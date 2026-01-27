Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt Pronóstico y Apuestas Champions League | 28/01/26

+

Mejores apuestas Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt

El Atlético de Madrid marcará más de 2.5 goles ⭐ @ 1.66 en bet365

El Atlético de Madrid ganará la primera mitad ⭐ @ 1.61 en bet365

Ambos equipos marcarán en la primera mitad ⭐ @ 3.50 en bet365

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Atlético de Madrid 3-1 Bodo/Glimt. Predicción de goleadores: Atlético de Madrid: Alexander Sørloth x2, Thiago Almada. Bodo/Glimt: Jens Petter Hauge.

El Atlético de Madrid llega a este partido fuera de los ocho primeros por diferencia de goles. El empate 1-1 contra el Galatasaray la semana pasada dejó al equipo de Diego Simeone con mucho trabajo por hacer. Sin embargo, tomarán confianza de una dominante victoria 3-0 sobre el Mallorca en LaLiga el domingo.

Los españoles no pueden permitirse subestimar al Bodo/Glimt. El Manchester City aprendió la lección la semana pasada después de caer por 3-1 en Noruega. Ese resultado mantuvo al Bodo/Glimt en la pelea por un puesto en los play-offs.

De todos modos, con solo tres puntos obtenidos en sus seis partidos anteriores de la UCL, las cuotas aún están en su contra.

Alineaciones Probables Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt

Posible alineación del Atlético de Madrid:

Oblak, Ruggeri, Hancko, Pubill, Llorente, Almada, Barrios, Koke, Simeone, Sørloth, Álvarez.

Posible alineación del Bodo/Glimt:

Haikin, Bjørkan, Gundersen, Bjørtuft, Sjøvold, Hauge, Fet, Berg, Evjen, Høgh, Blomberg.

Las mejores apuestas Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt

1er Pronóstico Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt: El Atlético de Madrid marcará más de 2.5 goles @ 1.66 en bet365

El Atlético de Madrid de Simeone se ganó una reputación por su fútbol defensivo en Europa en la década de 2010, pero su estilo ha evolucionado. Hasta ahora, han promediado 2.29 goles por partido en la Champions League esta campaña. Es un rendimiento impresionante, dado que ya han visitado tanto al Liverpool como al Arsenal.

El Inter también ha visitado el Estadio Metropolitano, donde los Rojiblancos presumen de un récord del 100% en Europa esta temporada. Marcan un gol cada 27 minutos cuando juegan frente a sus aficionados en esta competición.

Ya van 13 victorias consecutivas en casa para el Atlético en general. Marcaron al menos dos veces en todas esas victorias, salvo en dos. Un escenario en el que el Atleti necesita buscar goles debería adaptarse perfectamente a ellos.

El Bodo/Glimt ha permitido 18.4 xG hasta ahora en la fase de liga. Es el quinto peor registro y lo tendrán difícil para mantenerse firmes por mucho tiempo en la capital española. Apostar por que los locales marquen más de 2.5 goles parece una opción sólida para las apuestas Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt.

2ºPronóstico Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt: El Atlético de Madrid ganará la primera mitad @ 1.61 en bet365

Una tendencia consistente en los partidos del Atleti esta temporada es su capacidad para comenzar bien. Han marcado el primer gol en 20 de sus 21 partidos en LaLiga.

El equipo de Simeone también rinde mejor en las etapas iniciales de sus partidos europeos. La diferencia de goles del Atleti en la primera mitad de sus partidos de la Champions League esta temporada es de +4, en comparación con -1 después del descanso.

Para tener posibilidades de avanzar, el Bodo/Glimt necesita ganar este partido. Eso debería ayudar a abrir el juego y ofrecer espacio para jugadores en forma como Alexander Sørloth. El delantero noruego ha marcado en cuatro de sus últimos cinco partidos, incluyendo una serie de goles tempraneros.

Por ese motivo, respaldar al Atlético de Madrid para vencer en la primera mitad ofrece valor en las apuestas Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt, con una probabilidad implícita del 60.2%.

3er Pronóstico Atlético de Madrid vs Bodo/Glimt: Ambos equipos marcarán en la primera mitad @ 3.50 en bet365

Durante su exitosa campaña 2024/25 en la Europa League, el Bodo/Glimt sorprendió varias veces a otros clubes más grandes. Su estilo ofensivo se ha ganado muchos admiradores. La Champions League resulta más desafiante, pero el rendimiento de la semana pasada contra el Manchester City fue sobresaliente.

El equipo de Kjetil Knutsen creó 0.9 xG y tres grandes oportunidades en la primera mitad de ese partido. Han marcado al menos dos veces en sus últimos tres partidos de la Champions League. Entre ellos, un partido complicado fuera de casa ante el Borussia Dortmund, cuando lograron un muy meritorio empate 2-2.

Con Knutsen a cargo, es improbable que el Bodo/Glimt se eche atrás y juegue a la defensiva. Irán a por la victoria que necesitan y buscarán crear oportunidades desde el primer silbato.

Teniendo en cuenta la necesidad del Atleti de ganar por la mayor cantidad de goles posible, puede que veamos un inicio abierto. Apostar por que ambos equipos marquen en la primera mitad podría ser una jugada inteligente.