Athletic Club vs Real Madrid Pronóstico y Apuestas LaLiga | 03/12/25

Mejores apuestas Athletic Club vs Real Madrid

1x2 - Empate ⭐ @ 3.90 en bet365

Kylian Mbappé marca en cualquier momento ⭐ @ 1.80 en bet365

Menos de 2.5 goles ⭐ @ 2.10 en bet365

Predicción de marcador: Athletic Club 1-1 Real Madrid

Predicción de goleadores: Athletic Club: N. Williams - Real Madrid: K. Mbappé

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Ninguno de los dos equipos está mostrando una forma convincente esta temporada. El Athletic solo ha ganado tres de sus 15 partidos en todas las competiciones antes de su duelo contra el Levante. Sin embargo, se mostraron mucho más fuertes en ese partido, ganando 2-0 con una destacada actuación de su hombre clave, Nico Williams.

Mientras tanto, el Real Madrid registró su tercer empate consecutivo en LaLiga ante el Girona el domingo. Como resultado, han perdido la posición de liderazgo en LaLiga, con Barcelona, Atlético de Madrid y Villarreal cerrando la brecha. Esta situación aumenta la presión sobre el equipo de Xabi Alonso antes de este difícil partido fuera de casa.

Alineaciones Probables Athletic Club vs Real Madrid

Posible alineación del Athletic Club:

Simón, Yuri, Laporte, Vivian, Areso, Jaureguizar, Ruiz de Galarreta, N. Williams, Gómez, Berenguer, Guruzeta

Posible alineación del Real Madrid:

Courtois, Carreras, Rüdiger, Militao, Alexander-Arnold, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Valverde, Vinicius, Mbappé

Las mejores apuestas Athletic Club vs Real Madrid

1er Pronóstico Athletic Club vs Real Madrid: 1x2 - Empate @ 3.90 en bet365

Este es el sexto partido consecutivo fuera de casa para el Real Madrid en todas las competiciones. Su larga racha de partidos lejos del Santiago Bernabéu ha contado con una sola victoria hasta ahora. Fue por un margen de 4-3 contra el Olympiacos en LaLiga de Campeones.

Lucharon por crear ocasiones hasta los últimos 30 minutos contra el modesto Girona el domingo. Los Blancos pueden confiar en Mbappé para marcar goles, pero el resto del equipo ha tenido un rendimiento pobre. Solo otros tres jugadores del Real Madrid han marcado más de una vez en LaLiga esta temporada.

El Athletic puede sacar confianza de una de sus mejores actuaciones en una temporada decepcionante el fin de semana. Crearon 2.9 xG en su victoria 2-0 sobre el Levante.

Ernesto Valverde probablemente configurará a su equipo de manera más conservadora en este partido. Defensivamente han sido bastante sólidos en casa, concediendo solo 0.86 goles por cada 90 minutos en LaLiga. Eso sugiere que los visitantes podrían sumar un cuarto empate consecutivo en LaLiga.

2ºPronóstico Athletic Club vs Real Madrid: Kylian Mbappé marca en cualquier momento @ 1.80 en bet365

Xabi Alonso llegó al Bernabéu con la reputación de ser un excelente estratega capaz de mejorar el rendimiento en el campo. Hasta ahora ha habido poca evidencia de eso, pero está sacando lo mejor de Mbappé.

El francés es el foco principal en el ataque. Ha marcado cinco veces en sus últimos dos partidos. Además, anotó un penalti en Girona, aumentando su cuenta a 14 goles en 14 apariciones en LaLiga esta temporada.

Mbappé ha marcado 28 goles para club y país en la campaña 2025/26 y lo ha hecho a un ritmo impresionante de un gol cada 72 minutos. Ha registrado un promedio de 4.8 tiros por partido en LaLiga, y parece capaz de marcar de nuevo en San Mamés. Para las apuestas Athletic Club vs Real Madrid, volvemos a confiar en Kylian como goleador.

3er Pronóstico Athletic Club vs Real Madrid: Menos de 2.5 goles @ 2.10 en bet365

Aparte de Mbappé, no hay muchos otros jugadores que puedan marcar en este partido. El Athletic ha tenido problemas en el último tercio esta temporada, anotando solo 1 gol por partido en promedio en LaLiga. Cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones han terminado con dos o menos goles.

Oihan Sancet, su máximo goleador la temporada pasada, está suspendido el miércoles por la noche. Maroan Sannadi, Iñaki Williams y Robert Navarro también están lidiando con lesiones.

El Real Madrid se ha mostrado vulnerable en las últimas semanas contra equipos que presionan agresivamente. No pasaron del 0-0 contra el Rayo Vallecano en noviembre. También perdieron 1-0 contra el Liverpool unos días antes, con los Blancos creando menos de 1.0 xG en cada ocasión.

Este podría ser un partido similar, con el Athletic buscando presionar alto en el campo. Hay valor en respaldar menos de 2.5 goles en las apuestas Athletic Club vs Real Madrid con una probabilidad implícita de 48.8%.