Barcelona vs Atlético de Madrid Pronóstico y Apuestas LaLiga | 02/12/25

Mejores apuestas Barcelona vs Atlético de Madrid

1ª Mitad - Empate o Atlético de Madrid ⭐ @ 1.62 en Betano

Dani Olmo marca en cualquier momento ⭐ @ 3.75 en Betano

2ª Mitad - Barcelona ⭐ @ 2.07 en Betano

Predicción de marcador: Barcelona 2-1 Atlético de Madrid

Predicción de goleadores: Barça: Dani Olmo, Ferran Torres; Atlético: Julián Álvarez

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

A pesar de haber jugado ya en tres estadios diferentes, el Barça mantiene un récord del 100% en casa en LaLiga. Esperan fortalecer sus credenciales para el título en este crucial enfrentamiento en el Camp Nou.

El Barça no fue del todo convincente el fin de semana, necesitando un gol tardío para amarrar la victoria 3-1 sobre el Alavés. Fue el cuarto triunfo consecutivo en liga para el equipo de Hansi Flick, que ahora lidera la tabla.

El Atlético de Madrid tiene una racha aún mejor, con seis victorias consecutivas para el equipo de Diego Simeone. La más reciente fue una victoria cómoda 2-0 en casa contra el Real Oviedo, que está en apuros. Tres puntos en el Camp Nou podrían consolidarlos firmemente en la contienda por el título.

Alineaciones Probables Barcelona vs Atlético de Madrid

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Balde, E. García, Cubarsi, Koundé, De Jong, Pedri, Raphinha, Olmo, Yamal, Ferran

Posible alineación del Atlético de Madrid:

Oblak, Hancko, Lenglet, Giménez, Molina, Barrios, Koke, González, Baena, Simeone, Álvarez

Las mejores apuestas Barcelona vs Atlético de Madrid

1er Pronóstico Barcelona vs Atlético de Madrid: 1ª Mitad - Empate o Atlético de Madrid @ 1.62 en Betano

El Atlético de Madrid hizo historia el fin de semana al convertirse en el primer equipo en marcar primero en los 14 partidos iniciales de una temporada en LaLiga. El equipo del Cholo Simeone necesitó solo 26 minutos para anotar dos veces contra el Oviedo, con Alexander Sørloth marcando ambos goles.

También tienden a mantener un juego cerrado en las etapas iniciales de los partidos. El Atleti sólo ha concedido un gol en la primera mitad de un partido fuera de casa esta temporada en LaLiga. A pesar de eso, solo han ganado dos de sus seis partidos fuera.

En contraste, el Barcelona suele rendir mejor tras el descanso. El 81% de los goles que han concedido esta temporada en liga han llegado en la primera mitad, incluyendo un gol en el primer minuto anotado por el Alavés el sábado.

Dadas estas tendencias, respaldar que el Atleti gana o empata la primera mitad parece ofrecer valor en las apuestas Barcelona vs Atlético de Madrid.

2ºPronóstico Barcelona vs Atlético de Madrid: Dani Olmo marca en cualquier momento @ 3.75 en Betano

El rendimiento del Barcelona durante el fin de semana no fue del todo convincente. Su defensa fue expuesta en ocasiones y tuvieron que esforzarse para ganar. Sin embargo, el rendimiento de Olmo fue un punto muy positivo.

El internacional español anotó dos veces, elevando su cuenta a tres goles en LaLiga esta temporada. Aunque no está siendo su mejor campaña, también anotó con La Roja en el reciente parón internacional. Esto sugiere que el jugador de 27 años podría estar recuperando su forma.

El promedio de 3.51 tiros por 90 minutos de Olmo es más alto que el logrado en sus seis campañas anteriores en liga. Con Fermín López y Gavi lesionados, debería jugar un papel clave en este partido. Puedes apostar a que el mediocampista ofensivo marcará, con una probabilidad implícita del 34.5%. Parece ofrecer valor a esas cuotas.

3er Pronóstico Barcelona vs Atlético de Madrid: 2ª Mitad - Barcelona @ 2.07 en Betano

El Barcelona ha tendido a tener su mayor impacto en la segunda mitad esta temporada. En LaLiga, su diferencia de goles después del descanso es de +17, en comparación con solo +6 en la primera mitad.

Es un poco sorprendente, dado que han tenido que depender de jóvenes para llenar el banquillo las últimas semanas. En cambio, varios jugadores como Robert Lewandowski, Raphinha y Pedri están de vuelta tras sus lesiones. Ahora Flick tiene un banquillo mucho más fuerte al que recurrir.

El Barça ha sido particularmente fuerte en casa en la segunda mitad de los partidos. En esta temporada de LaLiga, han anotado 12 y no han concedido ninguno frente a sus aficionados. Por lo tanto, respaldar al Barcelona en el mercado de la segunda mitad parece ofrecer valor en las apuestas Barcelona vs Atlético de Madrid.