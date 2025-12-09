Barcelona vs Frankfurt Pronóstico y Apuestas Champions League | 09/12/25

+

Mejores apuestas Barcelona vs Frankfurt

El Barcelona marcará más de 3.5 goles ⭐ @ 2.20 en bet365

Más de 1.5 goles en la primera mitad ⭐ @ 1.61 en bet365

Ambos equipos marcarán ⭐ @ 1.57 en bet365

Predicción del marcador: Barcelona 5-1 Eintracht Frankfurt

Predicción de goleadores: Barcelona: Robert Lewandowski x2, Lamine Yamal, Fermín López, Raphinha; Eintracht Frankfurt: Ansgar Knauff

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico PSG vs Rennes son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Recordá que con el código promocional bet365 para Argentina podés apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Desde que perdió 3-0 contra el Chelsea en su último partido de la Champions League, el Barcelona ha ganado tres seguidos. Han anotado 11 goles en ese período, venciendo al Atlético de Madrid y al Real Betis en victorias clave. El equipo de Hansi Flick también necesita ganar este partido para conseguir un puesto entre los ocho primeros.

A pesar de haber ganado solo una vez en la competición hasta ahora, el Eintracht Frankfurt todavía tiene opciones de avanzar. Su forma general también es pobre, con tres victorias en sus últimos 13 partidos. Perdieron su último partido europeo 3-0 contra la Atalanta y fueron goleados 6-0 por el RB Leipzig el sábado en la Bundesliga.

Alineaciones Probables Barcelona vs Frankfurt

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Balde, Martin, E. García, Koundé, Pedri, De Jong, Raphinha, Fermín, Yamal, Lewandowski.

Posible alineación del Frankfurt:

Zetterer, Kristensen, Koch, Theate, Brown, Chaibi, Skhiri, Doan, Uzun, Bahoya, Knauff.

Las mejores apuestas Barcelona vs Frankfurt

1er Pronóstico Barcelona vs Frankfurt: El Barcelona marcará más de 3.5 goles @ 2.20 en bet365

Flick tiene el lujo de poder elegir entre todos sus mejores jugadores ofensivos en este momento. Ferrán Torres anotó un hat-trick en la victoria 5-3 sobre el Betis el sábado. Sin embargo, es probable que Raphinha y Robert Lewandowski roten para este partido.

Con Pedri en forma de nuevo, la línea delantera está recibiendo un buen servicio. El Barça parece particularmente peligroso en el último tercio. Han anotado al menos tres goles en siete de sus últimos ocho partidos.

Los catalanes también han promediado 3.3 goles por partido en casa esta temporada en todas las competiciones. Eso podría ser problemático para una defensa del Eintracht Frankfurt que permitió seis goles en su último partido.

Los visitantes han concedido un promedio de 2.8 goles por encuentro en la Champions League. Ese es el segundo peor registro en la competición detrás del Ajax. Dado esos problemas, apoyar que los locales marquen más de 3.5 goles parece una buena opción en las apuestas Barcelona vs Frankfurt.

2ºPronóstico Barcelona vs Frankfurt: Más de 1.5 goles en la primera mitad @ 1.61 en bet365

Aunque su forma general es fuerte, el Barcelona ha tenido problemas para iniciar bien los partidos. Han ido por detrás en los primeros 30 minutos en cada uno de sus últimos cuatro partidos.

Sin embargo, Flick puede consolarse con la capacidad de su equipo para responder cuando va perdiendo. A pesar del gol inicial de Antony para los andaluces en el minuto 5, estaban 4-1 arriba al descanso contra el Betis el fin de semana. Ha habido al menos dos goles en la primera mitad en nueve de sus últimos 10 partidos.

Esta defensa del Frankfurt no parece ser capaz de mantener al Barça a raya por mucho tiempo. Los visitantes han permitido 13.2 xG en la Champions League esta temporada, lo que es uno de los tres peores registros.

Dado eso, no debería tomar mucho tiempo que los anfitriones encuentren su ritmo, especialmente con opciones ofensivas frescas disponibles. Apostar por más de 1.5 goles en la primera mitad parece ofrecer valor en las apuestas Barcelona vs Frankfurt con una probabilidad implícita del 57.8%.

3er Pronóstico Barcelona vs Frankfurt: Ambos equipos marcarán @ 1.57 en bet365

El equipo de Dino Toppmöller ya ha concedido cinco goles en España esta temporada, perdiendo 5-1 contra el Atlético de Madrid en la Jornada 2. Sin embargo, también han logrado un marcador favorable de 5-1 en la Champions League contra el Galatasaray.

Deberían tener ocasiones en este partido, ya que el Barcelona aún no ha mantenido su portería a cero en la Champions League esta temporada. De los últimos 15 partidos que involucran al equipo de Flick en general, en 13 ambos equipos marcaron.

No hay una solución rápida obvia para los problemas del Barça en defensa. Parecen dispuestos a seguir tomando riesgos con su línea alta, esperando superar a cualquier equipo. Eso sugiere que respaldar a ambos equipos para marcar podría seguir siendo una estrategia inteligente en sus partidos.