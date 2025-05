Athletic Bilbao vs Barcelona Pronóstico y Apuestas LaLiga | 25/05/25

Athletic Bilbao vs Barcelona

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Athletic Bilbao vs Barcelona por LaLiga el 25/05/25.

Mejores apuestas Athletic Bilbao vs Barcelona

Menos de 2.5 goles ⭐ 2.45 en Codere

Empate en la primera mitad ⭐ 2.40 en Codere

El Barcelona marcará dos goles ⭐ 3.30 en Codere

Esperamos una victoria de 2-0 para el Barcelona

Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El Athletic Club puede relajarse antes de su último partido de La Liga. Ya aseguró una plaza en Champions League ganando 1-0 contra el Valencia fuera de casa el pasado fin de semana. Probablemente acaben en cuarto puesto, ya que han perdido tanto en casa como fuera contra el tercero, el Atlético de Madrid.

Por tanto, podríamos ver alineaciones diferentes en ambos lados en este final de liga el domingo en San Mamés. Los catalanes también aseguraron su título de liga antes de este encuentro, por lo que podrían aprovechar para dar minutos a otros miembros del equipo. A primera vista, este juego parece que podría ir en cualquier dirección.

Alineaciones Probables Athletic Bilbao vs Barcelona

Posible alineación del Athletic Bilbao:

Unai Simón; Lekue, Vivian, Paredes, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Prados; Berenguer, Sancet, Boiro; Guruzeta

Posible alineación del Barcelona:

Ter Stegen; Eric García, Cubarsí, Martínez, Martín; Gavi, Pedri; Lamine Yamal, Fermín, Raphinha; Lewandowski

Las mejores apuestas Athletic Bilbao vs Barcelona

1er Pronóstico Athletic Bilbao vs Barcelona: Menos de 2.5 goles @ 2.45 en Codere

Esta temporada, el Barcelona ha sido muy eficiente en ataque en LaLiga. Ha marcado 99 goles, que son 23 más que el siguiente mejor, el Real Madrid. Sin embargo, sus tres visitas anteriores a San Mamés en LaLiga han terminado con menos de 2.5 goles.

Solo el 30% de sus partidos de liga han dado el mismo resultado, pero no han jugado tan bien contra el Athletic. Mientras tanto, los Leones han marcado solo 54 goles en toda la temporada, 32 de ellos en casa. Esto da un promedio de 1.78 goles por partido.

No han logrado anotar en el 17% de sus partidos en casa esta temporada, y el 65% de sus juegos en liga tuvieron menos de dos goles. Los de Valverde llevan una racha de seis partidos ligueros con menos de 2.5 goles. Además, cuatro de los últimos seis enfrentamientos directos con el Barça terminaron con menos de 2.5 goles.

2ºPronóstico Athletic Bilbao vs Barcelona: Empate en la primera mitad @ 2.40 en Codere

El Athletic Club ha sido muy fuerte en casa esta temporada, con 11 victorias, 6 empates y solo 1 derrota en liga. Solo han ido perdiendo al descanso una vez en casa en toda la temporada. Valverde ha hecho que su equipo sea difícil de vencer en Bilbao, con una única derrota en casa contra el Atlético de Madrid.

Además, solo el Rayo Vallecano logró ir ganando al descanso en San Mamés. Por tanto, el Barcelona podría tener difícil tomar la delantera temprano el domingo por la noche. Especialmente porque su récord fuera de casa al descanso es mixto, con 5 victorias, 8 empates y 5 derrotas en liga.

Los visitantes no han perdido contra el Athletic en sus últimos 15 partidos en todas las competiciones. Además, el Barça no ha estado por detrás al descanso en sus últimos 18 encuentros. Las apuestas Athletic Bilbao vs Barcelona pronostican que la primera mitad podría terminar en empate.

3er Pronóstico Athletic Bilbao vs Barcelona: El Barcelona marcará dos goles @ 3.30 en Codere

El Barça ha marcado 47 goles en 18 partidos fuera de casa en LaLiga. Esto significa que promedian alrededor de 2.61 goles por partido fuera de casa. Curiosamente, han marcado dos goles en ocho de sus 18 encuentros fuera de casa en esta campaña (44%).

Además, el Barcelona ha anotado exactamente dos goles en tres de los últimos cuatro encuentros contra el Bilbao en todas las competiciones. Por tanto, podríamos ver de nuevo dos goles de los azulgranas en las apuestas Athletic Bilbao vs Barcelona.