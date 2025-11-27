Barcelona vs Alavés Pronóstico y Apuestas LaLiga | 29/11/25

+

Mejores apuestas Barcelona vs Alavés

1ª Mitad - Empate o Alavés ⭐ @ 2.37 en bet365

El Barcelona marcará menos de 2.5 goles ⭐ @ 2.00 en bet365

Más goles en la segunda mitad ⭐ @ 2.00 en bet365

Predicción del marcador - Barcelona 2-1 Alavés

Predicción de goleadores - Barcelona: Robert Lewandowski, Marcus Rashford; Alavés: Lucas Boyé

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Barcelona vs Alavés son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El fin de semana, el Barcelona ganó 4-0 contra el Athletic Club en su primer partido en el Camp Nou en más de dos años. Esa fue su tercera victoria consecutiva en LaLiga. Los catalanes están actualmente a solo un punto del Real Madrid en la carrera por el título español.

Aunque el Chelsea los venció en Europa recientemente, no deben quedarse pensando en ese resultado por mucho tiempo. Arranca una semana de partidos domésticos con un enfrentamiento en casa contra un competitivo Alavés.

Los visitantes están satisfechos con 15 puntos en 13 partidos. Están desempeñándose lo suficientemente bien como para evitar el descenso, que es su objetivo principal. Sin embargo, han perdido sus dos últimos partidos 1-0 contra Girona y Celta de Vigo.

Alineaciones Probables Barcelona vs Alavés

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Martín, Christensen, Araújo, Koundé, De Jong, Casado, Rashford, Olmo, Yamal, Lewandowski

Posible alineación del Alavés:

Sivera, Youssef, Pacheco, Tenaglia, Jonny, Aleñá, Blanco, Ibáñez, Suárez, Martínez, Boyé

Las mejores apuestas Barcelona vs Alavés

1er Pronóstico Barcelona vs Alavés: 1ª Mitad - Empate o Alavés @ 2.37 en bet365

La innecesaria tarjeta roja de Ronald Araújo en la primera mitad puso al Barcelona en una posición difícil contra el Chelsea el martes. Jugaron mal y perdieron el partido 3-0.

Con un partido clave contra el Atlético de Madrid programado para el próximo martes, es probable que Hansi Flick dé descanso a algunos titulares habituales en este partido. Esa rotación podría llevar a que el Barça comience el juego lentamente de nuevo.

Este inicio lento ha sido un patrón claro esta temporada, especialmente cuando han jugado contra algunos de los equipos más débiles. El Barça iba perdiendo al descanso contra los clubes recién ascendidos Levante y Real Oviedo. Han estado empatando o perdiendo al descanso en el 67% de sus partidos de liga.

Dado que sus problemas de lesiones se están resolviendo, Flick al menos tendrá fuertes jugadores suplentes disponibles si los necesita. Sin embargo, respaldar al Alavés para estar, al menos, empatado al descanso parece una buena opción, con una probabilidad implícita del 42.2%.

2ºPronóstico Barcelona vs Alavés: El Barcelona marcará menos de 2.5 goles @ 2.00 en bet365

Este es el tipo de partido en el que el Barcelona solo piensa en amarrar los tres puntos. Querrán dar descanso a tantos jugadores como sea posible para que estén frescos para el partido contra el Atlético de Madrid. Eso debería animar a un Alavés que no tiene otro partido de liga hasta el próximo fin de semana.

Los visitantes son fuertes defensivamente, concediendo solo 0.92 goles por 90 minutos en LaLiga esta temporada. Solo dos equipos tienen un mejor récord que ese, mientras que solo han permitido 0.83 goles por partido en encuentros fuera de casa. Esa es la mejor cifra, junto con el Atlético.

Los datos subyacentes destacan aún más lo sólido que es el equipo del Chacho Coudet en defensa. Solo han permitido 11.6 xG esta temporada, siendo el mejor registro en la máxima categoría española.

Esas cifras sugieren que hay valor en respaldar que el Barça marque menos de 2.5 goles en las apuestas Barcelona vs Alavés, con una probabilidad implícita del 50%.

3er Pronóstico Barcelona vs Alavés: Más goles en la segunda mitad @ 2.00 en bet365

Es muy probable que el Alavés juegue de manera bastante conservadora. Defendieron con éxito durante 61 minutos en este partido la temporada pasada antes de que Robert Lewandowski marcara el único gol. El partido podría abrirse en la segunda mitad.

El Barcelona cuenta ahora con Lewandowski, Ferran Torres, Marcus Rashford, Raphinha y Lamine Yamal. Por lo tanto, podrán alinear al menos a dos atacantes experimentados contra una defensa del Alavés que se podría ir desgastando. Rara vez se ha dado el caso esta temporada debido a las lesiones.

El 55% de los goles de liga en casa del Barça han llegado en la segunda mitad, cuando han tendido a ser más fuertes. También el 57% de los goles marcados en los partidos del Alavés en LaLiga esta temporada han llegado tras el descanso. Según esa tendencia, esperamos más acción en la 2ª mitad para las apuestas Barcelona vs Alavés.