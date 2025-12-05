Athletic Club vs Atlético de Madrid apuestas LaLiga | 06/12/2025

+

Mejores apuestas Athletic Club vs Atlético de Madrid

Gana Atlético de Madrid⭐ @ 2.20 en bet365

Más de 2.5 goles⭐ @ 2.20 en bet365

Athletic no marca gol ⭐ @ 2.62 en bet365

Esperamos una victoria del Atlético de Madrid con un marcador de 0-3.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Athletic Club vs Atlético de Madrid son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El Athletic Club y el Atlético de Madrid se enfrentarán en la jornada 15 de La Liga después de haber caído ambos frente a los líderes del fútbol español. Será un duelo marcado por la necesidad de reaccionar y recuperar sensaciones.

El Athletic volvió a mostrar limitaciones ante un rival de gran jerarquía. Frente al Real Madrid se vio ampliamente superado, dejando en evidencia que aún le cuesta competir ante equipos de primer nivel.

A pesar de ello, el equipo bilbaíno se mantiene en la octava casilla gracias a sus victorias frente a rivales de menor exigencia. Sin embargo, su falta de contundencia en partidos grandes continúa marcando su techo competitivo.

Por su parte, el Atlético llegaba con la obligación de superar al Barcelona para seguir acercándose a la punta, pero terminó siendo nuevamente sobrepasado por el conjunto catalán. La derrota frenó una racha de siete triunfos consecutivos y dejó dudas sobre la capacidad del equipo de Simeone para meterse en la pelea por el título.

Con ambos golpeados por derrotas duras entre semana, Athletic y Atlético saldrán en busca de una victoria que les permita reencontrarse con su mejor versión y mantenerse en la pelea dentro de la liga.

Posibles Alineaciones Athletic Club vs Atlético de Madrid

Posible alineación Athletic Club:

Simón, Areso, Vivian, Laporte, Boiro, Rego, Ruiz de Galarreta, Berenguer, Sancet, Williams, Guruzeta

Posible alineaciónAtlético de Madrid:

Oblak, Molina, Giménez, Lenglet, Hancko, Simeone, Cardoso, Barrios, González, Baena, Álvarez

1er Pronóstico Athletic Club vs Atlético de Madrid: Gana Atlético de Madrid⭐@ 2.20 en bet365

A pesar de su caída ante el Barcelona, no se puede pasar por alto que el Atlético ha ganado siete de sus últimos ocho partidos, mostrando un rendimiento muy alto y un nivel competitivo sólido en casi todas sus presentaciones recientes.

Mientras tanto, el Athletic Club ha perdido dos de sus últimos tres partidos en casa y su desempeño ha sido bastante irregular esta temporada. El equipo no ha logrado mantener continuidad y le cuesta sostener resultados ante rivales exigentes.

Con este panorama, y considerando que el Atlético ha ganado los últimos tres enfrentamientos directos, resulta ampliamente probable que el conjunto de Simeone vuelva a imponerse en este nuevo duelo.

2° Pronóstico Athletic Club vs Atlético de Madrid: Más de 2.5 goles⭐@ 2.20 en bet365

El Atlético tiene la tercera mejor ofensiva del campeonato con un xG de 26.96, y si algo ha demostrado esta temporada es que sus partidos suelen garantizar goles. Tres de sus últimos cinco encuentros superaron la barrera de los 2.5 goles.

En frente tendrá a un rival vulnerable que recibió tres goles en la jornada anterior y que también presenta más de 2.5 goles en dos de sus últimos cuatro partidos. Su fragilidad defensiva ha sido evidente en varias fechas.

Con dos equipos que suelen jugar al ataque y que generan partidos dinámicos, la opción de más de 2.5 goles se vuelve especialmente interesante para este enfrentamiento.

3er Pronóstico Athletic Club vs Atlético de Madrid: Athletic no marca gol ⭐@ 2.62 en bet365

La poca creatividad y la falta de contundencia ofensiva parecen ser las principales causas del bajo nivel actual del Athletic. El equipo solo pudo marcar en uno de sus últimos cuatro partidos y ha mostrado muchas dificultades para generar peligro real en campo contrario.

Tampoco logró anotar ante rivales de peso como Real Madrid y Barcelona, y ahora, frente al Atlético, la probabilidad de que convierta vuelve a ser baja. La solidez defensiva del equipo de Simeone suele exponer aún más las limitaciones del conjunto bilbaíno.

Los últimos dos enfrentamientos directos terminaron con victorias del Atlético por 1-0, reflejando esa tendencia. El Athletic parece no tener la capacidad ofensiva suficiente para romper defensas de alto nivel y su margen para marcar en este duelo es reducido.