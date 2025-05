Atlético de Madrid vs Real Sociedad pronóstico y apuestas LaLiga | 10/05/2025

Atlético Madrid vs Real Sociedad

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Atlético de Madrid vs Real Sociedad por LaLiga el 10/05/2025.

Mejores apuestas Atlético de Madrid vs Real Sociedad

Gana Atlético de Madrid y más 1.5 goles ⭐ 2 en Betano

Real Sociedad no marca gol ⭐ 2.10 en Betano

Resultado final (Múltiples Resultados) 1:0, 2:0 o 3:0 ⭐2.88 en Betano

Esperamos una victoria del Atlético de Madrid con un marcador de 2-0.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El Atlético de Madrid y la Real Sociedad protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la jornada 35 en el Riyadh Air Metropolitano.

De no ser por algo extraordinario el Atlético de Madrid finalizará seguramente en el tercer puesto de la Liga tras no poder seguir el ritmo de los habituales líderes, Barcelona y Real Madrid. Con el cupo asegurado a la próxima Liga de Campeones, no hay mucho en juego para el equipo de Diego Simeone que de igual forma mantiene un rendimiento óptimo en este remate de la temporada.

Por su parte, la Real Sociedad se juega sus últimas cartas para entrar en puestos de competiciones europeas, sin embargo, son 6 equipos los que en estos momentos se están disputando los dos últimos cupos.

Estando a 1 punto de la Liga Conferencia y a 3 de la Liga Europa, Real Sociedad llega con la necesidad de ganar si quiere aspirar a alguna competencia internacional. Sin embargo, el equipo de Imanol Alguacil no viene en su mejor momento tras acumular 4 partidos sin poder ganar. Sin duda un rival bastante complicado de enfrentar para la Real Sociedad en su búsqueda de ascender de la undécima casilla.

Probables Alineaciones Atlético de Madrid vs Real Sociedad

Posible alineación Atlético de Madrid:

Oblak; Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet, Javi Galán; Simeone, De Paul, Pablo Barrios, Callagher; Griezmann, Sorloth.

Posible alineación Real Sociedad:

Álex Remiro; Jon Aramburu, Jon Martín, Jon Pacheco, Aihen Muñoz; Zubimendi; Kubo, Brais Méndez, Pablo Martín, Sergio Gómez; Mikel Oyarzabal.

Las mejores apuestas Atlético de Madrid vs Real Sociedad

1er Pronóstico Atlético de Madrid vs Real Sociedad: Gana Atlético de Madrid y más 1.5 goles ⭐@ 2 en Betano

A pesar de haber perdido la opción de disputar la Liga, el Atlético ha mantenido la superioridad que lo tiene en la parte alta de la tabla. Como local, ha ganado con suficiencia sus dos últimos partidos y creemos que en este también lo hará.

En parte también porque la Real Sociedad no llega en su mejor forma y mantiene un rendimiento irregular que no le ha permitido reencontrarse con la victoria.

El Atlético de Madrid marcó 7 goles en sus dos últimos partidos como local y en las últimas 5 visitas que recibió de la Real Sociedad en 4 de ellas anotó 2 goles. Es por esto por lo que vemos una gran oportunidad para pronosticar a favor del Atlético con al menos 2 goles a favor.

2° Pronóstico Atlético de Madrid vs Real Sociedad: Real Sociedad no marca gol ⭐@ 2.10 en Betano

Parte del mal rendimiento mostrado por la Real Sociedad en las últimas fechas es la falta de goles y efectividad en el ataque. A pesar de tener altas posesiones de balón, el equipo no logra encontrar un funcionamiento ofensivo que lo lleve al gol.

En sus últimos 5 partidos jugados por Liga, Real Sociedad ha terminado con 0 goles a favor en 3 de ellos. Lo vimos en el más reciente partido frente al Athletic Club donde el equipo de Alguacil tan solo generó 3 remates a puerta y una gran ocasión, promediando alrededor de 0.7 en goles esperados, lo cual es muy bajo.

Frente a uno de los equipos que menos goles ha recibido esta temporada como lo es el Atlético de Madrid vemos muy baja la probabilidad de que la Real Sociedad pueda anotar gol.

3er Pronóstico Atlético de Madrid vs Real Sociedad: Resultado final (Múltiples Resultados) 1:0, 2:0 o 3:0 ⭐@ 2.88 en Betano

En nuestro tercer pronóstico y como resultado del análisis que hemos desarrollado, consideramos que estos marcadores tienen una amplia posibilidad de darse al final del partido.

De los 17 partidos que ha jugado el Atlético de Madrid como local, ha conservado su arco en 0 en 9 de ellos. Además, ha marcado gol en 16 partidos dejando solo un partido como local sin anotar gol.

Sumado a esto, durante la temporada los resultados que más se han repetido a favor del Atlético son el 3-0 y el 1-0 por lo que frente a la Real Sociedad por todo el contexto que hemos presentado esperamos que se repita alguno de estos resultados.