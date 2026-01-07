Atlético de Madrid vs Real Madrid Pronóstico y Apuestas Supercopa de España | 08/01/26

+

Mejores apuestas Atlético de Madrid vs Real Madrid

El Atlético de Madrid marca primero ⭐ @ 2.05 en Betano

Más de 1.5 goles en la segunda mitad ⭐ @ 1.85 en Betano

Empate ⭐ @ 3.50 en Betano

Predicción de marcador: Atlético de Madrid 2-2 Real Madrid

Predicción de goleadores: Atlético: Sorloth, J. Álvarez; R. Madrid: Gonzalo G., Rodrygo

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Atlético de Madrid vs Real Madrid son cortesía de Betano, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

A pesar de las cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones, el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, todavía está bajo mucha presión antes de la Supercopa de esta semana.

Los Blancos ofrecieron una de sus mejores actuaciones de la temporada el domingo, derrotando al Real Betis 5-1 sin el lesionado Kylian Mbappé. El joven Gonzalo García se destacó con un brillante hat-trick en ausencia del francés.

El Atlético de Madrid llega a este encuentro tras un empate 1-1 como visitante contra la Real Sociedad. Alexander Sorloth marcó gol a su antiguo club, pero el Atleti perdió más terreno en la carrera por el título. El equipo de Simeone había ganado cuatro partidos seguidos en todas las competiciones antes de eso.

Alineaciones Probables Atlético de Madrid vs Real Madrid

Posible alineación del Atlético de Madrid:

Oblak; Hancko, Le Normand, Pubill, Llorente, Baena, Cardoso, Koke, Simeone, Sorloth, J. Álvarez

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois; Carreras, Asencio, Rüdiger, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Vinicius, Bellingham, Rodrygo, Gonzalo G.

Las mejores apuestas Atlético de Madrid vs Real Madrid

1er Pronóstico Atlético de Madrid vs Real Madrid: El Atlético de Madrid marca primero @ 2.05 en Betano

El Atlético de Madrid ha fallado varias veces en aprovechar las posiciones ganadoras en lo que va de temporada. Han marcado primero en 18 de sus 19 partidos de liga, siendo su derrota 1-0 ante el Athletic Club el mes pasado la única excepción.

Sin embargo, los Rojiblancos han ganado 11 de esos partidos. Una de esas victorias fue su triunfo 5-2 sobre el Madrid en el derbi en septiembre. Tuvieron éxito con centros al área en esa ocasión, con Sorloth siendo una amenaza constante.

Ese enfoque podría resultar exitoso nuevamente, especialmente con el Real Madrid aún con escasez de opciones defensivas en la zaga central. Éder Militão está fuera, mientras que Dean Huijsen también es seria duda.

Dado su historial de comenzar rápido, respaldar que el Atlético marcará primero en las apuestas Atlético de Madrid vs Real Madrid parece buena opción, con una probabilidad implícita del 50%.

2ºPronóstico Atlético de Madrid vs Real Madrid: Más de 1.5 goles en la segunda mitad @ 1.85 en Betano

Ambos equipos participaron en partidos que se abrieron tras el descanso el domingo. Hubo dos goles en los primeros 10 minutos después del descanso cuando el Atlético de Madrid empató con la Real Sociedad. Mientras tanto, la segunda mitad del choque del Real Madrid con el Betis produjo cinco goles.

Esta temporada, el equipo de Xabi Alonso parece más vulnerable después del descanso. Encajaron 3 goles en la segunda mitad en su dramática derrota en el derbi en el Estadio Metropolitano. Además, el 71% de los goles que han recibido en liga llegaron después del descanso.

La defensa del Atlético de Madrid también se muestra más vulnerable en la segunda mitad en LaLiga. De hecho, el 59% de sus goles encajados sucedieron tras el descanso. Se anotaron 8 goles en 120 minutos emocionantes cuando se midieron por última vez en la Supercopa de 2024. Apostar por más de 1.5 goles en la segunda mitad tiene valor.

3er Pronóstico Atlético de Madrid vs Real Madrid: Empate @ 3.50 en Betano

Los dos clubes madrileños se han enfrentado con mucha frecuencia en los últimos años y rara vez hay mucho que los separe. Las eliminatorias a partido único suelen requerir tiempo extra.

Los ocho encuentros de copa a partido único desde principios de la década de 2010 han terminado nivelados tras los 90 minutos. Por lo tanto, que esto se repita el jueves no sería sorpresa, sobre todo porque ninguno de los dos está siendo del todo convincente.

Con Mbappé en gran duda por lesión, el Real Madrid podría estar sin su mejor jugador. Eso se suma a la sensación de que no hay un claro favorito en Yeda. Apoyar el empate puede ser la opción más inteligente en las apuestas Atlético de Madrid vs Real Madrid.