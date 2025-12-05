Aston Villa vs Arsenal Pronóstico y Apuestas Premier League | 06/12/25

+

Mejores apuestas Aston Villa vs Arsenal

Gana el Arsenal ⭐ @ 1.92 en Betsson

Ambos equipos anotan (No) ⭐ @ 1.88 en Betsson

Bukayo Saka marca en cualquier momento ⭐ @ 3.80 en Betsson

Predicción de resultado: Aston Villa 0-2 Arsenal

Predicción de goleadores: Aston Villa: N/A – Arsenal: Saka, Martinelli

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

El Villa ha escalado rápidamente en la clasificación en las últimas seis semanas con una impresionante racha de resultados. Los hombres de Unai Emery han ganado ocho de sus últimos nueve partidos de la Premier League, sufriendo solo una derrota 2-0 contra el campeón defensor, el Liverpool, el mes pasado.

Han estado anotando con frecuencia recientemente, incluyendo cuatro goles contra el Brighton en un partido que tuvo un total de siete tantos el miércoles. También anotaron cuatro veces en una cómoda victoria en casa sobre el AFC Bournemouth.

La principal preocupación por lesiones para Emery es el portero, Emi Martínez, quien se lesionó en el calentamiento del partido contra el Brighton. Bizot fue el sustituto del argentino y continuará si no pasa una prueba de aptitud física.

El Arsenal no tiene a todo su plantel disponible en este momento, pero sigue cinco puntos por delante en la cima de la división. La diferencia con el Villa, que está en tercer puesto, es de seis puntos. Los Gunners han concedido solo siete goles en 14 partidos, lo cual es impresionante. Esto es la mitad del número de goles que ha concedido el Villa.

Tanto Kai Havertz como Gabriel están a semanas de regresar. Sin embargo, jugadores como Saka, Odegaard y Martinelli están en forma y listos para jugar, lo cual es una señal preocupante para las defensas de la Premier League.

Alineaciones Probables Aston Villa vs Arsenal

Posible alineación del Aston Villa:

Bizot, Maatsen, Cash, Konsa, Torres, Kamara, Onana, Guessand, Rogers, McGinn, Watkins

Posible alineación del Arsenal:

Raya, White, Calafiori, Timber, Hincapié, Rice, Zubimendi, Odegaard, Martinelli, Saka, Merino

Las mejores apuestas Aston Villa vs Arsenal

1er Pronóstico Aston Villa vs Arsenal: Gana el Arsenal @ 1.92 en Betsson

El Arsenal ha ganado tres de sus últimas cuatro visitas a Villa Park. También han ganado diez de sus primeros 14 partidos de la Premier League esta temporada. Su diferencia de goles es 14 goles mejor que el modesto total de 20 goles anotados por el Villa.

A pesar de las lesiones en el tercio final y la línea defensiva, la profundidad del plantel del Arsenal les ha permitido manejar la situación notablemente bien. Esto también dará ventaja a los Gunners durante las semanas en las que juegan tres partidos.

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, pudo dejar a jugadores como Bukayo Saka y Eberechi Eze en el banquillo contra el Brentford. Puede rotar a sus tres delanteros para mantenerlos frescos. Aunque el Villa competirá bien, simplemente no tendrá la misma energía para mantenerse al nivel de los líderes de la liga.

2ºPronóstico Aston Villa vs Arsenal: Ambos equipos anotan (No) @ 1.88 en Betsson

El Arsenal limitó al Brentford a solo 0.34 xG en su derbi de Londres el miércoles por la noche. Las Abejas lograron solo un tiro a puerta, a pesar de la ausencia de jugadores como Gabriel en la línea defensiva del Arsenal.

Mientras tanto, ocho de los últimos diez encuentros de la Premier League entre el Villa y el Arsenal en Villa Park han visto solo a un equipo anotar. Ha sido el caso en los últimos dos partidos, con el Arsenal ganando 2-0 en agosto pasado.

Aunque el Villa anotó cuatro goles contra el Brighton, la realidad es que el Villa está solo en el décimo lugar en la tabla de xG. Los 0.5 goles encajados por partido del Arsenal son en realidad mejores que sus 0.83 goles esperados en contra (xGA) por partido. Podrías elegir el mercado “ambos equipos marcan (No)” en las apuestas Aston Villa vs Arsenal.

3er Pronóstico Aston Villa vs Arsenal: Bukayo Saka marca en cualquier momento @ 3.80 en Betsson

Ya hemos mencionado que Arteta se permitió dejar a Saka en el banquillo el miércoles por la noche. El internacional inglés anotó tarde y probablemente estará en el once inicial el sábado al mediodía.

Saka tiene una tasa de acierto del 36.36% hasta ahora en esta campaña de la Premier League. Sin embargo, los mercados de apuestas solo dan un 26.32% de probabilidad de que marque en Villa Park.

Apostar a que Saka marcará en cualquier momento parece ser la jugada de valor de nuestro trío de apuestas Aston Villa vs Arsenal. Actualmente está en el percentil 93 de la Premier League para xG. Saka está clasificado aún más alto (percentil 95) en tiros a gol, anotando con 11 de sus 23 intentos de gol.