Arsenal vs Manchester United Pronóstico y Apuestas Premier League | 25/01/26

+

Mejores apuestas Arsenal vs Manchester United

Victoria del Arsenal ⭐ @ 1.55 en bet365

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.75 en bet365

Viktor Gyökeres marcará en cualquier momento ⭐ @ 2.10 en bet365

Predicción de marcador: Arsenal 2-1 Manchester United

Predicción de goleadores: Viktor Gyökeres, Gabriel Magalhães; Bryan Mbeumo

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Arsenal vs Manchester United son cortesía de bet365, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

A pesar de haber empatado sin goles en sus dos últimos partidos de la Premier League, el Arsenal aumentó su ventaja en la cima de la tabla. Los Gunners no aprovecharon los tropiezos de Man City y Aston Villa la semana pasada. Sin embargo, lograron extender la brecha a siete puntos.

Los hombres de Mikel Arteta dejaron atrás su empate sin goles en Nottingham Forest al viajar a Milán para la Champions League. Los líderes despacharon convincentemente al Inter por 3-1, manteniendo su récord perfecto en esa competición.

Sin embargo, la Premier League es un desafío diferente, por lo que Arteta estará algo preocupado por su próximo oponente. El Manchester United visita el Emirates Stadium con gran ánimo tras prescindir del entrenador portugués Rúben Amorim.

El fin de semana pasado, enfrentaron una dura prueba contra los vecinos del Man City bajo el mando interino de Michael Carrick. Las tácticas de Carrick resultaron efectivas y los Red Devils se llevaron la victoria por 2-0. El United encontró la red cinco veces contra el City, pero les anularon tres goles.

Los visitantes han tenido una semana completa de descanso sin acción entre semana. Deberían estar preparados para este partido, con la confianza alta en el vestuario. Por primera vez en mucho tiempo, el Man Utd parece asemejarse a su antiguo yo.

Alineaciones Probables Arsenal vs Manchester United

Posible alineación del Arsenal:

Raya, White, Saliba, Magalhães, Timber, Zubimendi, Ødegaard, Rice, Saka, Trossard, Gyökeres

Posible alineación del Manchester United:

Lammens, Dalot, Maguire, Martínez, Shaw, Casemiro, Mainoo, Diallo, Fernández, Dorgu, Mbeumo

Las mejores apuestas Arsenal vs Manchester United

1er Pronóstico Arsenal vs Manchester United: Victoria del Arsenal @ 1.55 en bet365

Desde la derrota ante el Aston Villa a principios de diciembre, el Arsenal ha mantenido una racha de 12 partidos sin perder en todas las competiciones. En la liga, los Gunners no han probado la derrota en sus últimos siete partidos. Además, son uno de los únicos dos equipos en esta división que aún no han perdido un partido en casa.

El Emirates estará vibrante en este partido. Los aficionados del Arsenal pueden sentirse alentados por el historial del equipo contra el United. Excluyendo amistosos, el equipo local se ha mantenido invicto en los 90 minutos contra los Red Devils en sus últimos siete encuentros. Los anfitriones han ganado cinco de los últimos seis duelos de liga.

Carrick quisiera que sus jugadores ignoren estos récords, ya que parece que han dado un giro. El United lleva una racha de 5 partidos invicto en la liga, pero solo han ganado dos en esa secuencia. Además, los Red Devils solo han ganado uno de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones.

El United ha ganado solo tres de sus 11 partidos de liga fuera de casa esta temporada. Incluso con esa renovada confianza, es difícil que superen al líder de la liga. Es por eso que respaldamos una victoria local en las apuestas Arsenal vs Manchester United.

2ºPronóstico Arsenal vs Manchester United: Ambos equipos marcan @ 1.75 en bet365

El club del norte de Londres ha escalado en la tabla gracias a un buen equilibrio entre ataque y defensa. Los anfitriones han anotado 40 goles en total en la liga, cinco menos que su oponente del domingo. En casa, los hombres de Arteta promedian 2.36 goles por partido, mientras que solo han encajado cinco goles en 11 partidos.

Perforar su defensa no es fácil y requiere un ataque talentoso. Afortunadamente para los visitantes, eso es exactamente lo que tienen para ofrecer. El United ha marcado 18 goles en 11 partidos, promediando 1.64 goles por encuentro fuera de casa en la liga.

Sin embargo, su tasa de porterías a cero del 14% es notablemente inferior al promedio del resto de la división (27%). Hasta la fecha, no han mantenido su portería a cero como visitantes. Ambos equipos han marcado en el 91% de sus partidos de la Premier League fuera de casa.

3er Pronóstico Arsenal vs Manchester United: Viktor Gyökeres marcará en cualquier momento @ 2.10 en bet365

Viktor Gyökeres ha enfrentado muchas críticas desde su costoso traspaso del Sporting de Lisboa al Arsenal. El sueco sigue buscando la manera de encajar en el estilo de juego de los Gunners, pero su talento es innegable. A pesar de sus dificultades, actualmente es el máximo goleador del club en la liga.

Gyökeres ha anotado cinco goles para los londinenses del norte en este torneo y nueve goles en todas las competiciones. Llega al partido habiendo participado en tres goles en igual número de encuentros, anotando dos veces.

Su impresionante gol a mitad de semana contra el Inter de Milán ha elevado su moral. Los aficionados del Arsenal esperan que eso le inspire aún más. Con la confianza alta, Gyökeres podría figurar en el marcador el domingo. Confiamos en el sueco para marcar en cualquier momento en las apuestas Arsenal vs Manchester United.