine Yamal marca en cualquier momento @ 1.72 en bet365

Raphinha, Marcus Rashford, Ferran Torres y Robert Lewandowski parecen competir por dos puestos en el Barcelona. Sin embargo, está claro que Lamine Yamal tiene un lugar especial en los ojos de Flick. El adolescente ha sido titular en los seis partidos desde el último parón internacional y no ha sido reemplazado antes del minuto 80.

Puede que finalmente descanse cuando el Barça viaje para jugar contra el modesto Guadalajara en la Copa del Rey el próximo martes. Sin embargo, Yamal debería seguir siendo una figura destacada en este partido.

El internacional español está en buena forma de cara al gol, habiendo marcado en cinco de sus últimas nueve apariciones. Incluso ha asumido la responsabilidad de los penaltis cuando Lewandowski no está en el campo.

El promedio de Yamal de 4.3 tiros por partido es solo superado por Kylian Mbappé en LaLiga. Promedia un gol cada 165 minutos en la máxima categoría española. Con una probabilidad implícita del 47.6%, es probable que Yamal aumente su cuenta de goles en este partido.